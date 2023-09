Amser thứ 4 đạt 9.0 IELTS: Tự nhận mình hết sức bình thường, không ôn tiếng Anh như một môn học

Kiều Hà Trang (học sinh lớp 11 Anh 2, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) mới đây đã khiến netizen dậy sóng khi đạt 9.0 IELTS. Được biết, cả ba kỹ năng Listening (nghe), Speaking (nói), Reading (đọc) của Trang đều đạt 9.0, riêng kỹ năng Viết đạt 8.0. Với thành tích này, Hà Trang là học sinh thứ 4 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt 9.0 IELTS.

Về cảm xúc, nữ sinh bất ngờ với kết quả mà bản thân đã đạt được bởi mục tiêu đặt ra ban đầu của Trang chỉ là 8.0 - 8.5 mà thôi. Lúc nhận tin đạt 9.0 IELTS, cô bạn "run như cầy sấy": "Lúc nhận được tin nhắn báo điểm là cũng 10 giờ tối rồi và ngay lập tức mình đã phải sang phòng để 'flex' với mẹ luôn. Mình chẳng thể tin lại đạt 9.0 IELTS. Mình còn đùa với bạn là điểm cao như thế này chắc đủ để đăng lên Facebook khoe rồi nhỉ".

Tuy nhiên, dù vui là vậy nhưng nữ sinh vẫn chưa đánh giá được việc đạt 9.0 IELTS đáng ngưỡng mộ như thế nào, vì sâu bên trong, Hà Trang luôn nghĩ "mình khá tầm thường thôi".

Chân dung nữ sinh Kiều Hà Trang

Được mẹ cho tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ

Có thể nói, Trang được tiếp xúc với "ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới" này ngay từ khi còn tấm bé. Cụ thể là khi lên 3 tuổi, Trang đã được mẹ cho tiếp cận với tiếng Anh thông qua việc nghe thụ động từ sách nói hoặc truyện. Lớn hơn, nữ sinh được mẹ mua cho những cuốn sách thiếu nhi viết bằng tiếng Anh. Khi ấy, mẹ Trang không để Trang "đơn phương độc mã một mình" mà cùng nữ sinh tiếp cận với những từ vựng, cấu trúc câu, văn phong tiếng Anh đơn giản và gần gũi nhất.

"Mẹ chính là người xây những viên gạch đầu tiên cho mình trong việc chinh phục ngôn ngữ này", nữ sinh chia sẻ một cách đầy tự hào.

Cũng nhờ thế, Trang dần quen với việc tư duy và sử dụng tiếng Anh. Khác với mọi người, khi muốn nói một điều gì đó sẽ cố gắng dịch ngữ từ Việt sang Anh, thì Trang lại có thể suy nghĩ độc lập hoàn toàn bằng tiếng Anh luôn.

Với vốn liếng tiếng Anh sẵn có, nữ sinh liên tiếp gặt hái được nhiều thành công ở những cuộc thi liên quan đến môn học này ở các cấp từ giải thành phố đến quốc gia. Nhưng đến cấp 3, nữ sinh cảm thấy "không còn hứng thú với các cuộc thi" nên chỉ dùng tiếng Anh như một thứ ngôn ngữ để giao tiếp và phục vụ cho việc học tập.

"Mình mê chơi game và chơi siêu nhiều nên thường kết bạn với những người bạn quốc tế qua các trò chơi điện tử. Mình thường luyện nói với người bản xứ thông qua đó. Ngoài ra, mình cũng luyện phản xạ và trình tiếng Anh bằng cách 'tắm' trong ngôn ngữ thông qua những thứ mình yêu thích như đọc sách, xem phim, nghe nhạc…".

Một trong những thể loại sách mà nữ sinh đam mê đó chính là truyện trinh thám, kinh dị. Biết được sở thích của mình, nên Trang thường tìm đọc những cuốn sách thể loại này bằng tiếng Anh để đọc và nghiền ngẫm. Mới đây, nữ sinh đã đọc xong cuốn A Time to Kill (Tạm dịch: Thời gian để giết - PV) và Sycamore Row (Tạm dịch: Hàng ngô đồng - PV) của John Grisham.

Trang cho biết, bản thân nữ sinh không học tiếng Anh bằng sách vở nhiều, mà hầu hết từ vựng Trang có được đều thông qua việc học ngôn ngữ chủ động, học qua những thứ mình yêu thích một cách tự nhiên. Bởi Trang quan niệm, điều đó giúp mình ghi nhớ mọi thứ sâu hơn thay vì ngồi học thuộc những từ riêng lẻ, không có bối cảnh, văn phong cụ thể.

Hà Trang tự nhận mình là một người khá tầm thường

Không ôn tiếng Anh như một môn học

Có sẵn nền tảng tiếng Anh tốt, nhưng từ hè năm nay, cô bạn mới chính thức đầu tư thời gian ôn luyện chứng chỉ IELTS. Nữ sinh chia sẻ: "Mình có đi học ở ngoài ở một lớp, nhưng mình chủ yếu đến đó để lấy được lời nhận xét của giáo viên và tạo môi trường học tập cho mình vì lúc ở nhà mình hơi khó tập trung. Một tuần mình học 4 buổi, mỗi buổi 3 tiếng. Phần lớn kiến thức mình mang đi thi IELTS là kiến thức và kinh nghiệm có sẵn của bản thân.

