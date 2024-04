AM Best điều chỉnh triển vọng năng lực tín dụng của Hanoi Re lên tích cực

AMBest cũng khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của Hanoi Re là B++(Tốt) với triển vọng ổn định. Đặc biệt, năm 2023, AM Best bổ sung thêm chỉ tiêu tín nhiệm trong phạm vi quốc gia (National Scale Rating - NSR) áp dụng cho thị trường từng nước, được quy đổi từ kết quả xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, NSR năm 2023 của Hanoi Re là aaa.VN, mức cao nhất tại Việt Nam với triển vọng ổn định.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi tăng trưởng và ngành bảo hiểm còn gặp nhiều thách thức, việc Hanoi Re được nâng triển vọng lên Tích cực là tín hiệu về tiềm năng phát triển của công ty trong tương lai. Đây cũng là bước tiến quan trọng hướng tới nâng mức xếp hạng tín nhiệm của công ty.

Theo nhận định của tổ chức A.M Best, việc điều chỉnh triển vọng lần này phản ánh sức mạnh tài chính của Hanoi Re được duy trì ở mức rất tốt, thông qua chỉ tiêu vốn hóa theo rủi ro và đo lường bởi Chỉ số Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR) được nâng lên mức độ an toàn cao nhất vào năm 2023, đặc biệt sau khi công ty tăng vốn điều lệ thành công. Với tiềm lực tài chính được nâng cao, Hanoi Re đã đạt được kết quả kinh doanh với mức lợi nhuận trước thuế cao kỷ lục kể từ khi thành lập. Theo báo cáo tài chính năm 2023 vừa được Hanoi Re công bố, lợi nhuận trước thuế đạt 256 tỷ đồng, tăng trưởng 35% so với năm 2022.

Bên cạnh đó, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M Best cũng đánh giá hệ thống quản trị rủi ro (ERM) của Hanoi Re phù hợp với quy mô hoạt động hiện tại của công ty. Trong bối cảnh thị trường trong và ngoài nước đang gặp nhiều khó khăn, Hanoi Re nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đánh giá, kiểm soát rủi ro ngay từ những giai đoạn đầu và đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Tổng giám đốc của Hanoi Re, ông Trịnh Anh Tuấn, chia sẻ rằng: "Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được quyết định tích cực từ A.M. Best, điều này là sự công nhận cho nỗ lực và sự cam kết của Hanoi Re trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng hiệu quả hoạt động để hướng tới nâng hạng tín nhiệm trong thời gian sớm nhất."

Trong thời gian tới, Hanoi Re được kỳ vọng sẽ tận dụng nhiều hơn nữa lợi ích từ cổ đông lớn của công ty mẹ là HDI V.a.G, về chuyên môn nghiệp vụ đối với các sản phẩm tái bảo hiểm quốc tế, định giá bảo hiểm và dự phòng rủi ro, hệ thống chuẩn quốc tế về giám sát và quản lý rủi ro doanh nghiệp.