Đến năm 2030, Việt Nam vận hành 3 khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia

Mục tiêu trên được nêu tại Kết luận 99 của Bộ Chính trị về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

UAV N630 vận tải đa dụng được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước, tháng 8/2025.

Bộ Chính trị xác định không gian tầm thấp là tài nguyên quốc gia, không gian phát triển mới của đất nước, đồng thời là không gian chủ quyền đặc biệt, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền không phận, chủ quyền dữ liệu, an ninh mạng, các mục tiêu trọng yếu, biên giới, biển, đảo và các đô thị lớn.

Việc khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ, hạ tầng và dữ liệu chiến lược; đồng thời kết nối với phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ không gian.

Kết luận đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia và ít nhất 1 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về phương tiện bay không người lái (UAV).

Đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp được định hướng trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực, đóng góp khoảng 1,5% GDP quốc gia, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bộ Chính trị đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực phục vụ sản xuất đạt hơn 30-40% vào năm 2030 và hơn 85% vào năm 2045.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp trong các lĩnh vực kinh tế, dân sinh, quốc phòng, an ninh.

Các yêu cầu về khai thác, quản trị và bảo vệ không gian tầm thấp sẽ được nghiên cứu, tích hợp vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch đô thị; đồng thời xác định khu vực bay thử nghiệm, khu vực hạn chế và khu vực cấm bay.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, mô hình quản trị quốc gia đối với kinh tế không gian tầm thấp được xây dựng theo hướng thống nhất, hiện đại, dựa trên dữ liệu, nền tảng số và quản trị rủi ro. Hoạt động bay sẽ được quản lý theo khu vực, phân tầng độ cao, loại hình và mức độ rủi ro, từ đăng ký, định danh, cấp phép, điều hành, giám sát đến kiểm tra, xử lý vi phạm.

Trong năm 2027, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng, thiết bị và công nghệ quản lý được yêu cầu xây dựng, hoàn thiện phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Nhà nước giữ vai trò định hướng, dẫn dắt thị trường ban đầu thông qua đặt hàng, thí điểm và ứng dụng trong khu vực công. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học tham gia nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại hóa UAV.

Ưu tiên UAV trong logistics, nông nghiệp, cấp cứu y tế

Bộ Chính trị yêu cầu phát triển công nghiệp không gian tầm thấp theo hướng lưỡng dụng, từng bước làm chủ các công nghệ lõi như quản lý không lưu tầm thấp, chế tạo và điều khiển phương tiện bay, xử lý dữ liệu bay tự động, kết nối, định vị, vật liệu, an toàn và an ninh.

Chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai sẽ được xây dựng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ UAV phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Việt Nam sẽ thành lập các khu phức hợp công nghệ, cụm công nghiệp sản xuất và khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia; đồng thời hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với sự tham gia của Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các đơn vị quốc phòng, an ninh.

Theo Kết luận, không gian tầm thấp sẽ được khai thác phục vụ nhiều mục tiêu, ưu tiên các lĩnh vực như logistics, nông nghiệp, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giám sát hạ tầng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu y tế và đô thị thông minh.

Các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới được áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, với phạm vi, thời hạn, tiêu chí đánh giá và cơ chế giám sát cụ thể.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu xây dựng chương trình đào tạo về UAV, kinh tế không gian tầm thấp và các ngành nghề mới liên quan; phát triển cơ sở đào tạo, trung tâm thực hành, huấn luyện, tổ chức cấp chứng chỉ, giấy phép theo quy định.

Việt Nam sẽ mở rộng hợp tác quốc tế có chọn lọc trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý hoạt động bay và phát triển thị trường; đồng thời bảo đảm độc lập, tự chủ về công nghệ, dữ liệu, hạ tầng trọng yếu và năng lực quản trị quốc gia.