AMEE lần đầu lộ diện sau gần 3 tháng biến mất bí ẩn

Sau khoảng thời gian gần như "đóng băng" mọi hoạt động công khai, AMEE bất ngờ tái xuất tại sự kiện thời trang của NTK Chung Thanh Phong diễn ra tối 2/8. Màn lộ diện của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước truyền thông sau gần 3 tháng kể từ lần dự sự kiện của một nhãn hàng vào ngày 10/5.

AMEE lần đầu lộ diện sau gần 3 tháng biến mất

Tại sự kiện, AMEE lựa chọn hình ảnh sang trọng và trưởng thành hơn thường thấy. Nữ ca sĩ diện chiếc váy ngắn màu đen ôm dáng với phần cúp ngực được nhấn nhá bằng chi tiết lông vũ mềm mại, tạo điểm nhấn nổi bật nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Thiết kế giúp AMEE khoe bờ vai thanh mảnh cùng vóc dáng nhỏ nhắn đặc trưng. Cô phối cùng đôi giày cao gót quai mảnh đồng điệu và chiếc túi xách mini màu đen, hoàn thiện tổng thể theo phong cách tối giản nhưng đẳng cấp.

AMEE còn gây ấn tượng khi thay đổi kiểu tóc búi tóc gọn ra phía sau, kết hợp layout trang điểm tông nude với đôi mắt được nhấn khói nhẹ, mang đến diện mạo sắc sảo và trưởng thành hơn hình tượng "công chúa V-pop" quen thuộc.

Nữ ca sĩ diện chiếc đầm đen thanh lịch với điểm nhấn lông vũ, khoe đôi vai trần

Trên thảm đỏ, AMEE liên tục ghi điểm với thần thái tự tin, lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút. Cô thoải mái tạo dáng trước ống kính, liên tục thay đổi góc mặt và biểu cảm chuyên nghiệp. Những khoảnh khắc nghiêng đầu, nhìn thẳng vào máy ảnh hay xoay người khoe đường cong đều được cư dân mạng nhận xét "slay", cho thấy sự tự tin sau thời gian dài vắng bóng.

Sự xuất hiện của AMEE nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả cho rằng nữ ca sĩ ngày càng thăng hạng về nhan sắc, visual sắc nét hơn trước và phong thái cũng trưởng thành rõ rệt. Bên cạnh đó, người bày tỏ mong chờ màn tái xuất này sẽ là tín hiệu cho thấy AMEE sắp trở lại với các dự án âm nhạc mới.

Thần thái slay của AMEE khi tạo dáng trên thảm đỏ

Sự xuất hiện của AMEE nhận nhiều sự quan tâm của khán giả

Trong 3 tháng qua, AMEE gần như "mất tích" khỏi các hoạt động giải trí. Lần lộ diện gần nhất của cô là tại một sự kiện vào ngày 10/5. Sau đó, nữ ca sĩ hầu như không cập nhật mạng xã hội, chỉ bất ngờ đăng tải một video hợp tác cùng nhãn hàng vào giữa tháng 7 chứ không xuất hiện công khai.

AMEE (Trần Huyền My, sinh năm 2000) là một trong những ca sĩ Gen Z nổi bật nhất Vpop. Cô chính thức ra mắt solo vào năm 2019 với ca khúc hit Anh Nhà Ở Đâu Thế (ft. B Ray), nhanh chóng định hình phong cách Pop R&B trẻ trung. Năm 2020, AMEE phát hành album đầu tay dreAMEE và đạt nhiều giải thưởng uy tín như Nghệ sĩ Châu Á Mới Xuất sắc nhất (Best New Asian Artist Vietnam) tại MAMA 2020 và Album của năm tại Làn Sóng Xanh. Amee khẳng định vị thế với hàng loạt bản hit như Đen Đá Không Đường, Sao Anh Chưa Về Nhà, Shay Nắnggg, Ưng Quá Chừng, Em Bé,...

Sau 7 năm đồng hành, đầu tháng 12 năm ngoái, AMEE thông báo kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment. Trong bài đăng, AMEE khẳng định quyết định rời công ty được đưa ra sau thời gian cân nhắc, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn hoạt động cùng những định hướng cá nhân mới. Cô gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, gọi đó là nền tảng quan trọng để bản thân tự tin bước tiếp. Đáng chú ý, từ thời điểm này, AMEE sẽ hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của Công ty TNHH Giải Trí T.H.M - đơn vị được giới thiệu là nơi đồng hành mới trong việc hoạch định chiến lược nghệ thuật.