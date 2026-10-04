Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Amazon muốn chuyển nhượng số chip của Nvidia trị giá 8 tỷ USD

| | Kinh tế số

Amazon muốn chuyển nhượng số chip của Nvidia trị giá 8 tỷ USD

Amazon đang đàm phán chuyển nhượng số chip Nvidia Grace Blackwell trị giá khoảng 8 tỷ USD cho các nhà đầu tư nhằm giảm áp lực vốn và củng cố bảng cân đối kế toán.

Tờ Financial Times (FT) ngày 1/10 dẫn lời các nguồn tin cho biết tập đoàn thương mại điện tử Amazon muốn chuyển nhượng số chip tiên tiến Grace Blackwell của Nvidia trị giá khoảng 8 tỷ USD cho các nhà đầu tư thông qua một pháp nhân mới.

Theo FT, Amazon dự định chuyển nhượng hàng nghìn chip Grace Blackwell cho một pháp nhân chuyên biệt và thuê lại các con chip AI tiên tiến vốn đang được sử dụng tại các trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ từ chính pháp nhân nói trên. Tập đoàn đã thảo luận với các nhà đầu tư trong những tuần gần đây để thăm dò mức độ quan tâm đối với thương vụ này.

Kế hoạch bán chip của Amazon là nhằm củng cố bảng cân đối kế toán thông qua việc chuyển gánh nặng chi phí chip vốn không nhỏ sang cho nhà đầu tư và áp dụng mô hình kinh doanh giảm thiểu sở hữu trực tiếp các tài sản vật lý thâm dụng vốn. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các công ty vận hành trung tâm dữ liệu quy mô cực lớn của Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm các phương thức tài chính ít gây áp lực lên bảng cân đối kế toán để chi trả cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu khổng lồ. Phần lớn chi phí trung tâm dữ liệu là cho các loại chip tiên tiến dùng để huấn luyện các mô hình AI.

Amazon cho biết sẽ chi hơn 200 tỷ USD cho chi phí đầu tư trong năm nay, với phần lớn trong số đó sẽ được rót vào bộ phận điện toán đám mây Web Services để mua thêm chip và xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu.

Theo Lê Minh

VTV

Từ Khóa:
amazon

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khởi tố nhóm đối tượng tiếp tay nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc

Khởi tố nhóm đối tượng tiếp tay nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc Nổi bật

Ra mắt nền tảng tài chính tạo tác động hướng tới sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Ra mắt nền tảng tài chính tạo tác động hướng tới sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu Nổi bật

Đến năm 2030, Việt Nam vận hành 3 khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia

Đến năm 2030, Việt Nam vận hành 3 khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia

11:46 , 04/10/2026
Khoai Lang Thang thời làm kỹ sư xây dựng

Khoai Lang Thang thời làm kỹ sư xây dựng

10:50 , 04/10/2026
Thu nhập của Đồng Văn Hùng kênh 'Ẩm thực mẹ làm'

Thu nhập của Đồng Văn Hùng kênh 'Ẩm thực mẹ làm'

10:40 , 04/10/2026
Lời khuyên cho người hay gửi địa chỉ nhà, số điện thoại.... qua Zalo, Messenger

Lời khuyên cho người hay gửi địa chỉ nhà, số điện thoại.... qua Zalo, Messenger

09:50 , 04/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên