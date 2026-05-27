Ám ảnh 'trận đồ bát quái' giao thông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM
Bị bủa vây bởi các "lô cốt" của công trường thi công dự án Vành đai 3, nút giao Tân Vạn - Quốc lộ 1A - Nguyễn Xiển đang là nỗi ám ảnh của hàng vạn tài xế vì trở thành một "trận đồ bát quái" cùng với mật độ xe tải nặng dày đặc, gây ùn ứ giao thông cả ngày lẫn đêm.
Nhiều tháng qua, nút giao Tân Vạn – Quốc lộ 1A – Nguyễn Xiển tại TPHCM đã trở thành nỗi ám ảnh đối với các tài xế và người dân địa phương.
Việc triển khai thi công dự án Vành đai 3 TPHCM kết hợp với các dự án hạ tầng sửa chữa đồng loạt đã biến nơi đây thành một đại công trường ngổn ngang bụi mù, giao thông hỗn loạn cả ngày lẫn đêm.
Trước khi dự án Vành đai 3 TPHCM khởi công, nút giao Tân Vạn hướng từ TPHCM về cầu Đồng Nai vốn đã là một trong những "điểm đen" về ùn tắc giao thông.
Nơi đây là điểm hội tụ của các trục đường huyết mạch bao gồm: Quốc lộ 1A, Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT 743A, ĐT 16 và đường Nguyễn Xiển. Lưu lượng xe container, xe tải siêu trường, siêu trọng ra vào khu vực cảng Đồng Nai và các khu công nghiệp tại Bình Dương cũ đã dày đặc.
Khi "đại công trường" Vành đai 3 được dựng lên, toàn bộ khu vực này bị bủa vây bởi đất đá ngập ngụa và những rào chắn công trường (người dân thường gọi là "lô cốt").
Việc thu hẹp diện tích mặt đường trong bối cảnh các tuyến đường nối vào Khu công nghiệp Dệt may Bình An cũng đang tiến hành sửa chữa, cùng với hệ thống đèn tín hiệu giao thông chưa được đồng bộ, đã tạo nên một "thế trận giao thông" hỗn loạn
Anh Hoàng Minh (42 tuổi, tài xế xe container) ngán ngẩm: "Mấy tháng nay, cứ đi qua khúc Tân Vạn này là chúng tôi xác định mất vài tiếng đồng hồ. Xe nhích từng xăng-ti-mét. Hệ thống biển báo, đèn tín hiệu rối rắm, mặt đường thì bị bóp nghẹt bằng hàng rào tôn. Tình trạng kẹt xe không chỉ xảy ra vào giờ cao điểm mà kéo dài dai dẳng từ ngày sang đêm".
Nỗi khổ không chỉ dành riêng cho các tài xế ô tô. Đối với người điều khiển xe máy, hành trình di chuyển qua nút giao này chẳng khác nào một trận đồ bát quái.
Do rào chắn phục vụ thi công Vành đai 3, lộ trình lưu thông của xe 2 bánh bị thay đổi hoàn toàn. Thay vì đi thẳng từ hướng TPHCM về cầu Đồng Nai như trước, người đi xe máy hiện phải chấp nhận đi đường vòng vèo, gồ ghề, qua khu dân cư, đồng ruộng với chiều dài lên tới gần 3 km, dù thực tế đoạn đường đang xây dựng chỉ dài vỏn vẹn vài trăm mét.
Chị Nguyễn Thị Thanh (phường Thủ Đức, TPHCM) chia sẻ trong sự mệt mỏi: đường đi bị chặn bít bùng, bảng hướng dẫn thì mờ mịt. Tôi đi làm về mệt mỏi mà cứ lọt vào cái vòng xoay này là quay cuồng, đi lạc miết. Đoạn đường ngắn tí mà phải chạy vòng vèo mấy cây số giữa khói bụi và dòng xe container trực chờ bên cạnh, cảm giác vô cùng bất an'
Trong khi giao thông khu vực đang diễn biến phức tạp, người dân vất vả, bất an thì tiến độ thi công tại nút giao trọng điểm này lại đang đặt ra một dấu hỏi lớn.
Tuyến Vành đai 3 TPHCM, các phân đoạn nối từ nút giao phường Long Trường đến nút giao Tân Vạn đến nay đã gần như hoàn tất việc đấu nối. Hình hài tuyến đường chiến lược đã lộ diện rõ ràng. Tuy nhiên, trái ngược với sự khẩn trương đó, phân đoạn qua nút giao vòng xoay Tân Vạn lại đang là "vùng trũng", tiến độ chậm nhất.
Không khí thi công vô cùng đìu hiu. Giữa đại công trường ngổn ngang bùn đất, rào tôn kiên cố chiếm dụng lòng đường, số lượng công nhân và máy móc hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sự tương phản này khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Một nút giao ngay tại cửa ngõ, có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế - xã hội của cả TPHCM, Đồng Nai và đang ảnh hưởng đời sống của hàng vạn người dân mỗi ngày lại đang trong tình trạng thi công nhỏ giọt.
Để giải quyết điểm "vướng" này, các cơ quan ban ngành, chủ đầu tư dự án Vành đai 3 TPHCM cần nhanh chóng vào cuộc đốc thúc các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực thi công "3 ca, 4 kíp" nhằm đẩy nhanh tiến độ.
Mùa mưa đã bắt đầu, đại công trường có nguy cơ là những 'bẫy tử thần' cho người tham gia giao thông.
Vành đai 3 - TPHCM đi qua TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, có tổng chiều dài khoảng 130 km, vận tốc thiết kế khoảng 100 km/h. Tuyến đường được chia thành nhiều đoạn và triển khai theo các dự án thành phần với nhiều chủ đầu tư khác nhau.
Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 3 TP.HCM sẽ kết nối 5 tuyến cao tốc, kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm, tăng cường kết nối liên vùng Đông Nam Bộ, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và giảm chi phí logistics.
Theo dự kiến, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 75.378 tỷ đồng và đưa vào khai thác từ năm 2026.
Theo
Tiền Phong
