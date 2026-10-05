Khát vọng tăng trưởng đã rõ, nhưng năng lực doanh nghiệp có theo kịp?

Một doanh nghiệp có thể tăng doanh thu, mở rộng thị trường, thu hút vốn và tiến ra khu vực. Nhưng khi tốc độ tăng trưởng vượt quá khả năng quản trị, vận hành của tổ chức, chính sự tăng trưởng lại trở thành điểm nghẽn.

Đây là vấn đề sẽ được đặt lên bàn trong phiên Tọa đàm lãnh đạo khu vực, với chủ đề "Doanh nghiệp ASEAN cần chuẩn bị gì cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo?" – tại NExT Forum 2026, diễn ra vào ngày 15/10, TP.HCM

Phiên thảo luận quy tụ dàn diễn giả: ông Nguyễn Bá Diệp (Đồng sáng lập, Phó Chủ tịch MoMo), bà Đặng Huỳnh Ức My (Chủ tịch HĐQT AgriS và Betrimex), ông Mai Hữu Tín (Chủ tịch U&I Investment Corporation) và TS. Seow Vei Ken (Giám đốc Y khoa Tập đoàn Sunway Healthcare, nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Y tế Sunway). Điểm đáng chú ý là bốn diễn giả sẽ tiếp cận câu chuyện từ bốn góc nhìn khác nhau.

Từ startup đến hệ sinh thái tài chính số: điều gì cần thay đổi, điều gì phải giữ lại?

Sau 18 năm đưa MoMo từ một startup thành hệ sinh thái tài chính số, ông Nguyễn Bá Diệp sẽ đối diện bài toán mà nhiều doanh nghiệp lớn cũng phải trả lời: làm sao để liên tục thay đổi mà không đánh mất những nền tảng từng tạo nên thành công?

Khi AI, thanh toán số và công nghệ tiếp tục định hình lại tốc độ vận hành của doanh nghiệp, câu hỏi không còn nằm ở việc ứng dụng công nghệ nào, mà ở khả năng tổ chức thích ứng với sự thay đổi đó. Tại NExT Forum, ông Diệp sẽ chia sẻ cách MoMo đang chuẩn bị để dẫn dắt tổ chức đi qua làn sóng công nghệ tiếp theo.

"Kế thừa để kiến tạo": bài toán của thế hệ lãnh đạo kế tiếp

Với bà Đặng Huỳnh Ức My, bài toán kế thừa nằm ở khả năng chuyển hóa nền tảng sẵn có thành năng lực mới để doanh nghiệp tiếp tục tạo giá trị ở quy mô rộng hơn.

Từ nền tảng hơn 57 năm trong nông nghiệp, AgriS dưới sự dẫn dắt của bà Ức My từng bước chuyển dịch từ mô hình sản xuất truyền thống sang hệ sinh thái nông nghiệp – thực phẩm tích hợp, đưa công nghệ, dữ liệu, tài chính và tư duy thị trường vào sâu hơn trong chuỗi giá trị; đồng thời mở rộng mạng lưới hoạt động về đổi mới sáng tạo cũng như tiêu dùng thương mại tại khu vực và các trung tâm kinh tế thế giới.

Từ những chia sẻ gần đây về câu chuyện "Từ tài sản đến di sản", bà Ức My đặt ra một ranh giới đáng chú ý: tài sản, cổ phần, thương hiệu, hệ thống và mạng lưới có thể được chuyển giao nhưng năng lực tạo ra giá trị thì mỗi thế hệ phải tự xây dựng.

Tinh thần đó cũng phản ánh cách AgriS bước vào chu kỳ phát triển mới. Những giá trị cốt lõi và kinh nghiệm tích lũy tiếp tục là nền tảng, nhưng phương thức tạo giá trị cần thay đổi: từ sản xuất sang chuỗi giá trị tích hợp; từ kinh nghiệm vận hành sang dữ liệu và công nghệ; từ phát triển trong một thị trường sang kết nối nguồn lực, tri thức và đối tác quốc tế.

"Di sản được trao, năng lực phải tự xây" vì thế không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp gia đình, mà còn là một bài toán của tăng trưởng: Làm thế nào để những gì đã được tạo dựng trở thành năng lực cạnh tranh mới, đủ sức đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn và chủ động tạo giá trị trong chuỗi giá trị toàn cầu.

NExT Forum 2026 cũng mang đến câu chuyện về năng lực lãnh đạo trong giai đoạn chuyển đổi: khi doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, nền tảng quá khứ tạo ra điểm xuất phát, còn khả năng tái định nghĩa mô hình tăng trưởng, tổ chức, công nghệ và cách tạo giá trị mới sẽ quyết định doanh nghiệp có thể đi xa đến đâu trong tương lai.

Tăng trưởng nhanh nhưng chưa sẵn sàng: dấu hiệu nằm ở đâu?

Từ kinh nghiệm đầu tư và tái cấu trúc doanh nghiệp, ông Mai Hữu Tín nhìn câu chuyện từ một góc độ khác.

Thay vì hỏi doanh nghiệp có thể tăng trưởng nhanh đến đâu, câu hỏi được đặt ra là: dấu hiệu nào cho thấy một doanh nghiệp Việt Nam đang tăng trưởng nhanh nhưng thực chất chưa sẵn sàng cho chu kỳ tiếp theo?

Đây là bài toán đặc biệt đáng chú ý khi doanh nghiệp Việt Nam đứng trước cơ hội mở rộng sang ASEAN. Nếu phải chọn giữa mở rộng nhanh để giành thị phần khu vực và củng cố nội lực quản trị trước khi bước ra khu vực, doanh nghiệp nên ưu tiên điều gì? Đó là một trong những câu hỏi trực diện được đặt cho ông Tín tại phiên thảo luận.

Từ phía một tập đoàn ASEAN: điều gì khiến doanh nghiệp Việt trở thành đối tác đáng tin?

Góc nhìn cuối cùng đến từ TS. Seow Vei Ken, người đang giữ vai trò Giám đốc Y khoa Tập đoàn Sunway Healthcare.

Sunway Healthcare đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên 8 bệnh viện tại ASEAN vào năm 2032. Với một tập đoàn đang trực tiếp mở rộng trong khu vực, câu hỏi về lựa chọn thị trường và đối tác mang một góc nhìn khác: điều gì khiến một doanh nghiệp trở thành đối tác đủ tin cậy để cùng đi xa?

Tại NExT Forum, ông Seow sẽ chia sẻ những yếu tố quyết định việc lựa chọn thị trường và đối tác, từ góc nhìn của một tập đoàn nước ngoài đầu tư dài hạn tại Việt Nam. Ông cũng sẽ nói về những bài học xây dựng hệ thống quản trị chất lượng xuyên biên giới trong lĩnh vực healthcare, và khả năng áp dụng cho các ngành khác khi mở rộng sang ASEAN.

Từ công nghệ, chuyển đổi tổ chức, quản trị đến mở rộng xuyên biên giới, các câu hỏi cuối cùng đều quay về một vấn đề: khi cơ hội tăng trưởng xuất hiện, doanh nghiệp đã có đủ năng lực để nắm lấy cơ hội đó hay chưa?

Đây cũng là tinh thần của NExT Forum 2026 – "Tăng tốc giữa biến động: Khát vọng hay thực lực?", diễn ra ngày 15/10/2026 tại THISKYHALL SALA, TP.HCM, quy tụ hơn 1.000 nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT, CEO và lãnh đạo cấp cao từ Việt Nam và ASEAN.