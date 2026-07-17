Ăn cà chua mỗi ngày suốt 1 năm, cô giáo 50 tuổi nhận kết quả bất ngờ

Trong thời gian qua, nhiều câu chuyện về những người duy trì thói quen ăn cà chua trong thời gian dài và ghi nhận những thay đổi tích cực về sức khỏe đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Một trong những trường hợp điển hình là nữ giáo viên 50 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc. Câu chuyện của bà, được các phương tiện truyền thông địa phương chia sẻ lại gần đây, tiếp tục gây chú ý khi kết quả khám sức khỏe sau một năm ăn cà chua mỗi ngày cho thấy nhiều chỉ số cải thiện, đồng thời làm dấy lên những cuộc thảo luận về lợi ích cũng như cách sử dụng loại thực phẩm này một cách hợp lý.

Theo Sohu , bà Ngô bắt đầu bổ sung cà chua vào thực đơn hằng ngày sau khi tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm này. Ban đầu, bà chỉ mong muốn cải thiện làn da và tăng cường sức đề kháng bằng một thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống.

Đến kỳ khám sức khỏe định kỳ gần đây, các chỉ số của bà đều ghi nhận kết quả tích cực. Bác sĩ cho biết huyết áp của bà duy trì ở mức ổn định, cholesterol nằm trong ngưỡng lý tưởng và làn da cũng có dấu hiệu khỏe mạnh hơn so với trước.

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Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những thay đổi này không đến từ riêng cà chua mà là kết quả của một chế độ ăn giàu rau củ, cân bằng và được duy trì trong thời gian dài. Cà chua là nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ cùng lycopene - hợp chất chống oxy hóa được nghiên cứu với khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào và góp phần giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Bác sĩ cũng lưu ý rằng không nên xem cà chua là "thần dược". Việc duy trì sức khỏe tốt phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ ăn đa dạng, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ.

"Điều quan trọng không phải là ăn thật nhiều một loại thực phẩm, mà là xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng và duy trì lâu dài", chuyên gia nhấn mạnh.

Sau khi nhận được kết quả khám tích cực, bà Ngô quyết định chia sẻ kinh nghiệm của mình với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tại trường. Bà thường xuyên tổ chức những buổi trao đổi ngắn về dinh dưỡng, khuyến khích mọi người tăng cường rau củ quả trong bữa ăn hằng ngày.

Hoạt động này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của nhiều gia đình trong khu vực, góp phần nâng cao nhận thức về lối sống lành mạnh và dinh dưỡng khoa học.

Trong các buổi chia sẻ, nhiều người cũng bày tỏ băn khoăn về việc liệu cà chua có phù hợp với tất cả mọi người hay không.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, người mắc bệnh đái tháo đường vẫn có thể ăn cà chua vì đây là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ cần được cân đối trong tổng khẩu phần ăn và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đối với người bị gout, suy thận hoặc sỏi thận, việc sử dụng cà chua cũng cần thận trọng. Dù là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cà chua chứa một số thành phần như kali và oxalat nên lượng ăn phù hợp sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người.

Với người khỏe mạnh, các chuyên gia khuyến nghị có thể bổ sung khoảng 1-2 quả cà chua mỗi ngày như một phần của chế độ ăn đa dạng, thay vì phụ thuộc vào bất kỳ loại thực phẩm đơn lẻ nào để cải thiện sức khỏe.

Cà chua giàu dinh dưỡng, là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa lycopene.. Đặc biệt, cà chua là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin C, kali, folate và vitamin K. Thường có màu đỏ khi chín, cà chua cũng có thể có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm vàng, cam... Có nhiều giống cà chua khác nhau với hình dạng và hương vị khác nhau.

Hàm lượng nước trong cà chua khoảng 95%. 5% còn lại chủ yếu bao gồm carbohydrate và chất xơ. Dưới đây là các chất dinh dưỡng trong một quả cà chua sống nhỏ 100 gram (g):

Năng lượng: 18 kcal

Nước: 95%

Protein: 0,9 g

Carbohydrate: 3,9 g

Đường: 2,6 g

Chất xơ: 1,2 g

Chất béo: 0,2 g

Cà chua là một nguồn cung cấp chất xơ tốt, hầu hết chất xơ (87%) trong cà chua là chất xơ không hòa tan, ở dạng hemicellulose, cellulose và lignin.

Ăn quá nhiều cà chua có hại không? 10 tác dụng phụ cần lưu ý Cà chua là thực phẩm giàu vitamin C, lycopene, chất xơ và nhiều chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, giống như nhiều loại thực phẩm khác, ăn quá nhiều cà chua có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền. Dưới đây là những tác hại có thể gặp khi tiêu thụ cà chua quá mức: - Gây khó chịu cho dạ dày: Cà chua chứa nhiều axit hữu cơ nên ăn quá nhiều có thể gây đầy hơi, khó tiêu hoặc làm nặng thêm các triệu chứng ở người mắc hội chứng ruột kích thích. - Làm trầm trọng tình trạng trào ngược dạ dày: Hàm lượng axit trong cà chua có thể kích thích tiết axit dạ dày, khiến người bị trào ngược hoặc ợ nóng dễ xuất hiện triệu chứng hơn. - Không phù hợp với người mắc bệnh thận hoặc sỏi thận: Cà chua chứa nhiều kali và oxalat. Người bị suy thận hoặc có tiền sử sỏi thận nên hạn chế hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng tiêu thụ. - Có thể gây dị ứng: Một số người nhạy cảm với histamine trong cà chua có thể gặp các triệu chứng như nổi mề đay, ngứa, phát ban, sưng môi hoặc khó thở. - Kích thích bàng quang: Tính axit của cà chua có thể khiến người bị viêm bàng quang hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu cảm thấy nóng rát, tiểu buốt hoặc tiểu nhiều hơn. - Có thể gây đau đầu ở một số người: Với những người dễ bị đau nửa đầu, cà chua có thể là một trong những thực phẩm kích hoạt cơn đau. - Gây đau khớp hoặc đau cơ ở người nhạy cảm: Một số hợp chất trong cà chua có thể làm tăng phản ứng viêm ở một số người, khiến tình trạng đau khớp hoặc đau cơ trở nên rõ rệt hơn. - Tăng nguy cơ hạ đường huyết nếu ăn quá nhiều: Cà chua có chỉ số đường huyết thấp, nhưng người đang dùng thuốc điều trị đái tháo đường cần lưu ý vì ăn quá nhiều có thể góp phần làm hạ đường huyết. - Tương tác với một số bệnh lý và thuốc: Lycopene trong cà chua có lợi cho sức khỏe, nhưng ở liều cao có thể tương tác với một số loại thuốc hoặc không phù hợp với một số bệnh nhân đang điều trị đặc biệt. - Phụ nữ mang thai cũng không nên lạm dụng: Cà chua là thực phẩm tốt cho thai kỳ nếu ăn điều độ. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều có thể gây khó chịu tiêu hóa hoặc làm tăng tình trạng ợ nóng ở thai phụ.

Trúc Chi (t/h)