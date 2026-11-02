Agribank - Top 20 doanh nghiệp văn hóa uy tín có xếp hạng cao nhất năm 2026

‏Tại sự kiện, Agribank vinh dự nhận Bằng khen Doanh nghiệp văn hóa uy tín năm 2026, Top 20 doanh nghiệp văn hóa uy tín có xếp hạng cao nhất năm 2026. ‏‏Đến dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; hơn 300 đại biểu là các chuyên gia, lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp. Chương trình vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.‏

‏Chương trình bình chọn, xếp hạng "Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức thường niên là hoạt động ý nghĩa góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam và thúc đẩy văn hóa kinh doanh trong giai đoạn mới, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Chương trình năm nay nằm trong chuỗi hoạt động của VCCI hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (tháng 11/2026), nhằm khẳng định vai trò của văn hóa kinh doanh như một nguồn lực nội sinh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Chương trình thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực và địa phương trên cả nước. Trên cơ sở Quy chế và Bộ tiêu chí của chương trình, các hồ sơ tham gia được rà soát, đánh giá và chấm điểm độc lập bởi Hội đồng bình chọn, bảo đảm tính khách quan, minh bạch và thực chất. Nội dung đánh giá chú trọng kết quả sản xuất, kinh doanh, uy tín doanh nghiệp, việc tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.‏

‏Theo đó, 100 doanh nghiệp tiêu biểu đã được lựa chọn và công nhận danh hiệu "Doanh nghiệp văn hóa, uy tín năm 2026", gồm ba nhóm xếp hạng: Top 20, Top 30 và Top 50. Trong đó, 20 doanh nghiệp có xếp hạng cao nhất được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch VCCI. Các doanh nghiệp được vinh danh hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực và thành phần kinh tế, thể hiện sự đa dạng và sức lan tỏa của chương trình, đồng thời khẳng định những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong xây dựng văn hóa kinh doanh, giữ gìn uy tín và phát triển bền vững.‏

‏Agribank được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tặng Bằng khen "Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026", Top 20 doanh nghiệp văn hóa uy tín có xếp hạng cao nhất năm 2026, ghi nhận thành tích xuất sắc trong quản lý, điều hành, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước, tiên phong trong các hoạt động trách nhiệm xã hội và thực hành tốt đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh.‏

‏Trải qua 38 năm xây dựng và trưởng thành, Agribank luôn coi văn hóa doanh nghiệp là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần duy trì bản sắc và tạo sức mạnh cho sự phát triển bền vững. Được gìn giữ và vun đắp qua nhiều thế hệ cán bộ, người lao động, những giá trị cốt lõi "Trung thực, Kỷ cương, Sáng tạo, Chất lượng, Hiệu quả" đã trở thành những chuẩn mực xuyên suốt, định hướng tư duy, hành động và cách thức ứng xử trong toàn hệ thống. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, việc gìn giữ bản sắc, đưa các giá trị văn hóa vào thực tiễn quản trị, điều hành và hoạt động kinh doanh tiếp tục là một trong những mục tiêu chiến lược giúp Agribank nâng cao sức cạnh tranh, bồi đắp niềm tin của công chúng, khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước. Năm 2024, Agribank cũng là đại diện ngân hàng duy nhất được vinh danh là "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam".‏

‏Đến nay, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, với tổng tài sản vượt 2,8 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng và dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng. Kiên định sứ mệnh đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Agribank duy trì khoảng 65% tổng dư nợ dành cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời chiếm khoảng 29% tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực này của toàn hệ thống ngân hàng, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong cung ứng vốn phục vụ phát triển "Tam nông". Bên cạnh đó, Agribank còn tích cực mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng quan trọng như công nghiệp, kết cấu hạ tầng, năng lượng tái tạo, thương mại và dịch vụ, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.‏

‏Với hoạt động an toàn, hiệu quả, không ngừng nâng cao chất lượng quản trị và năng lực cạnh tranh, Agribank tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế thông qua nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Agribank nhiều năm liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, được trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Việt Nam, và nhiều giải thưởng quan trọng khác, đồng thời ghi dấu ấn trong các bảng xếp hạng doanh nghiệp lớn và có đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước. Trên thị trường quốc tế, Agribank tiếp tục được Moody’s Ratings duy trì xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba2, triển vọng Ổn định và Fitch Ratings xếp hạng BB+, triển vọng Ổn định, tương đương mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, qua đó phản ánh nền tảng tài chính, năng lực quản trị rủi ro và vị thế của Ngân hàng trong hệ thống tài chính. ‏

‏Cùng với những thành tựu trong hoạt động kinh doanh, Agribank luôn gắn trách nhiệm xã hội với sứ mệnh phát triển, bền bỉ lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia vì cộng đồng. Trong giai đoạn 2020-2025, Agribank đã dành trên 2.650 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội trên phạm vi cả nước, ưu tiên hỗ trợ giáo dục, y tế, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, chăm lo gia đình chính sách và đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Những đóng góp thiết thực ấy tiếp tục làm sâu sắc thêm hình ảnh Agribank - Ngân hàng vì cộng đồng, thể hiện sự gắn bó, đồng hành và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.‏

‏Top 20 doanh nghiệp văn hóa uy tín có xếp hạng cao nhất năm 2026 được nhận Bằng khen của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)‏

‏Trong chặng đường phát triển mới, Agribank tiếp tục kiên định phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, lấy chất lượng phục vụ và sự tin cậy làm thước đo cho mọi nỗ lực đổi mới. Với nền tảng được xây dựng qua gần bốn thập kỷ cùng tinh thần đoàn kết, tận tâm và khát vọng vươn lên của các thế hệ cán bộ, người lao động, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực, tiên phong, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về phát triển "tam nông", đồng hành hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; cùng toàn hệ thống không ngừng nỗ lực, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, xứng đáng với sự tin yêu của khách hàng, đối tác và cộng đồng.‏