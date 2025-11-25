Alaska lộ ‘kho báu’ khổng lồ: Mỹ bất ngờ có lợi thế mới – Thế độc tôn của Trung Quốc "chao đảo"

Kênh Fox News (Mỹ) đưa tin, một dự án được Thống đốc bang Alaska (Mỹ) Mike Dunleavy công bố và được Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy, dự kiến sẽ giáng một đòn mạnh vào sự thống trị của Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ nano, năng lượng và ô tô, khi mỏ Graphite Creek của công ty Graphite One gần thành phố Nome tại bang Alaska phát hiện ra trữ lượng đất hiếm khổng lồ - mà trước đây Trung Quốc chiếm 90% sản lượng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tính đến năm 2024, Mỹ phụ thuộc ít nhất 93% vào việc nhập khẩu cả nguyên tố đất hiếm và than chì, và mỏ Graphite Creek đã được mệnh danh là mỏ lớn nhất thuộc loại này ở Mỹ.

Mỏ Graphite Creek của công ty Graphite One tọa lạc gần thành phố Nome tại bang Alaska được mệnh danh là mỏ lớn nhất nước Mỹ. Ảnh: Graphite One

Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận, thông báo trong tuần qua về việc phát hiện thêm nguyên tố đất hiếm bên cạnh than chì tại mỏ Graphite Creek báo hiệu một bước tiến mà Mỹ có thể thực hiện để đối phó với Trung Quốc thông qua chương trình nghị sự "thống trị năng lượng của Mỹ" của Tổng thống Trump.

Theo nhà phân phối thông cáo báo chí PRNewswire có trụ sở chính tại Chicago (Mỹ), pin, công nghệ năng lượng tái tạo, sợi quang, đèn, nam châm và các thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại và máy tính bảng đều phụ thuộc vào đất hiếm. Điều này thường khiến Mỹ gặp bất lợi trong quá trình sản xuất, đặc biệt là khi Trung Quốc áp đặt hạn ngạch xuất khẩu nguyên tố đất hiếm liên quan đến nam châm vào năm 2024.

Anthony Huston - Chủ tịch GraphiteOne - cho biết phát hiện tại Nome là bằng chứng về một "khoáng sản thực sự của nhiều thế hệ" tại mỏ Graphite Creek. Một số vật liệu từ mỏ này sẽ được vận chuyển đến một nhà máy sản xuất vật liệu than chì và anode pin tiên tiến ở bang Ohio (Mỹ).

Ông Huston đã xác nhận sự hiện diện của hai vật liệu đủ điều kiện theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng của Mỹ, và cho biết rằng "với sự hiện diện của đất hiếm tại mỏ Graphite Creek, việc thu hồi [đất hiếm] như một sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất than chì của chúng tôi sẽ giúp tối đa hóa giá trị".

Các loại nguyên tố đất hiếm được phát hiện bao gồm neodymium, praseodymium, dysprosium và terbium, cùng với các mỏ quặng chứa garnet. Nhà địa chất trưởng của mỏ Graphite Creek lưu ý rằng garnet có thể chứa một số loại nguyên tố đất hiếm nhất định trong cấu trúc khoáng sản của chúng.

Trong bài phát biểu về tình hình bang Alaska đầu năm nay, Thống đốc bang Dunleavy đã ca ngợi dự án của GraphiteOne là dự án lớn nhất Bắc Mỹ và khuyến khích dự án tiếp tục phát triển với sự hỗ trợ của cả chính quyền bang và Washington.

Chủ tịch GraphiteOne Huston cho biết Thống đốc bang Alaska Dunleavy đã hiểu đúng vai trò của Alaska như một nguồn cung cấp kim loại và khoáng sản quan trọng của nước Mỹ, "biến đổi thế kỷ 21" và giúp Mỹ giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn cung nước ngoài, bao gồm cả "các thực thể đáng quan ngại".

Các phân tích mới về đá phiến chứa garnet trong khu vực mỏ Graphite Creek cho thấy hàm lượng cao của các nguyên tố đất hiếm. Ảnh: GraphiteOne

Theo Fox News, ngoài Alaska, những nguyên tố đất hiếm đã được phát hiện ở bang Pennsylvania, với việc Dân biểu Lou Barletta - một đảng viên Cộng hòa - từng cố gắng thu hút sự chú ý đến những khoáng sản này trong nhiệm kỳ của ông tại Quốc hội Mỹ vào những năm 2010.

Các mỏ than antracite ở vùng núi Appalachian thuộc bang Pennsylvania đã được phát hiện chứa tới 17 loại nguyên tố đất hiếm khác nhau, điều này có thể giáng một đòn mạnh vào sự thống trị của Trung Quốc.

Vào năm 2018, ông Barletta nói với Fox News rằng nguồn tài trợ đã được đảm bảo cho một chương trình thí điểm nhằm nghiên cứu việc chiết xuất nguyên tố đất hiếm từ nước thải than ở các mỏ than bị bỏ hoang lâu nay nằm rải rác khắp nơi từ Shamokin đến Audenried - nơi sau này thuộc Quận Carbon của bang Pennsylvania.

Mặc dù so với những nỗ lực của Alaska, Pennsylvania chưa có nhiều động thái trong việc khai thác các khoáng sản này kể từ thời điểm đó, nhưng các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Pennsylvania cho biết hồi tháng 9 rằng họ đã phát triển các phương pháp để thu hồi cobalt, manganese và nickel từ nước thải mỏ axit và tro bay.