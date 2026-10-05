Tour Tết 2027 tăng nhiệt, điểm đến quốc tế lên ngôi

Dịp Tết Nguyên đán 2027 đang được Bộ Nội vụ đề xuất theo phương án nghỉ 7 ngày liên tục, từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 5. Khoảng thời gian này tạo điều kiện để du khách chủ động hơn với các chuyến đi dài ngày, thay vì chỉ lựa chọn những hành trình ngắn trong khu vực. Thị trường tour Tết 2027 vì vậy có sự đa dạng từ điểm đến, thời lượng tới ngày khởi hành.

Lịch khởi hành trải dài từ cuối tháng Chạp

Thay vì tập trung vào một ngày cố định, nhiều tour Tết 2027 đã mở lịch từ những ngày cuối tháng Chạp đến các ngày đầu năm mới. Cách bố trí này giúp khách có thể lựa chọn đi trước Tết, sau giao thừa hoặc tận dụng những ngày nghỉ đầu năm.

Tại Tràng An Travel, các chương trình quốc tế dịp Tết năm nay trải dài từ 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết. Với đa dạng các sản phẩm từ Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Châu Úc, Châu Mỹ… Đặc biệt là sản phẩm tour Trung Quốc và Châu Âu từ lâu đã là thế mạnh và thương hiệu của Tràng An Travel.

Tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải vẫn luôn giữ được sức hút lớn đối với du khách Việt

Ở nhóm châu Á, Bắc Kinh - Thượng Hải tiếp tục là lựa chọn quen thuộc với hành trình 7N6Đ, bay Vietnam Airlines, khởi hành mùng 1 Tết, giá từ 29,9 triệu đồng. Việc có lịch bay ngay ngày đầu năm phù hợp với nhóm khách muốn đón giao thừa tại Việt Nam trước khi bắt đầu kỳ nghỉ.

Không chỉ Trung Quốc, các điểm đến Đông Bắc Á cũng có lịch khởi hành xuyên Tết. Cung đường Osaka - Kyoto - Phú Sĩ kết hợp trải nghiệm trượt tuyết kéo dài 6N5Đ, bay Vietnam Airlines, khởi hành Mùng 1 Tết giá từ 46,9 triệu. Hàn Quốc cũng có hành trình 5N4Đ, bay Vietnam Airlines, khởi hành Mùng 3 Tết, giá từ 23,99 triệu đồng, tập trung vào trải nghiệm mùa đông và trượt tuyết.

Châu Âu hút khách nhờ kỳ nghỉ dài

Với những người có quỹ thời gian dài hơn, các hành trình châu Âu 10 - 11 ngày là một lựa chọn đáng chú ý trong mùa Tết. Pháp - Thụy Sĩ - Ý hiện có nhiều phiên bản hành trình, gồm 10N9Đ và 11N10Đ, với các lựa chọn Turkish Airlines, Etihad Airways và Vietnam Airlines, giá từ 79,9 triệu đồng. Các lịch khởi hành trải từ 28 Tết đến mùng 2 Tết. Trên hệ thống Tràng An Travel, tour 11N10Đ bay Vietnam Airlines khởi hành 28 Tết và tour 10N9Đ bay Turkish Airlines cùng ngày đã được mở bán; phiên bản 10N9Đ cũng có lịch bay Etihad vào mùng 2 Tết.

Hành trình kinh điển Pháp - Thụy Sĩ - Ý được cập nhật với đa dạng lịch khởi hành

Bên cạnh tuyến Tây Âu quen thuộc, hành trình miền Nam Pháp - Monaco - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha kéo dài 11N10Đ, bay Turkish Airlines, giá từ 90,9 triệu đồng, khởi hành 28 Tết. Việc mở đồng thời các tuyến cho thấy khách có thêm lựa chọn giữa hành trình kinh điển và những cung đường thiên về khám phá Nam Âu.

Một lựa chọn khác là tuyến Đức - Áo - Ý - Thụy Sĩ - Pháp, khởi hành mùng 2 Tết. Với nhóm khách muốn tận dụng phần lớn kỳ nghỉ cho một chuyến đi dài, những hành trình 10 ngày trở lên có thể trở thành phương án phù hợp hơn so với các tour ngắn.

Tour Tết mở rộng sang những thị trường mới

Bên cạnh các tuyến châu Á và Du lịch châu Âu quen thuộc, mùa tour Tết 2027 còn có thêm những hành trình đến các thị trường mang màu sắc văn hóa khác biệt. Ấn Độ là một trong số đó, với tour 6N5Đ bay Vietnam Airlines, khởi hành Mùng 3 và Mùng 5 Tết, giá từ 21,99 triệu đồng. Ở Trung Đông và Bắc Phi, với những hành trình kéo dài từ 8 đến 10 ngày.

Du khách Tràng An Travel trong hành trình khám phá Taj Mahal, Agra, Ấn Độ

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những tuyến có lịch khởi hành dày, từ 27, 29 Tết đến mùng 3. Hành trình 8N7Đ bay Turkish Airlines có giá từ 57,9 triệu đồng. Trên website Tràng An Travel hiện đã có các chương trình Tết 2027 khởi hành 27 Tết và 29 Tết, mùng 3, đều là hành trình 8N7Đ bay Turkish Airlines.

Trong khi đó, Ai Cập 9N8Đ bay Etihad Airways 5 sao, giá từ 72,9 triệu đồng và Morocco 10N9Đ bay Turkish Airlines, từ 79,9 triệu đồng, đều khởi hành 28 Tết. Đây là nhóm tour dành cho du khách muốn tận dụng kỳ nghỉ đầu năm để khám phá những thị trường ngoài các tuyến châu Á phổ biến.

Đoàn Tràng An Travel check-in tại quần thể đền cổ ở Luxor, Ai Cập

Sự xuất hiện đồng thời của Trung Quốc, châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Morocco trong lịch tour Tết cho thấy lựa chọn của khách không còn gói gọn trong một vài thị trường. Thay vào đó, thời lượng kỳ nghỉ, thời điểm khởi hành, hãng bay và trải nghiệm tại điểm đến đều có thể trở thành yếu tố để cân nhắc.

Nhiều sự lựa chọn hơn cho kỳ nghỉ Tết Âm lịch

Để đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường cũng như thị hiếu khách hàng vào dịp Tết Nguyên đán, hiện tại Tràng An Travel đã có lượng sản phẩm tương đối lớn và tiếp tục cập nhật, bổ sung:

Với lịch khởi hành bắt đầu từ 27 tháng Chạp và kéo dài đến mùng 3 Tết, thỏa mãn ưu tiên của mọi khách hàng. Những du khách muốn tận dụng hết thời gian nghỉ có thể đặt lịch từ 27 Tết, ngay khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu. Còn với những khách vẫn muốn dành thời gian cúng gia tiên, sum vầy cùng gia đình trong đêm giao thừa có thể chọn các lịch xuất phát từ Mùng 1, 2, 3…

Ngoài ra, việc đi du lịch Tết hiện nay trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với đa dạng sản phẩm tour có các mức giá khác nhau, từ dưới 10 triệu (với tour Trung Quốc đường bộ) với các sản phẩm cao cấp hàng trăm triệu. Tất cả đều đã hiện diện trong lịch khởi hành tour Tết 2027 tại Tràng An Travel.