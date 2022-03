AMY GRUPO - Người mở đường đưa nội thất Việt vươn tầm thế giới

Để hiểu hơn về hành trình từ thương hiệu Việt đến thương hiệu toàn cầu, chúng tôi đã có cuộc trò truyện với ông Trần Tuấn Đại - Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc AMY GRUPO.

Thưa ông, là một chuyên gia có tầm nhìn trong nghề ông đánh giá thế nào về ngành nội thất ở Việt Nam hiện nay?

Chúng ta thấy rõ xu hường trong trang trí nội thất:

Xu hướng toàn cầu hóa tại thị trường Việt Nam, những không gian sống trong các khu đô thị mới, chung cư, khách sạn… có chất lượng thiết kế đẹp và tiện nghi.

Xu hướng thời trang trong trang trí nội thất với những phong cách được hình thành có chủ đích như phong cách sang trọng – tân cổ điển, công nghiệp, sinh thái nhiệt đới, tối giản, đương đại…

Vật liệu và công nghệ trang trí nội thất theo xu hướng và cạnh tranh quốc tế tại Việt Nam, thuận tiện mua sắm, dịch vụ chu đáo vì Việt Nam cũng là nước sản xuất vật liệu trang trí nội thất xuất khẩu thuộc top đầu thế giới.

Ông Trần Tuấn Đại - Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc AMY GRUPO

Ngành nội thất ở Việt Nam đang rất phát triển, thậm chí như ông nói Việt Nam còn là nước sản xuất vật liệu trang trí nội thất xuất khẩu thuộc top đầu thế giới. Điều này mang đến cơ hội gì cho doanh nghiệp ngành nội thất nói chung và AMY GRUPO nói riêng, thưa ông?

Đối với AMY GRUPO, từ năm 2020 chúng tôi đã đặt ra chiến lược quốc tế hóa và đến này là chiến lược toàn cầu hóa với các chương trình phát triển nội lực tận dụng cơ hội.

Cùng với đó, chúng tôi phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống quản trị, đánh giá chứng nhận bởi các tổ chức uy tín được các nước Âu – Mỹ thừa nhận nhằm đảm bảo sẵn điều kiện thích nghi chủ động của doanh nghiệp. Song hành cùng nguồn nhân lực, AMY GRUPO phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ đạt trình độ hiện đại nhất để đảm bảo năng lực của hệ thống 5 nhà máy sản xuất của tập đoàn.

AMY GRUPO đã bước từng bước vững chắc vươn ra thị trường nước ngoài thế nào, thưa ông?

Thời gian qua, AMY GRUPO đã tăng cường tiếp thị và hợp tác với các đối tác hàng đầu các quốc gia và thế giới. Khi mang sản phẩm sang kinh doanh tại các quốc gia Âu – Mỹ bỏ qua các lợi thế tại nội địa, tiếp cận khách hàng khó tính là bài kiểm tra năng lực tốt nhất cho doanh nghiệp. Như vậy khi cạnh tranh tại thị trường Việt Nam với các sản phẩm nhập khẩu thì mình có lợi thế hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hợp tác với các doanh nghiệp cùng ngành, các đối tác trong nước để mong muốn cùng nhau phát triển ngành trang trí nội thất của Việt Nam đáp ứng nhu cầu mới của người Việt đồng thời khẳng định vị thế ngành trang trí nội thất Việt Nam tại thị trường quốc tế.

Dự án căn hộ cao cấp của AMY GRUPO tại Montana Mỹ

AMY GRUPO ra đời để thực hiện sứ mệnh "mang đến cho khách hàng những giải pháp nội thất hoàn hảo nhất". Hiện tại, sứ mệnh này đã được thực hiện đến đâu, thưa ông?

AMY GRUPO hướng đến khách hàng chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam theo mô hình B2B&C như nhà phát triển bất động sản, nhà thầu xây dựng, cộng đồng kiến trúc sư… Với khoảng 150 dự án cao ốc và bất động sản lớn trong 4 năm qua mà AMY GRUPO được cung cấp vật liệu và giải pháp gạch ốp lát, sàn gỗ, tấm trần tường của các chủ đầu tư Sun Group, Đất Xanh, An Gia, Hưng Thịnh, Novaland, BRG… cùng các nhà thầu Coteccon, Unicon, Ricon, Hòa Bình, Ecoba, Delta… Chúng tôi đã cùng đối tác xây dựng hơn 100 showroom trải nghiệm trên khắp Việt Nam để đảm bảo người tiêu dùng xem, trải nghiệm sản phẩm thực tế trước khi quyết định mua.

