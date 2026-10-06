Thử nghiệm Agentic Trading: Bước đệm công nghệ đón đầu tương lai thị trường vốn

Từ bài toán phân bổ vốn đến nền tảng dữ liệu cho AI

Mở đầu diễn đàn, các chuyên gia quản lý quỹ và khối nghiên cứu cùng phân tích một trong những bài toán nền tảng của đầu tư: Khi cần phân bổ vốn giữa nhiều lớp tài sản, nhà đầu tư có thể tối ưu danh mục như thế nào dựa trên mục tiêu sinh lời và khẩu vị rủi ro thực tế.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và thị trường liên tục thay đổi, quản trị danh mục không còn đơn thuần là lựa chọn từng tài sản riêng lẻ. Quá trình này đòi hỏi khả năng cập nhật dữ liệu, đánh giá đồng thời nhiều kịch bản và kết hợp giữa tư duy tài chính truyền thống với các công cụ phân tích hiện đại.

Đánh giá về xu hướng phát triển công nghệ trên thị trường vốn, ông Nguyễn Đức Thông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, cho rằng AI và năng lực xử lý dữ liệu lớn đang mở ra cơ hội nâng cấp toàn diện hạ tầng phân tích tài chính. Trong chiến lược dài hạn, SSI định hướng chủ động đón đầu công nghệ, từng bước chuyển dịch từ mô hình môi giới truyền thống sang xây dựng hệ sinh thái tài chính công nghệ mở.

" Việc nghiên cứu và thử nghiệm Agentic Trading hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, phân tích dữ liệu và quản trị rủi ro cho nhà đầu tư Việt Nam, đồng thời luôn đặt tính minh bạch và an toàn hệ thống lên hàng đầu", ông Nguyễn Đức Thông nhấn mạnh.

Tại phần chia sẻ chuyên đề, ông Lý Hùng Sơn, Trưởng phòng Phần mềm SSI, cùng ông Lưu Đình Hưng, đại diện đối tác công nghệ, giới thiệu những bước phát triển mới trong việc xây dựng hạ tầng dữ liệu dành cho AI Agent.

Điểm nhấn là giải pháp SSI MCP và kiến trúc Agent OS, cho thấy khả năng kết nối giữa hạ tầng dữ liệu tài chính với hệ sinh thái các tác tử thông minh. Thông qua đó, một số công đoạn như thu thập dữ liệu vĩ mô, lọc tín hiệu thị trường và chuẩn hóa báo cáo phân tích có thể được hỗ trợ tự động hóa, giúp các nhóm nghiên cứu giảm thời gian xử lý dữ liệu thô và khắc phục tình trạng phân mảnh giữa các hệ thống.

Nếu SSI mang đến nền tảng về thị trường vốn, dữ liệu tài chính và năng lực xây dựng hạ tầng phân tích, Binance đóng góp góc nhìn công nghệ và kinh nghiệm từ hệ sinh thái tài chính toàn cầu. Sự kết hợp giữa hai bên giúp cuộc thảo luận không chỉ dừng lại ở tiềm năng của AI, mà còn đi sâu vào cách dữ liệu, hạ tầng và công nghệ có thể được kết nối để phục vụ nghiên cứu tài chính trong thực tế.

Agentic Trading có thể thay đổi cách tìm kiếm Alpha ra sao?

Tiếp nối phần trình bày về hạ tầng, diễn đàn bước vào phiên thảo luận trọng tâm với chủ đề "Agentic Trading Alpha: Kiến tạo lợi thế cạnh tranh với AI Agent", dưới sự điều phối của ông Lê Bảo Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Số SSI.

Tham gia thảo luận có ông Ngô Hiển Dương, Giám đốc Công nghệ QuantVN; ông Đỗ Minh Tuấn, đại diện Khối Giao dịch Định lượng SSI và ông Nguyễn Văn Đồng, Project Manager & AI Architect, Sen Auto Trading Community.

Tại phiên tọa đàm, các chuyên gia tập trung vào ba giá trị cốt lõi mà AI Agent có thể mang lại cho quy trình nghiên cứu.

Trước hết là khả năng hỗ trợ trích xuất tín hiệu thị trường, hay Alpha. AI có thể kết hợp dữ liệu giá lịch sử, biến động sổ lệnh, tin tức tài chính và tâm lý thị trường để giúp chuyên gia nhận diện những mối liên hệ khó phát hiện bằng phương pháp thủ công.

Giá trị thứ hai nằm ở khả năng tối ưu hóa quy trình nghiên cứu và phát triển mô hình. Một số công đoạn từ xây dựng giả thuyết, kiểm thử mô hình đến đánh giá hiệu quả danh mục có thể được hỗ trợ bởi AI, qua đó rút ngắn thời gian và tạo điều kiện để đội ngũ nghiên cứu thử nghiệm nhiều kịch bản hơn.

Cuối cùng là khả năng kiểm soát rủi ro chủ động. Trong lĩnh vực tài chính, tốc độ phải đi cùng độ tin cậy. Các hệ thống AI cần được đặt trong những hàng rào kỹ thuật đủ chặt chẽ để hạn chế sai lệch thông tin, hiện tượng "ảo giác" và những kết quả không thể kiểm chứng.

Theo ông Lê Bảo Nguyên, Agentic Trading không đồng nghĩa với việc giao phó quyền quyết định cho máy móc. Cách tiếp cận này hướng tới nâng cao năng lực bóc tách dữ liệu, kiểm thử giả thuyết và tìm kiếm tín hiệu thị trường, trong khi con người vẫn giữ vai trò kiểm soát và ra quyết định cuối cùng.

Định hướng của SSI là xây dựng hạ tầng dữ liệu và công cụ đủ mở để khai thác sức mạnh của AI Agent, nhưng luôn đặt trong một hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn, minh bạch và tuân thủ các yêu cầu của ngành tài chính.

Góc nhìn này cũng cho thấy điểm gặp giữa SSI và Binance tại diễn đàn. Công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi được đặt trên nền dữ liệu phù hợp, có phương pháp kiểm chứng và gắn với nhu cầu thực tế của thị trường. Nhờ kết nối kinh nghiệm trên thị trường vốn Việt Nam của SSI với góc nhìn công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái toàn cầu của Binance, chương trình mở rộng phạm vi trao đổi từ câu chuyện ứng dụng AI đơn lẻ sang tương lai vận hành của thị trường tài chính dựa trên dữ liệu.

Chuẩn bị từ hôm nay cho tương lai của thị trường vốn

Các trao đổi tại diễn đàn cho thấy Agentic Trading vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm. Việc đưa các hệ thống có mức độ tự hành cao vào quy trình phân tích và giao dịch cần được triển khai theo lộ trình phù hợp với năng lực công nghệ, yêu cầu quản trị rủi ro và khuôn khổ pháp lý.

Thông qua diễn đàn, SSI và Binance đã mở ra không gian kết nối giữa tài chính, dữ liệu và công nghệ, cùng thảo luận về tiềm năng cũng như giới hạn thực tế của Agentic Trading.

Sự kết hợp giữa năng lực phát triển hệ sinh thái tài chính công nghệ của SSI và kinh nghiệm công nghệ toàn cầu của Binance cho thấy lợi thế trong tương lai không chỉ đến từ lượng dữ liệu một tổ chức sở hữu, mà còn từ khả năng kết nối, kiểm chứng và chuyển hóa dữ liệu thành những phân tích đáng tin cậy.

Nghiên cứu Agentic Trading vì thế không đơn thuần là thử nghiệm một phương thức mới, mà còn là bước chuẩn bị về dữ liệu, hạ tầng và con người cho tương lai thị trường vốn, với minh bạch, an toàn và tuân thủ là những nguyên tắc nền tảng.