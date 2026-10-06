Saigon Technology hai năm liên tiếp đạt chứng nhận Great Place To Work®

Kết quả khảo sát năm 2026 ghi nhận, có 94% phản hồi tích cực và 96% nhân viên đánh giá công ty là nơi làm việc tuyệt vời.

Saigon Technology tiếp tục được Great Place To Work® trong năm 2026, đạt chứng nhận liên tiếp 2025-2026 và 2026-2027

Hai năm liên tiếp duy trì 94% phản hồi tích cực từ nhân viên

Ngày 07/09/2026, Saigon Technology tiếp tục được Great Place To Work® công nhận, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp và năm thứ 3 doanh nghiệp đạt chứng nhận về văn hóa nơi làm việc và trải nghiệm nhân viên.

T rước đó, Saigon Technology cũng từ ng được ghi nhận tại nhiều hạng mục và bảng xếp hạng về môi trường làm việc, gồm Vietnam Best Workplaces 2023, Best Workplaces in Asia 2023, Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025 và Top 10 Southeast Asia Best Workplaces in Technology 2026.

Theo kết quả khảo sát năm 2026, 94% Saigon Techies có đánh giá tích cực trên tất cả các khía cạnh được khảo sát. Trong đó, 96% nhân viên đồng ý rằng Saigon Technology là một nơi làm việc tuyệt vời.

Great Place To Work® đánh giá văn hóa nơi làm việc dựa trên trải nghiệm thực tế của người lao động, vì vậy kết quả khảo sát phản ánh cách nhân viên cảm nhận về môi trường làm việc mỗi ngày. Điều này càng có ý nghĩa khi thị trường nhân lực công nghệ nhiều chuyển dịch, bên cạnh thu nhập và phúc lợi, người lao động ngày càng quan tâm đến cơ hội phát triển, sự ghi nhận, môi trường cộng tác và lộ trình nghề nghiệp dài hạn.

Là doanh nghiệp phát triển và gia công phần mềm được thành lập từ năm 2012, Saigon Technology hiện phục vụ khách hàng tại nhiều thị trường quốc tế, việc được công nhận hai năm liên tiếp là Nơi làm việc tuyệt vời đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt, duy trì tính nhất quán giữa những giá trị doanh nghiệp hướng tới và trải nghiệm thực tế của đội ngũ.

Xây dựng môi trường làm việc với trải nghiệm từ những giá trị thực tế

Tại Saigon Technology, trải nghiệm nhân viên không chỉ được hình thành từ các chính sách phúc lợi hay hoạt động nội bộ, mà còn từ chính quá trình làm việc hằng ngày: cơ hội được học hỏi, thử sức với những nhiệm vụ mới, sự hỗ trợ từ đồng đội và quản lý, cũng như các ý kiến đóng góp luôn được ghi nhận.

Song song với hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp duy trì các chương trình đào tạo và phát triển chuyên môn, hỗ trợ học tập và thi lấy chứng chỉ chuyên môn, hoạt động ghi nhận thành tích cùng những chương trình kết nối đội ngũ.

Nhân viên được hỗ trợ bảo hiểm PVI cho bản thân và người thân, trang bị thiết bị làm việc, tham gia các hoạt động gắn kết và chương trình vinh danh như Staff/Manager of the Quarter, Staff/Manager of the Year, HoD of the Year. Các chính sách hỗ trợ đào tạo, giảng dạy 1:1 và chứng chỉ cũng được triển khai nhằm tạo thêm điều kiện để đội ngũ nâng cao năng lực chuyên môn.

Bên cạnh đó, các hoạt động nội bộ và sân chơi chuyên môn được duy trì nhằm tăng kết nối, giao lưu và học hỏi giữa các thành viên.

Nhiều hoạt động nội bộ được tổ chức hằng tháng

Ông Khoa Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc Saigon Technology, chia sẻ: "Great Place To Work® hai năm liên tiếp là dấu mốc ý nghĩa, ghi nhận nỗ lực và sự đóng góp của toàn thể Saigon Techies trong việc xây dựng môi trường làm việc ngày càng tốt hơn. Tôi cảm ơn mọi người đã lựa chọn và tiếp tục đồng hành cùng Saigon Technology. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau phát triển công ty và nối dài thêm nhiều dấu mốc đáng tự hào trong những năm tới."

Các hoạt động chuyên môn và kết nối tại Saigon Technology.

Chứng nhận Great Place To Work® hai năm liên tiếp không chỉ ghi nhận những nỗ lực của Saigon Technology mà còn là động lực để công ty tiếp tục đổi mới và phát triển. Với định hướng lấy khách hàng và nhân viên làm trọng tâm, Saigon Technology xây dựng môi trường nơi mỗi cá nhân được phát triển chuyên môn, ghi nhận đóng góp và gắn kết vì mục tiêu chung.

Phát triển đội ngũ gắn với chiến lược dài hạn

Trong thời gian tới, Saigon Technology sẽ tiếp tục lắng nghe phản hồi từ nhân viên, cải thiện trải nghiệm làm việc và tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát triển năng lực, được ghi nhận đóng góp và tham gia vào quá trình phát triển chung của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh nhân sự công nghệ ngày càng có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, thu hút ứng viên mới chỉ là bước đầu. Xây dựng môi trường đủ tin cậy để nhân viên tiếp tục phát triển và gắn bó mới là bài toán dài hạn.

Ba năm được chứng nhận Great Place To Work® vừa là sự ghi nhận đối với những nền tảng Saigon Technology đã xây dựng, vừa là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc trong những năm tiếp theo.