Tại Việt Nam AMY GRUPO là một trong những doanh nghiệp tiên phong đẩy mạnh ra các thị trường lớn Mỹ, Anh, Châu Âu và Đông Nam Á. Hành trình mang thương hiệu nội thất AMY GRUPO ra thị trường nước ngoài có gì khó khăn không, thưa ông?

Một trong những rào cản lớn hiện nay là hàng rào kỹ thuật đang được dựng lên tại các quốc gia để giảm thiểu nhập khẩu. Một số quốc gia Châu Á đang sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất từ Việt Nam cũng là khó khăn không nhỏ. Việc nâng cao năng lực công nghệ và năng lực quản trị của công ty là yếu tố then chốt của chương trình toàn cầu hóa.

Muốn thành công phải khác biệt, càng khó khăn thì thành công càng rực rỡ. Để đi đến đích, cách đi khác biệt của AMY GRUPO so với các doanh nghiệp trong ngành là gì, thưa ông?

AMY GRUPO đã chủ động hợp tác với các đối tác của Italia, Tây Ban Nha và phát triển đội ngũ thiết kế, nghiên cứu, phát triển để liên tục cho ra những bộ sưu tập sản phẩm mới, cập nhật xu hướng với các đặc tính nổi trội đáp ứng tối ưu nhu cầu của người tiêu dùng. Theo bảng xếp hạng Fast 500 AMY GRUPO thuộc top công ty VLXD phát triển nhanh nhất Việt Nam năm 2022.

Với tư cách là thành viên hiệp hội phân phối ốp lát Bắc Mỹ, sự tăng trưởng doanh thu 15 lần từ 2017 đến 2022 đã minh chứng cho hướng đi đúng đắn và khẳng định giá trị đón nhận của cộng đồng đối tác khách hàng.

Ông đánh giá thế nào về xu hướng nội thất trong năm 2022?

Xu hướng năm 2022 là xu hướng các phong cách thiết kế nội thất quốc tế được đón nhận tại Việt Nam. Thay vì người dân tự mua, tự trang trí thì vai trò của kiến trúc sư, nhà thầu chuyên nghiệp được khẳng định.

Vật liệu trang trí nội thất được kiểm định tiêu chuẩn quốc tế sẽ được ưa chuộng do đây là hàng hóa có tần suất tiêu dùng thấp, người dùng cần sản phẩm được đánh giá bởi cơ quan chứng nhận uy tín.

Phát triển đội ngũ thiết kế, nghiên cứu liên tục đáp ứng tối ưu nhu cầu của người tiêu dùng.

AMY GRUPO đã chuẩn bị những gì để nhập cuộc chơi 2022, thưa ông?

Năm 2022 chúng tôi đã hoạch định tận dụng chu kỳ tái cấu trúc nguồn cung toàn cầu để phát triển thị trường toàn cầu hóa, trong đó mục tiêu thị phần Âu - Mỹ chiếm 50% tổng thị phần của công ty.

Với những thành tựu và chất lượng sản phẩm của AMY GRUPO tại thị trường quốc tế nói chung và thị trường Mỹ nói riêng, tháng 10/2021, AMY GRUPO vinh dự được tổ chức One World Trade Center, New York, Mỹ đánh giá, trao tặng giải thưởng Best Luxury Tiles in Asia – Gạch ốp lát sang trọng nhất tại Châu Á.

Đầu tháng 1 năm 2022, AMY GRUPO đạt giải vàng sản phẩm gạch siêu mỏng ion âm trong hạng mục Home Interior Products/Materials and Surfaces (Sản phẩm nội thất/Vật liệu và bề mặt) và giải đồng với sản phẩm sàn gỗ cao cấp AMYGRES ABA Nano bạc kháng khuẩn ở hạng mục Home Interior Products-Textiles/Floor Coverings (Sản phẩm nội thất/Vật liệu dệt, lát sàn) của International Design Awards – một giải thưởng thiết kế uy tín trên thế giới.

Giải thướng lớn của AMY GRUPO tại các cuộc thi quốc tế

Xin chúc mừng AMY GRUPO với những thành tựu lớn đã đạt được trong 4 năm vừa qua. Nói về sự thành công của AMY GRUPO, ông hình dung sẽ như thế nào trong vòng 5 năm tới?

AMY GRUPO với định hướng chiến lược sẽ phát triển một tập đoàn VLXD và trang trí nội thất tiên phong, hàng đầu mang lại giá trị sống thiết thực tại Việt Nam và quốc tế với hai thị trường trọng điểm là Việt Nam và xuất khẩu.

Xin chân thành cảm ơn ông!

https://cafef.vn/amy-grupo-nguoi-mo-duong-dua-noi-that-viet-vuon-tam-the-gioi-20220324182535837.chn