Amway Việt Nam cùng Trung ương Đoàn thực hiện hoạt động cộng đồng

Theo đó, các hoạt động được ký kết xoay quanh việc hỗ trợ nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc với 400 bản đồ Việt Nam; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền của Trung ương Đoàn thông qua gói tài trợ nâng cấp website Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn (doanthanhnien.vn) và giúp đỡ bà con nhân dân tại khu vực phía Nam bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, cụ thể là các tỉnh An Giang, Trà Vinh, Tây Ninh và Thành phố Cần Thơ.



Đến giai đoạn năm 2025, hai bên sẽ tiếp tục triển khai mở rộng chương trình đến một số tỉnh thành khác trên toàn quốc.

Ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng Giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ: "Cam kết hỗ trợ cộng đồng và phát triển bền vững làmột trong những mục tiêu xuyên suốt của tập đoàn Amway tại tất cả các thị trường mà chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới. Việc vinh dự được hợp tác cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ giúp lan tỏa các mục tiêu đó. Chúng tôi tin tưởng rằng việc phối hợp triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội sẽ vô cùng hiệu quả, đa dạng và hướng tới đúng các đối tượng thụ hưởng trên toàn quốc".



Chương trình này cũng phần nào thể hiện tầm nhìn mà Amway Việt Nam đang hướng đến - nâng tầm chất lượng sống của mọi người hướng đến mục tiêu Khỏe mạnh và Hạnh phúc thông qua 6 yếu tố tạo nên sức khỏe toàn diện, gồm: sức khỏe thể chất; sức khỏe tinh thần; bảo vệ hành tinh; kết nối cộng đồng; phát triển cá nhân; sức khỏe tài chính.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Trưởng phòng Công tác Đoàn phía Nam chia sẻ: "Những hoạt động nêu trên vừa tham gia, góp sức vào các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội của các cấp bộ Đoàn, vừa là tiền đề để Phòng Công tác Đoàn phía Nam và công ty TNHH Amway tìm hiểu, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và tiếp tục cùng nhau nghiên cứu, thảo luận để xây dựng và mở rộng thêm nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng đến cộng đồng, góp sức chung tay cùng bảo vệ môi trường, hỗ trợ thêm nhiều các hoàn cảnh khó khăn; thông qua đó, tăng thêm tính kết nối, sự gắn kết và hợp tác giữa nhiều đơn vị để cùng nhau tổ chức thêm các hoạt động cộng đồng, vì lợi ích chung của toàn xã hội".

Ông cũng đánh giá cao sự đồng hành của Amway Việt Nam trong công tác hỗ trợ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gia tăng tốc độ ứng dụng số hóa và trao tặng 400 bản đồ Việt nam theo Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông". Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tin rằng sự đồng hành của đơn vị sẽ giúp gia tăng sự hiệu quả cho công tác quản trị các hoạt động cộng đồng trên nền tảng số, cũng như góp phần lan tỏa nhiều giá trị đến đoàn viên, thanh niên trẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (bên trái) nhận bảng trao tặng 400 tấm bản đồ Việt Nam từ ông Huỳnh Thiên Triều – Tổng Giám đốc Amway Việt Nam

Amway Việt Nam với triết lý "Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khoẻ mạnh hơn" đã và đang bền bỉ kinh doanh và phát triển hơn 15 năm tại thị trường Việt Nam. Hơn 30 chương trình phụng sự cộng đồng trên mọi miền Tổ quốc với tổng kinh phí gần 33 tỷ đồng, tiêu biểu như chiến dịch Amway One By One, chiến dịch toàn cầu Nutrilite Power of 5. Trong đó, từ năm 2008 – 2018, thông qua chiến dịch Amway One By One, Amway Việt Nam đã dành hơn 1 triệu USD cho các hoạt động trách nhiệm xã hội, giúp đỡ hơn 12.000 người trên mọi miền đất nước. Tiếp đó, khởi động tại Việt Nam từ năm 2015, chiến dịch Nutrilite Power of 5 hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế đã hỗ trợ hơn 1 triệu hộp vi chất dinh dưỡng Nutrilite Little Bits cho hơn 92.000 trẻ em, và giúp nâng cao kiến thức về dinh dưỡng cho cán bộ y tế, phụ huynh và giáo viên tại vùng sâu vùng xa, nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam. Chính vì vậy, Amway Việt Nam đã vinh dự đón nhận hơn 65 bằng khen, giải thưởng từ các cơ quan ban ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức xã hội uy tín.