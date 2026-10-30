Kỹ sư 24 tuổi làm chủ start-up sinh dược quốc tế gây ấn tượng tại AEF 2026

Ngày 27/10, tại phiên trình bày Rising Star Arena thuộc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), Nguyễn Trung Sơn giới thiệu Synthena Pharmaceuticals, doanh nghiệp do anh sáng lập và điều hành ở tuổi 24. Trọng tâm phần trình bày là hoạt chất công nghệ lõi, đóng vai trò chiến lược trong định hướng phát triển của công ty: Một nền tảng nghiên cứu, năm hướng ứng dụng trong điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Nền tảng học thuật cho hướng nghiên cứu ứng dụng của PDRN từ nguồn thực vật bản địa Việt

Synthena Pharmaceuticals được thành lập ngay khi Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Nguyễn Trung Sơn trở về Việt Nam lúc vừa hoàn thành và sở hữu 2 bằng Thạc sĩ về Kỹ thuật Y Sinh và Quản trị & Phát triển Kinh Doanh tại Đại học Glasgow (Vương Quốc Anh) vào năm 2026. Trước đó, chàng trai sinh năm 2002 đã hoàn thành trước thời hạn chương trình đào tạo Kỹ Sư Kỹ thuật Y Sinh tại trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM vào năm 2024, đồng thời anh có kinh nghiệm thực tập nghiên cứu tại Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (Đài Loan – Trung Quốc), được tài trợ bởi Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Đài Loan – Trung Quốc) vào năm 2023.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Synthena Pharmaceuticals trình bày về nghiên cứu, ứng dụng PDRN thuần chay tại Rising Star Arena - AEF 2026. Ảnh: AEF 2026

Tháng 11/2025, dự án ứng dụng dược phẩm của PDRN từ các nguồn thực vật bản địa đưa Nguyễn Trung Sơn đến chương trình quy tụ 12 nhóm khoa học trẻ Việt Nam tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Anh (Royal Society) - nơi từng ghi dấu bước chân của những bộ óc vĩ đại như Isaac Newton, Charles Darwin, Albert Einstein hay Stephen Hawking. Sự kiện với chủ đề Through the Oriental Glass: A Closeup on Vietnam's Young Scientific Talents (tạm dịch: "Qua lăng kính phương Đông: Một cái nhìn cận cảnh về tài năng khoa học trẻ Việt Nam") là cột mốc quan trọng trên hành trình của Nguyễn Trung Sơn. Là một trong các đại diện Việt Nam trình bày công trình nghiên cứu tại đây, Nguyễn Trung Sơn và hướng nghiên cứu khai thác nguyên liệu bản địa Việt bằng năng lực phát triển công nghệ của mình đã được đón nhận và tiếp sức các ý tưởng mới, từ đó tạo tiền đề cho sự ra đời của Synthena Pharmaceuticals.

Thạc sĩ, Kỹ sư Nguyễn Trung Sơn công bố dự án nghiên cứu tại Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Anh (Royal Society). Ảnh: VN Science at Royal Society

Xây doanh nghiệp để làm chủ tài sản khoa học và dẫn dắt chuỗi giá trị ngành dược

Ở tuổi 24, Nguyễn Trung Sơn đã thành công xây dựng Synthena Pharmaceuticals có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam, khẳng định năng lực nghiên cứu và điều hành doanh nghiệp với tầm nhìn toàn cầu hoá. Nhà sáng lập sinh năm 2002 khẳng định, xây dựng doanh nghiệp là bước đi chiến lược quan trọng để tổ chức nguồn lực quanh tài sản khoa học. Đó là lý do Synthena Pharmaceuticals lựa chọn phát triển theo mô hình công ty dược sinh học tích hợp toàn diện. Mô hình này đặt nghiên cứu, phát triển sản phẩm, sản xuất và thương mại hóa trong một chiến lược chung.

Về định hướng phát triển sản phẩm, với nền tảng nghiên cứu PDRN thuần chay, Synthena Pharmaceuticals xây dựng chiến lược ứng dụng nghiên cứu trên 5 lĩnh vực điều trị và chăm sóc sức khoẻ: Hệ tim mạch, Hệ cơ xương khớp, Hệ da liễu, Hệ thần kinh, Hệ tiêu hoá. Mỗi hướng ứng dụng sẽ có hệ chất riêng, với phương pháp đưa hoạt chất vào cơ thể và cơ chế giải phóng được thiết kế theo đặc điểm của từng loại mô. Với định hướng này, Synthena Pharmaceuticals dễ dàng tận dụng chung năng lực nghiên cứu PDRN, sau đó điều chỉnh công nghệ để phát triển nhiều lĩnh vực Y Sinh, Sinh Dược gồm lớp phủ thiết bị y tế, khung vật liệu sinh học, vi hạt đưa thuốc đến mô đích, hệ giải phóng tại chỗ và hydrogel.

Nguyễn Trung Sơn trả lời báo chí về định hướng phát triển Synthena Pharmaceuticals tại AEF 2026. Ảnh: AEF 2026

Tại Autumn Economics Forum 2026, Nguyễn Trung Sơn mang đến câu chuyện khởi nghiệp từ khoa học kỹ thuật đã có những bước đi cụ thể: nền tảng đào tạo quốc tế, công nghệ lõi & hoạt chất và doanh nghiệp được thành lập để tiếp tục phát triển tài sản đó. Chặng đường phía trước đòi hỏi Synthena chứng minh năng lực qua chất lượng sản phẩm, khả năng sản xuất và kết quả thương mại hóa.

Với tầm nhìn và tham vọng của một trí thức trẻ, Nguyễn Trung Sơn đã lựa chọn gắn trách nhiệm của người nghiên cứu với trách nhiệm của người điều hành doanh nghiệp. Khai thác nguồn nguyên liệu bản địa, anh theo đuổi mục tiêu xây dựng một công ty có thể cạnh tranh bằng công nghệ bền vững do chính đội ngũ của mình phát triển.