Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo tháo gỡ ngay vướng mắc dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội

Theo Nguyễn Tiến | 27-05-2026 - 07:40 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội vẫn còn hàng trăm trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, nhiều đoạn “đắp chiếu” suốt hơn 15 năm.

Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã làm việc với các phường Linh Xuân, Đông Hòa, Phước Long và Tăng Nhơn Phú về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội.

Phó Chủ tịch TPHCM chỉ đạo tháo gỡ ngay vướng mắc dự án xa lộ Hà Nội - Ảnh 1.

Hơn 200 hộ chưa bàn giao mặt bằng, xa lộ Hà Nội tiếp tục chậm tiến độ. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư thi công.

Tuy nhiên, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến ranh tỉnh Bình Dương cũ vẫn còn 22 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, phường Phước Long còn 1 trường hợp, phường Tăng Nhơn Phú còn 21 trường hợp.

Ngoài ra, phường Linh Xuân còn 1 trường hợp chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, trong khi phường Đông Hòa còn tới 203 trường hợp vướng mắc.

Phó Chủ tịch TPHCM chỉ đạo tháo gỡ ngay vướng mắc dự án xa lộ Hà Nội - Ảnh 2.

Tuyến song hành xa lộ Hà Nội dang dở, nhiều đoạn chưa thể triển khai. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo lãnh đạo phường Đông Hòa, các trường hợp này trước đây thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ. Do dự án tạm ngưng trong thời gian dài nên phần lớn cột mốc giải phóng mặt bằng đã bị mất, hiện cần khôi phục lại để tiếp tục triển khai.

Cụ thể, khu vực này đã mất 71/80 cột mốc dự án, gây khó khăn cho công tác xác định ranh thu hồi đất.

Trong khi các phường Linh Xuân, Phước Long và Tăng Nhơn Phú đang xin ý kiến Sở Tư pháp để xử lý các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng thì phường Đông Hòa vẫn chờ xác định lại mốc dự án.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) cho biết hiện dự án vẫn còn đoạn đường song hành từ cầu vượt trạm 2 đến gần cổng Khu du lịch Suối Tiên chưa thể thi công do vướng 21 hộ dân.

Theo doanh nghiệp này, đoạn tuyến chỉ dài khoảng 400m và nếu được bàn giao đầy đủ mặt bằng thì có thể hoàn thành trong khoảng 3 tháng thi công.

Ngoài ra, đoạn từ nút giao cổng chính Đại học Quốc gia TPHCM đến nút giao Tân Vạn hiện còn khoảng 11,5 ha chưa thể thu hồi, ảnh hưởng đến việc triển khai tuyến song hành trái. Riêng tuyến song hành phải mới thi công được khoảng 500m trước khu vực Bến xe Miền Đông mới.

Phó Chủ tịch TPHCM chỉ đạo tháo gỡ ngay vướng mắc dự án xa lộ Hà Nội - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đánh giá đây là dự án hạ tầng giao thông quan trọng, có vai trò kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Ông yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác thu hồi mặt bằng, bám sát tiến độ thực hiện và chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng đề nghị phường Linh Xuân gặp khó ở đâu phải xử lý ngay ở đó, tránh tình trạng chờ đợi hoặc phát sinh "cuộc chiến văn bản" làm ảnh hưởng tiến độ dự án.

Dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội có chiều dài 15,7km, kéo dài từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn, được khởi công từ năm 2010.

Đến nay, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao trạm 2 đã hoàn thành. Tuy nhiên, đoạn từ nút giao trạm 2 đến nút giao Tân Vạn dài hơn 4km vẫn chưa thể thi công đồng bộ do vướng mặt bằng khu vực gần Khu du lịch Suối Tiên.

Riêng đoạn giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương cũ đã "đắp chiếu" hơn 15 năm do chênh lệch giá đất nông nghiệp giữa hai địa phương.


Theo Nguyễn Tiến

Người Lao động

Từ Khóa:
hà nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Là TP trực thuộc Trung ương nhưng tăng trưởng GRDP quý I/2026 lại thuộc nhóm thấp cả nước, lãnh đạo Cần Thơ nói gì trong cuộc họp mới đây với Thủ tướng?

Là TP trực thuộc Trung ương nhưng tăng trưởng GRDP quý I/2026 lại thuộc nhóm thấp cả nước, lãnh đạo Cần Thơ nói gì trong cuộc họp mới đây với Thủ tướng? Nổi bật

Nhiều dự án giao thông tăng tốc về đích

Nhiều dự án giao thông tăng tốc về đích Nổi bật

Cơ quan Thuế vừa có thông báo mới

Cơ quan Thuế vừa có thông báo mới

22:39 , 26/05/2026
Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Số tiền hoàn tăng hơn 270%

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động: Số tiền hoàn tăng hơn 270%

22:01 , 26/05/2026
"Bỏ ngoài" sổ sách phần lớn doanh thu: Giám đốc và Kế toán ở Phú Thọ bị khởi tố

"Bỏ ngoài" sổ sách phần lớn doanh thu: Giám đốc và Kế toán ở Phú Thọ bị khởi tố

20:40 , 26/05/2026
Chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

19:04 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên