Alto - Startup gọi xe hứa hẹn ‘đánh bật’ Uber: Tài xế nhận lương trung bình từ 15-20 USD/giờ, khách hàng được được mở cửa xe, mời nước

Chiếc SUV trắng lao nhanh từ Sân bay Quốc tế Dallas Fort Worth, bon bon hướng về trung tâm thành phố Dallas. Người lái nó là Bob Arndt, hiện đang làm việc cho Alto - startup cung cấp dịch vụ gọi xe cạnh tranh trực tiếp với Uber.

Thế nhưng, bằng một cách nào đó, sân bay lại được hệ thống tự động chọn là cả điểm đón lẫn điểm đến và vì vậy, Bob Arndt phải lái xe quay ngược trở lại nơi xuất phát. Đối với một tài xế Uber, quy trình này khá bất cập, thậm chí ảnh hưởng đến số tiền khách hàng sẽ trả cho mỗi chuyến đi.

Bob Arndt, trong khi đó, không cảm thấy quá lo lắng. Thu nhập đêm nay không phụ thuộc vào việc anh sẽ đón và trả khách ở đâu.

Đó là điểm hấp dẫn của Alto, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Dallas được thành lập vào năm 2018. Alto tự quảng cáo mình là phiên bản nâng cấp của Uber hoặc Lyft: an toàn hơn, chất lượng cao hơn; các tài xế cũng được công ty tuyển dụng, đào tạo kỹ lưỡng và nhận lương theo giờ. Điều này trái ngược hoàn toàn so với mô hình gọi xe hiện nay- nơi tài xế phải tự chịu trách nhiệm chi phí mà không có mức lương tối thiểu hay phúc lợi.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều các vấn đề xoay quanh bóc lột sức lao động bị lên án, Alto cho rằng cách tiếp cận của mình, theo một cách nào đó, sẽ giúp dịch vụ gọi xe công nghệ trở nên hấp dẫn.

“Chúng tôi có văn hóa riêng và sẽ không bao giờ hành động giống đối thủ. Họ không coi tài xế là những nhân viên cốt lõi. Họ chỉ đơn thuần coi đây là đối tác mà thôi”, Will Coleman, đồng sáng lập 39 tuổi của Alto, nói.

Alto, với tổng cộng 2.000 tài xế đang hoạt động tại 5 thành phố lớn, cho đến nay chưa nhận được nhiều vốn tài trợ. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành vẫn lạc quan, rằng với doanh thu năm 2023 tăng 30% chỉ sau 12 tháng, hãng có thể làm nên kỳ tích trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ gọi xe cao cấp và cạnh tranh trực tiếp với Uber.

Chính quyền địa phương đã nhắm đến mô hình lái xe theo hợp đồng những năm gần đây. Sự xuất hiện của Alto, cùng với các dịch vụ gọi xe non trẻ khác tại thành phố New York, theo đó có thể trở thành sự lựa chọn thay thế khả thi.

“Nếu Alto thành công, Uber và Lyft có thể sẽ phải học tập mô hình”, Seth Harris, giáo sư kiêm cựu cố vấn Tổng thống Joe Biden, cho biết.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói liệu Alto có thành công hay không. Dịch vụ này khá đắt đỏ và gần đây công ty đã gặp khó khăn.

Vào tháng 7, Alto rút khỏi khu vực Vịnh San Francisco chỉ 1 năm sau khi bắt đầu cung cấp dịch vụ đưa đón. Công ty cũng phải sa thải hàng chục nhân viên vào tháng 8, đồng thời trì hoãn kế hoạch mở rộng sang các thành phố mới để tập trung tăng trưởng tại Dallas, Houston, Los Angeles, Miami và Washington.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều tranh luận xoay quanh cách tiếp cận của Alto: liệu đây có thực là một thỏa thuận tốt hơn cho các tài xế. Tại Dallas, nơi mức lương tối thiểu là 7,25 USD/giờ, các tài xế Alto nhận trung bình từ 15-20 USD/giờ. Nhiều người tâm sự thu nhập của họ khá ổn song không có đặc biệt. Một số chọn cách rời bỏ công ty.

Theo The New York Times, các tài xế Alto sẽ đăng ký đi làm theo ca, nhận xe do chính Alto thuê và không phải trả tiền xăng. Phía Alto cũng cung cấp một số phúc lợi liên quan đến sức khỏe.

Với Sergio Avedian, một tài xế ở Los Angeles, tài xế Uber có thể kiếm được nhiều tiền hơn, song sự thất vọng về mức thu nhập biến động có thể thúc đẩy họ tìm đến Alto để làm việc. Bằng chứng là Amanda Lee, tài xế 46 tuổi của Alto từ năm 2021, cảm thấy rất hài lòng vì công việc này mang lại sự an toàn.

“Tại Alto, ngay cả khi gặp khó khăn, chúng tôi vẫn được trả tiền”, bà Amanda Lee nói.

Ý tưởng thành lập Alto xuất phát từ khi co-founder Coleman còn là đối tác tại công ty tư vấn McKinsey. Ở đây, ông đã dành 1 thập kỷ tư vấn cho các công ty vận tải, hãng hàng không, dịch vụ thuê xe, chuỗi khách sạn và nhận ra mô hình tài xế đã bị phá vỡ. Khách hàng theo đó không nhận lại được những trải nghiệm nhất quán, tài xế không có thu nhập ổn định, trong khi điều kiện giao thông luôn trong trạng thái tắc nghẽn.

Tại Alto, startup này nỗ lực truyền tải thông điệp về một dịch vụ chất lượng cao. Các tài xế sẽ mặc đồng phục, chủ động mở cửa xe và đưa nước mời khách. Họ cũng sẽ được trả lương theo giờ nên không ngại chờ đợi.

Đổi lại, chuyến đi kéo dài 32 phút từ sân bay về trung tâm thành phố Dallas của anh Bob Arndt sẽ có giá 81 USD; trong khi Uber chỉ tính phí bằng 1 nửa. Khách hàng Alto theo đó có thể mua gói đăng ký 13 USD/tháng để tiết kiệm 30% cho mỗi chuyến đi.

Alto theo dõi tài xế từ xa từ các trung tâm điều khiển. Hãng cũng để tâm đến chuyển động mắt để kết luận xem họ có đang bị phân tâm hay không, từ đó giữ an toàn cho hành khách.

Ngoài ra, phía Alto cũng chủ động giúp tài xế tránh các khu vực đang đông đúc phương tiện hoặc tắc nghẽn. Theo Jonathan Campos, giám đốc công nghệ Alto, đây chính là lợi thế lớn so với Uber và Lyft.

Được biết mới đây, để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ sang xe điện, Alto đã nỗ lực xây dựng các trung tâm sạc nhiên liệu cho đội xe tương lai tại tất cả các thành phố đang hoạt động.

“Sau cùng, khách hàng sẽ sẵn sàng gọi Alto và đợi 10 phút để có một trải nghiệm an toàn, chất lượng hơn thay vì mong đợi thời gian chờ rút gọn còn 3 phút”, co-founder Alto giải thích.

Theo: The New York Times, TechCrunch