Mình chưa bao giờ 'cày cuốc' vì điểm số mà chỉ xem tiếng Anh như công cụ để giao tiếp, học tập. Nhưng trước khi thi mình vẫn đặt ra ngưỡng mong muốn đạt được để làm mục tiêu phấn đấu".

Trang cho hay, bí quyết học IELTS của mình là... không có bất kỳ bí quyết nào. Nữ sinh không ôn luyện tiếng Anh như một môn học, ngồi học thuộc từ vựng hay ngữ pháp một cách máy móc. Ôn thi IELTS thì cô bạn chủ yếu chỉ làm đề, chứ cũng không tiếp thu kiến thức gì quá mới do đã có nền tảng ngôn ngữ chắc chắn từ trước. Ngoài ra, việc học chuyên Anh tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giành điểm số IELTS cao của nữ sinh.

Về kỹ năng Listening và Reading, nữ sinh không tập trung chú trọng vào hai phần này lắm. Lý giải về điều đó là do hồi lớp 9, Trang có tham gia thi HSG và theo nữ sinh, đề thi nghe và đọc trong kỳ thi HSG và thi vào chuyên Anh năm lớp 10 khó hơn so với phần này của IELTS, nên Trang đã dựa vào kiến thức có sẵn và kinh nghiệm của mình để làm 2 phần thi này.

Phần Speaking, vì chưa chưa bao giờ được tiếp xúc nên Trang... khá "rén". Lúc lần đầu thi thử phần Speaking IELTS ở lớp học thêm thì cô bạn đã không nói được dài như mong đợi. Với những chủ đề quen thuộc, thì nữ sinh có thể khai triển thông tin dài hơn nhưng từ vựng lại hơi cơ bản, vì nó chỉ là từ vựng dùng để giao tiếp chứ không phải từ vựng học thuật đem đi thi.

Biết được điểm yếu của mình, Trang bắt đầu tìm giải pháp: "Về ý tưởng phát triển bài nói, mình sẽ cố nghĩ về các hướng có thể triển khai câu trả lời sao cho nó dài và đầy đủ hơn. Trước khi làm bài thi nói thử ở nhà, mình sẽ nháp ra ý tưởng trước, kèm với một số từ vựng liên quan mà bản thân muốn sử dụng trong bài rồi sau đó phát triển lên".

Còn Writing là phần nữ sinh tự nhận yếu nhất, kém nhất và dành thời gian để ôn nhiều nhất: "Gần như bài tập về nhà của mình lúc nào cũng là Writing. Bài Writing task 1 thì ôn khá đơn giản vì nó sẽ viết theo dạng, và điều quan trọng là mình chỉ cần tìm được đặc điểm nổi bật của đề bài được đưa ra, chứ không nhất thiết phải chú ý quá nhiều đến từng con số và những chi tiết nhỏ.

Còn Writing task 2 thì sẽ khó hơn vì nó đòi hỏi mình có nhiều hiểu biết về vấn đề xã hội và có mạch ý tưởng trôi chảy, rõ ràng. Một cấu trúc viết cho task 2 mà mình thấy khá hữu dụng là OREO. Nó là từ viết tắt của Opinion (ý kiến) - Reasoning (lý do) - Example (ví dụ) - Opinion (ý kiến). May mắn là mình cũng đạt 8.0 ở kỹ năng này".

Dự định du học Mỹ trong tương lai

Hiện tại, nữ sinh đang định hướng đi du học ở Mỹ. Và để đạt được điều đó, bên cạnh IELTS thì Trang sẽ phải ôn luyện thêm cả chứng chỉ SAT. Nhưng trước mắt, nữ sinh sẽ dùng điểm số IELTS 9.0 để xét tuyển đại học trong nước.

Dù đạt 9.0 IELTS nhưng Trang không đánh giá là mình "đỉnh cao" hay gì cả, thậm chí nữ sinh nghĩ "mình vẫn còn khá tầm thường khi so với những thành tích của các anh chị khác cùng trường đã và đang đạt được". Tuy nhiên, ở khía cạnh ngôn ngữ, Trang quan niệm mình đã có thể nói tiếng Anh trôi chảy phần nào giống người bản xứ:

"Mình dùng tiếng Anh hàng ngày trong cuộc sống và dùng để giao tiếp với bạn bè trong hoặc ngoài nước. Đã có lúc mình nói chuyện với người nước ngoài và người ta không ngờ mình không phải người bản xứ luôn.

Dẫu vậy, mình không có tấm bằng hay chứng chỉ nào có thể nói lên được trình độ của một người ra sao cả, kể cả IELTS cũng vậy. Đương nhiên là việc được điểm IELTS cao không phải là điều dễ dàng, đó là lý do vì sao nhiều người mong muốn với được tới điểm 8.0+ như vậy. Nhưng mà không phải cứ đạt được bằng IELTS cao là cái gì cũng giỏi cả. Có thể là rất nhiều người cho rằng mình rất giỏi vì mình đạt được 9.0 IELTS nhưng mình nghĩ rằng bản thân vẫn còn nhiều thứ cần phải cải thiện và học hỏi".