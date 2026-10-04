Công nghệ 4/10: Tencent thuê 100.000 chip từ Oracle, Samsung tăng giá chip HBM4

Tencent thuê 100.000 chip AI từ Oracle

“Gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc là Tencent đã ký thỏa thuận thuê năng lực tính toán với Oracle, qua đó tiếp cận khoảng 100.000 chip AI tiên tiến được triển khai tại nhiều trung tâm dữ liệu của Oracle ở Đông Nam Á.

Đây là quy mô lớn đối với một giao dịch thuê năng lực tính toán đơn lẻ ở nước ngoài. Thỏa thuận kéo dài 5 năm, trị giá khoảng 7 tỷ USD, trở thành hợp đồng thuê ở nước ngoài lớn nhất của Tencent tính đến hiện tại.

Việc thuê thay vì mua chip gắn với các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Những quy định này chủ yếu hạn chế việc vận chuyển chip vật lý, trong khi năng lực tính toán có thể được thuê ở nước ngoài.

Các chip vẫn được đặt bên ngoài Trung Quốc và được cung cấp thông qua dịch vụ đám mây. Chi phí ước tính khoảng 14.000 USD/chip mỗi năm, đã bao gồm trung tâm dữ liệu, điện năng và hạ tầng mạng. Tencent được cho là thanh toán trước 30% giá trị hợp đồng, phần còn lại trả theo từng đợt.

Tencent đang cần thêm năng lực tính toán cho các sản phẩm như Mô hình Dữ liệu lớn Hunyuan và Trợ lý AI Yuanbao, trong bối cảnh nguồn cung chip AI cao cấp tại Trung Quốc còn hạn chế. Thỏa thuận với Oracle giúp công ty nhanh chóng bổ sung nguồn lực cho quá trình huấn luyện và suy luận AI.

Chip nhớ HBM4 của Samsung có thể tăng giá gấp ba lần

Samsung Electronics đã bắt đầu đàm phán cung ứng chip nhớ HBM4 cho năm tới với mức giá khoảng từ giữa đến gần 5 USD/Gb, cao hơn gấp ba lần mức khoảng 1,50 USD/Gb của HBM3E hiện nay.

Các cuộc đàm phán sản lượng phần lớn đã hoàn tất, trong khi thảo luận về giá dự kiến bước vào giai đoạn cuối trong tháng này.

Mức giá cao được Samsung Electronics đặt ra gắn với hiệu năng của thế hệ HBM mới. HBM4 của công ty đã đạt tốc độ truyền dữ liệu ổn định 11,7 Gbps, có thể lên tới 13 Gbps, được mô tả là mức cao nhất trong ngành hiện nay.

Chiến lược của Samsung là tận dụng khả năng cung ứng ổn định sản phẩm có thông số kỹ thuật cao hơn để áp mức giá cao hơn.

HBM4 được kỳ vọng làm thay đổi trọng tâm cạnh tranh trên thị trường bộ nhớ băng thông cao, từ quy mô sản xuất sang hiệu năng. Với các bộ tăng tốc AI, tốc độ và hiệu quả năng lượng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng khi đánh giá sản phẩm cùng thế hệ.

Nhu cầu HBM tăng nhanh do đầu tư hạ tầng AI, trong khi nguồn cung vẫn hạn chế. TrendForce dự báo giá bán trung bình HBM năm tới tăng 121% so với năm nay, do tỷ trọng HBM4 tăng và tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Honor Win Tablet hé lộ với màn hình OLED trên 200Hz

Honor Win Tablet, mẫu máy tính bảng tập trung vào trải nghiệm chơi game, vừa được Honor hé lộ thêm qua một video giới thiệu. Thiết bị sử dụng màn hình OLED, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 và dự kiến ra mắt tại Trung Quốc vào cuối tháng 10.

Đáng chú ý, màn hình của Honor Win Tablet có tần số quét trên 200Hz. Video quảng bá cho thấy máy được sử dụng theo hướng xoay ngang và có một lỗ khoét dành cho camera selfie.

Honor chưa công bố chính xác tần số quét cũng như toàn bộ thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ cho biết máy có thể sở hữu màn hình OLED 8,4 inch, tần số quét 240Hz và hai tùy chọn màu đen, bạc.

Ngoài màn hình và chip xử lý, các thông tin rò rỉ trước đó cho thấy thiết bị có thể được trang bị pin dung lượng khoảng 10.000mAh. Honor Win Tablet dự kiến xuất hiện trong tháng 10/2026 cùng dòng điện thoại thông minh Honor Win 2.

Những thông số được xác nhận chính thức hiện mới gồm chip Snapdragon cao cấp và màn hình OLED, trong khi các chi tiết như tần số quét chính xác và dung lượng pin vẫn chưa được Honor công bố đầy đủ.