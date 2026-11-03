Tiền Phong Nam mở rộng hành trình kết nối Univers Tour tại miền Trung

Mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp và giảng đường‏

‏Trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng chú trọng các tiêu chuẩn phát triển bền vững, yêu cầu đối với nguồn nhân lực không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn mà còn đòi hỏi khả năng cập nhật công nghệ, lựa chọn vật liệu và vận dụng giải pháp phù hợp với thực tiễn công trình.‏

‏Đây cũng là một trong những định hướng mà Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (‏‏Tiền Phong Nam‏‏) hướng đến khi triển khai Univers Tour - chương trình kết nối doanh nghiệp với sinh viên tại các trường đại học. Sau những chặng đường tại khu vực phía Nam, chương trình lần đầu mở rộng đến miền Trung, lần lượt đồng hành cùng Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Nha Trang.‏

‏Thông qua chuỗi hoạt động tại ba trường, Tiền Phong Nam mong muốn đưa kiến thức và kinh nghiệm từ môi trường doanh nghiệp đến gần hơn với giảng đường, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận những vấn đề thực tế của ngành và hiểu rõ hơn về yêu cầu nghề nghiệp trong tương lai.‏

‏Nhấn mạnh ý nghĩa kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường , ông Nguyễn Thành Chiến - Phó Giám đốc Kinh doanh Tiền Phong Nam chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng Univers Tour sẽ giúp sinh viên hiểu rõ hơn về sản phẩm, công nghệ và thực tiễn ngành xây dựng, qua đó có thêm hành trang chuyên môn cho nghề nghiệp tương lai. Đây cũng là nỗ lực của Tiền Phong Nam trong việc tăng cường kết nối với nhà trường và đồng hành cùng quá trình phát triển nguồn nhân lực trẻ."‏

‏Ông Nguyễn Thành Chiến - Phó Giám đốc Kinh doanh Tiền Phong Nam phát biểu tại chương trình, chia sẻ định hướng kết nối doanh nghiệp với giảng đường và đồng hành cùng thế hệ nhân lực trẻ.‏

‏Công trình xanh và bài toán lựa chọn vật liệu‏

‏Một trong những nội dung chuyên môn xuyên suốt hành trình miền Trung là workshop "Tiêu chuẩn công trình xanh và tác động đến lựa chọn vật liệu - Yếu tố then chốt cho phát triển bền vững trong ngành Xây dựng", do ông Phí Mạnh Hùng - Chuyên viên Phát triển thị trường Tiền Phong Nam chia sẻ.‏

‏Tại chương trình, sinh viên được tiếp cận những khía cạnh quan trọng của công trình xanh, từ hệ thống chứng nhận đến các tiêu chí đánh giá vật liệu xây dựng. Bên cạnh đặc tính kỹ thuật, việc lựa chọn vật liệu còn cần xem xét độ bền, khả năng chống ăn mòn, tuổi thọ sử dụng, mức độ an toàn với môi trường và khả năng tái chế.‏

‏Ông Phí Mạnh Hùng - Chuyên viên Phát triển thị trường Tiền Phong Nam trình bày các tiêu chuẩn công trình xanh và những tiêu chí lựa chọn vật liệu xây dựng hướng đến phát triển bền vững.‏

‏Song song với hoạt động workshop, khu vực trưng bày sản phẩm mang đến cơ hội để sinh viên trực tiếp tìm hiểu các dòng ống và phụ kiện của Nhựa Tiền Phong phục vụ hệ thống cấp thoát nước. Việc quan sát mẫu sản phẩm, tìm hiểu đặc điểm và trao đổi với đại diện doanh nghiệp giúp những kiến thức vốn được tiếp cận qua tài liệu học tập trở nên cụ thể hơn.‏

‏Đây cũng là dịp để sinh viên hiểu thêm về vai trò của vật liệu và giải pháp đường ống trong các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng. Những hoạt động tương tác, minigame tại chương trình góp phần tạo không gian trao đổi cởi mở, khuyến khích người học chủ động tìm hiểu và đặt câu hỏi.‏

‏Sinh viên hào hứng tham gia trả lời câu hỏi, tương tác và thể hiện kiến thức tại các hoạt động trong khuôn khổ Univers Tour.‏

‏Cảm nhận về chương trình, Võ Phi Hoàng - sinh viên lớp Kỹ thuật xây dựng 47A, Trường Đại học Quy Nhơn cho biết: "Em thấy Univers Tour là một chương trình thiết thực vì mang đến cơ hội tiếp cận những kiến thức gắn với công việc thực tế. Qua phần chia sẻ chuyên môn và trải nghiệm sản phẩm, em hiểu rõ hơn về vai trò của vật liệu trong các công trình xây dựng, đồng thời có thêm động lực để tìm hiểu và trau dồi kiến thức phục vụ ngành học của mình".‏

‏Đại diện Tiền Phong Nam trao tặng tổng cộng 15 suất học bổng với tổng trị giá 60 triệu đồng tại ba trường đại học ở miền Trung , tiếp sức sinh viên trên hành trình học tập ‏

‏Bên cạnh hoạt động đào tạo và trải nghiệm, Univers Tour còn thể hiện sự đồng hành của Tiền Phong Nam với sinh viên thông qua chương trình học bổng. Trong hành trình tại ba trường đại học ở miền Trung, doanh nghiệp đã trao tổng cộng 15 suất học bổng với trị giá 60 triệu đồng, dành cho những sinh viên có thành tích học tập và nỗ lực đáng ghi nhận.‏

‏Tiếp tục hành trình lan tỏa giá trị bền vững‏

‏Việc mở rộng Univers Tour đến miền Trung cho thấy nỗ lực của Tiền Phong Nam trong việc tăng cường kết nối với các cơ sở đào tạo, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.‏

‏Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động kết nối này, PGS.TS. Trần Quang Huy - Trưởng Khoa Xây dựng, Trường Đại học Nha Trang cho rằng, việc tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tiễn, cập nhật xu hướng ngành nghề và mở rộng góc nhìn chuyên môn.‏

‏"Trước xu hướng phát triển công trình xanh, sinh viên cần chủ động cập nhật kiến thức về vật liệu và các giải pháp xây dựng bền vững. Những hoạt động trao đổi chuyên môn như Univers Tour góp phần khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, tìm hiểu sâu hơn và gắn kiến thức được học với thực tiễn", thầy chia sẻ thêm.‏

‏Thông qua hành trình này, Tiền Phong Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu đồng hành cùng thế hệ kỹ sư trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn, tư duy thực tiễn và khả năng thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của ngành xây dựng.‏