MOBIRO hợp tác với VPBank – Chính thức triển khai nền tảng “One-Stop” mua xe, tài chính và bảo hiểm tại Việt Nam

Thông qua ứng dụng MOBIRO dành cho khách hàng và ứng dụng MOBIRO Partners dành riêng cho đại lý ô tô, MOBIRO kết nối khách hàng – đại lý ô tô – tổ chức tài chính – công ty bảo hiểm trong một hệ sinh thái thống nhất.

Với sự hợp tác cùng VPBank, MOBIRO chính thức đẩy mạnh hoạt động marketing và kinh doanh nhằm tiếp cận khách hàng có nhu cầu mua ô tô tại Việt Nam.

Từ lựa chọn xe, đấu giá giữa các đại lý đến tài chính và bảo hiểm trên cùng một nền tảng

Khách hàng có nhu cầu mua ô tô có thể tự do lựa chọn mẫu xe mong muốn trên ứng dụng MOBIRO và gửi yêu cầu mua xe.

Sau khi yêu cầu được đăng ký, các đại lý ô tô đối tác có thể tiếp nhận thông tin thông qua ứng dụng MOBIRO Partners và tham gia đấu giá. Khách hàng có thể xem và so sánh các đề xuất từ nhiều đại lý trước khi lựa chọn đại lý và điều kiện phù hợp với nhu cầu của mình.

Đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn để mua xe, khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ vay mua ô tô của VPBank thông qua MOBIRO.

MOBIRO thực hiện tư vấn cho khách hàng và kết nối khách hàng với VPBank để sử dụng dịch vụ tài chính ô tô. Việc thẩm định, phê duyệt và giải ngân khoản vay được VPBank trực tiếp thực hiện theo chính sách tín dụng và tiêu chuẩn thẩm định của ngân hàng.

Dịch vụ bảo hiểm ô tô cũng được kết nối thông qua nền tảng MOBIRO, qua đó khách hàng có thể thực hiện toàn bộ quá trình lựa chọn xe → đấu giá/chào giá và kết nối đại lý → tài chính ô tô → bảo hiểm → nhận xe trong một quy trình thống nhất.

Không chỉ là giao dịch ô tô – hướng tới một "nền tảng đời sống ô tô"

MOBIRO không chỉ là nền tảng giao dịch được sử dụng tại thời điểm mua xe, mà hướng tới trở thành nền tảng mobility kết nối toàn bộ hành trình sử dụng ô tô, từ trước khi mua xe cho đến sau khi sở hữu xe.

Bên cạnh các dịch vụ mua xe, tài chính và bảo hiểm, ứng dụng MOBIRO còn vận hành nhiều tính năng dành cho cộng đồng người dùng ô tô như "Khoe xe của tôi", nơi người dùng có thể chia sẻ hình ảnh và trải nghiệm về chiếc xe của mình; các nhóm sở thích và cộng đồng ô tô; cùng với dịch vụ quản lý xe cá nhân, cho phép người dùng đăng ký và quản lý phương tiện đang sở hữu.

Thông qua các dịch vụ này, MOBIRO hướng tới việc giúp khách hàng tiếp tục sử dụng nền tảng sau khi hoàn tất giao dịch mua xe để quản lý phương tiện, chia sẻ thông tin và giao lưu với những người dùng khác.

Ứng dụng MOBIRO dành cho khách hàng và MOBIRO Partners dành cho đại lý hiện đã có mặt trên Google Play và Apple App Store.

Sử dụng dịch vụ và nhận thêm lợi ích thiết thực với MOBIRO Point

MOBIRO hiện vận hành chương trình MOBIRO Point, cho phép người dùng tích lũy điểm thông qua nhiều hoạt động trên ứng dụng cũng như khi sử dụng các dịch vụ mua xe và tài chính.

Điểm tích lũy có thể được đổi tại Point Center trên ứng dụng thành nhiều sản phẩm và voucher phục vụ nhu cầu hàng ngày như voucher Grab, phiếu quà tặng, voucher mua sắm tại siêu thị và nhiều phần thưởng khác.

Đặc biệt, khách hàng hoàn tất quá trình mua xe thông qua MOBIRO và viết đánh giá sau khi nhận xe có thể nhận quyền lợi điểm thưởng trị giá lên đến 1.000.000 VNĐ.

Việc kết nối cộng đồng, các dịch vụ liên quan đến ô tô và chương trình điểm thưởng trong cùng một ứng dụng là một trong những điểm nổi bật giúp người dùng tiếp tục gắn kết với MOBIRO ngay cả sau khi hoàn tất giao dịch mua xe.

Hợp tác với VPBank, MOBIRO đẩy mạnh hoạt động tại thị trường ô tô Việt Nam

Đại diện MOBIRO cho biết:

"MOBIRO không đơn thuần là một nền tảng trung gian bán xe. Chúng tôi hướng tới xây dựng một nền tảng đời sống ô tô, kết nối toàn bộ hành trình của khách hàng từ lựa chọn xe, so sánh đề xuất của các đại lý, tài chính, bảo hiểm cho đến quản lý xe và tham gia cộng đồng sau khi nhận xe."

Đại diện MOBIRO chia sẻ thêm:

"Thông qua sự hợp tác với VPBank, MOBIRO chính thức đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và marketing hướng đến khách hàng có nhu cầu mua ô tô tại Việt Nam. Vai trò của MOBIRO là mang đến cho khách hàng một quy trình mua xe thuận tiện hơn với nhiều lựa chọn hơn, đồng thời tạo thêm một kênh tiếp cận khách hàng mới cho các đại lý."

Bắt đầu từ hoạt động hợp tác tài chính ô tô với VPBank, MOBIRO sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác với các đại lý ô tô, tổ chức tài chính và đối tác bảo hiểm tại Việt Nam, đồng thời kết nối ngày càng nhiều dịch vụ cần thiết trong quá trình mua và sử dụng ô tô trên nền tảng MOBIRO.

Giới thiệu về MOBIRO – Công ty TNHH MY CAR STORY

MOBIRO là nền tảng mobility kết nối khách hàng có nhu cầu mua ô tô với các đại lý, tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan đến ô tô.

MOBIRO hiện vận hành ứng dụng MOBIRO dành cho khách hàng và MOBIRO Partners dành riêng cho đại lý, cung cấp trên cùng một nền tảng nhiều dịch vụ liên quan đến quá trình mua và sử dụng ô tô, từ lựa chọn xe, đấu giá/chào giá giữa các đại lý, tài chính, bảo hiểm cho đến quản lý xe, cộng đồng và chương trình điểm thưởng.

MOBIRO hiện đang hoạt động tại thị trường Việt Nam và thông qua quan hệ hợp tác tài chính ô tô với VPBank, đang chính thức đẩy mạnh việc thu hút khách hàng và mở rộng dịch vụ tại thị trường này.

MOBIRO – Ứng dụng dành cho khách hàng

https://mobiro.co/

MOBIRO Partners – Nền tảng dành cho đại lý ô tô

https://dealer.mobiro.co/

Liên hệ hợp tác / Partnership Inquiry

Email: jhs1982@mobiro.co