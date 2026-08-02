Người phụ nữ duy nhất khiến Elon Musk quay đầu 2 lần: Không sinh cho ông một đứa con nào nhưng lại có vị trí không ai thay thế

Nếu chỉ nhìn vào đời sống tình cảm của Elon Musk - vị tỷ phú giàu nhất thế giới, nhiều người sẽ nghĩ ông là mẫu đàn ông rất khó gắn bó lâu dài. Tính đến nay, tỷ phú công nghệ đã có nhiều mối quan hệ tình cảm, kết hôn ba lần (trong đó hai lần với cùng một người), là cha của ít nhất 14 người con và không ít lần trở thành tâm điểm tranh cãi vì chuyện đời tư.

Thế nhưng, giữa tất cả những người phụ nữ từng bước qua cuộc đời mình, Talulah Riley vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi nói về chữ "đặc biệt". Không phải vì cô là mẹ của những đứa con ông yêu quý nhất – thực tế họ không có con chung mà bởi cô là người phụ nữ duy nhất khiến Elon Musk sẵn sàng quay lại sau ly hôn, rồi sau lần chia tay cuối cùng vẫn giữ sự tôn trọng và tình bạn hiếm có.

Talulah Riley mang đến không phải là hào quang, mà là sự bình yên

Elon Musk gặp nữ diễn viên người Anh Talulah Riley năm 2008 tại London. Thời điểm đó, cuộc đời ông không hề hào nhoáng như nhiều người vẫn nghĩ. Musk vừa kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên với nhà văn Justine Wilson, trong khi Tesla và SpaceX đều đang trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ thất bại.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn sau này, Talulah Riley kể rằng điều khiến cô chú ý không phải tài sản hay danh tiếng của Elon Musk. Lần đầu Musk và Talulah gặp nhau vào năm 2008, khi ấy ông chưa phải tỷ phú, mà là một kẻ sắp sạt nghiệp vừa ly hôn vợ đầu, cả SpaceX lẫn Tesla đều bên bờ phá sản.

Trong quán bar ở ở London, ông gặp Riley, khi ấy mới 22 tuổi.

Ông tiến tới, bỏ qua mọi xã giao, và luyên thuyên về vũ trụ và tương lai nhân loại. Riley kể lại: "Tôi thấy một người đàn ông có đôi mắt mệt mỏi nhất thế giới, nhưng khi nói về giấc mơ, mắt ông ấy sáng rực lên như một đứa trẻ".

Chỉ 10 ngày sau, Musk cầu hôn. Bố Riley lo lắng khi con gái lấy một tỷ phú Mỹ đã có 5 con, nên Musk đã bay thẳng sang Anh để thuyết phục gia đình cô. Chiếc nhẫn cầu hôn là bản độc do ông tự thiết kế: một viên kim cương lớn ở giữa, mười viên sapphire nhỏ xung quanh, tượng trưng cho các hành tinh trong hệ mặt trời.

Hai năm sau, họ kết hôn.

Năm 2012, cả hai quyết định ly hôn. Điều khiến nhiều người bất ngờ là Elon Musk không hề trách móc hay chỉ trích vợ cũ. Trên mạng xã hội, ông viết: "Đó là bốn năm tuyệt vời. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Em sẽ khiến một ai đó rất hạnh phúc".

Ít lâu sau, chính Elon Musk là người chủ động nối lại mối quan hệ. Hai người tái hôn vào năm 2013 trước khi chính thức ly hôn lần thứ hai vào năm 2016. Cho đến nay, Talulah Riley vẫn là người phụ nữ duy nhất Elon Musk kết hôn hai lần.

Điều đáng chú ý hơn là sau khi cuộc hôn nhân khép lại, họ không trở thành người xa lạ. Năm 2024, khi Talulah Riley kết hôn với nam diễn viên Thomas Brodie-Sangster, Elon Musk vẫn công khai gửi lời chúc mừng và còn tham dự lễ cưới. Bản thân Talulah cũng nhiều lần chia sẻ rằng hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, xem nhau như những người bạn.

Có lẽ chính cách họ đối xử với nhau sau ly hôn mới là điều khiến công chúng nhớ nhiều hơn cả hai cuộc hôn nhân.

Điều gì ở người phụ nữ ấy khiến Elon Musk cũng phải lụy tình

Trong suốt nhiều năm, đời sống tình cảm của Elon Musk luôn gắn với những cái tên nổi tiếng như Justine Wilson, Amber Heard hay Grimes. Mỗi mối quan hệ đều thu hút truyền thông và thường kết thúc bằng những tranh cãi hoặc ồn ào.

Riêng Talulah Riley lại gần như đứng ngoài những cuộc chiến ấy.

Cô hiếm khi kể xấu chồng cũ, cũng không dùng cuộc hôn nhân với người đàn ông giàu nhất thế giới để xây dựng hình ảnh cá nhân. Ngay cả khi đã có cuộc sống mới, Talulah vẫn nhiều lần nói rằng Elon Musk là một người tốt, đồng thời cho rằng hình ảnh ông trên truyền thông không phải lúc nào cũng phản ánh đúng con người ngoài đời.

Có lẽ đó cũng là điều khiến mối quan hệ này khác biệt.

Người ta thường nghĩ một người phụ nữ muốn giữ chân một người đàn ông thành đạt cần phải thật xinh đẹp, nổi tiếng hay xuất chúng. Nhưng ở Talulah Riley, điều được nhắc đến nhiều nhất lại là sự điềm tĩnh. Cô không cố thay đổi Elon Musk, cũng không biến bản thân thành trung tâm trong cuộc đời ông. Cô để ông được sống đúng với những tham vọng, những ý tưởng đôi khi rất khác thường của mình.

Thực tế, không ai có thể khẳng định Talulah Riley là "tình yêu duy nhất" hay "người Elon Musk yêu nhất", bởi chính Musk chưa từng nói điều đó. Nhưng việc cô là người phụ nữ duy nhất khiến ông kết hôn hai lần, chủ động quay lại sau ly hôn và vẫn giữ được tình bạn sau khi mọi chuyện kết thúc đã nói lên rằng cô chiếm một vị trí rất đặc biệt trong cuộc đời vị tỷ phú này.

Có người từng nói, tình yêu bền nhất không phải là giữ được nhau đến cuối đời, mà là sau tất cả những biến cố, cả hai vẫn có thể nhìn về nhau bằng sự tôn trọng.

Có lẽ đó cũng là điều khiến câu chuyện của Elon Musk và Talulah Riley vẫn được nhắc đến nhiều năm sau khi họ không còn là vợ chồng. Không phải vì họ có một cái kết cổ tích, mà bởi giữa rất nhiều mối quan hệ ồn ào trong cuộc đời người đàn ông giàu nhất thế giới, đây lại là cuộc tình hiếm hoi kết thúc mà không đánh mất sự tử tế dành cho nhau.