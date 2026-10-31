Kính mắt Anna xác lập Kỷ lục Việt Nam với hệ thống cửa hàng lớn nhất toàn quốc

‏Cột mốc Kỷ lục Việt Nam khẳng định vị thế chuỗi bán lẻ dẫn đầu‏

‏Sự kiện VietKings trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam vào tháng 8/2026 là minh chứng cho tiềm lực vận hành và tốc độ mở rộng mạng lưới vượt trội của Kính mắt Anna. Xuất phát từ những cửa hàng đầu tiên, thương hiệu đã duy trì đà tăng trưởng liên tục để phủ sóng 27 tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.‏

‏Trong bối cảnh thị trường bán lẻ thời trang và chăm sóc thị lực phân mảnh, việc sở hữu 75 điểm bán đồng bộ giúp Kính mắt Anna tối ưu hóa độ phủ thương hiệu (brand awareness). Quy mô chuỗi lớn cũng tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể về năng lực quản trị chuỗi cung ứng, tối ưu chi phí vận hành và nâng cao khả năng tiếp cận phân khúc khách hàng trẻ năng động trên toàn quốc.‏

‏Đồng bộ chất lượng vận hành trên toàn hệ thống‏

‏Bài toán thách thức nhất của các chuỗi bán lẻ khi tăng trưởng quy mô thần tốc là kiểm soát chất lượng đồng nhất. Tại Kính mắt Anna, sự bứt phá về số lượng điểm bán đi liền với việc chuẩn hóa toàn bộ quy trình trải nghiệm tại điểm chạm.‏

‏Mọi showroom trong hệ thống đều được đồng bộ về không gian mua sắm hiện đại, trang thiết bị đo khám mắt tiên tiến và quy trình tư vấn kỹ thuật chuẩn độ. Đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên bán hàng được đào tạo bài bản nhằm đảm bảo chuẩn mực dịch vụ nhất quán, dù khách hàng trải nghiệm ở bất kỳ chi nhánh nào. Việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi toàn quốc - cho phép đo khám, bảo hành, vệ sinh hay chỉnh gọng tại mọi cửa hàng trong chuỗi - chính là chìa khóa gia tăng chỉ số hài lòng và giữ chân khách hàng bền vững.‏

‏Không gian mua sắm hiện đại tại cửa hàng Kính mắt Anna‏

‏Bệ phóng hướng tới mục tiêu 150 cửa hàng vào năm 2028‏

‏Kỷ lục Việt Nam đạt được trong tháng 8/2026 không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình đã qua, mà còn đóng vai trò là "bệ phóng" cho giai đoạn bứt phá tiếp theo của Công ty Cổ phần ALC Phú Quý.‏

‏Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, thương hiệu đặt mục tiêu duy trì tốc độ mở rộng nhằm chinh phục mốc 150 cửa hàng vào năm 2028. Song song với mở rộng điểm bán vật lý, Anna tiếp tục đẩy mạnh mô hình bán lẻ đa kênh (omnichannel), nâng cấp chất lượng sản phẩm tròng - gọng kính thời trang và tối ưu trải nghiệm người dùng, hướng tới việc củng cố vị thế thương hiệu kính mắt hàng đầu tại Việt Nam. ‏

‏Kính mắt Anna – Kính đẹp chuẩn độ‏

‏Website: ‏‏https://kinhmatanna.com/‏‏ ‏

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