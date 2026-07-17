Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau phúc khảo, một nữ sinh ở Thanh Hóa được tăng hơn 20 điểm

| | Sống

Bị đánh dấu nhầm là vắng thi, một thí sinh ở Thanh Hóa bị chấm 0 điểm cả 3 môn. Sau phúc khảo, thí sinh này được điều chỉnh tăng 20,7 điểm và trúng tuyển nguyện vọng 1.

Tối 16/7, trao đổi với PV Tiền Phong , lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa có kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Sau khi phúc khảo, có 8 bài thi được điều chỉnh hoặc hủy kết quả đã công bố trước đó. Trong đó, có thí sinh N.T.M.T. (Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Thị Lợi, phường Sầm Sơn) có sự điều chỉnh điểm ở cả 3 môn sau khi phát hiện bị đánh dấu nhầm là vắng thi.

Trường THPT Nguyễn Thị Lợi trong kỳ thi vừa qua.

Cụ thể, điểm môn Ngữ văn được điều chỉnh từ 0 lên 8,5; môn Toán từ 0 lên 8; môn Tiếng Anh từ 0 lên 4,2. Kết quả sau phúc khảo, tổng điểm của thí sinh N.T.M.T. tăng lên 20,7 điểm. Với số điểm này, thí sinh này đã đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thị Lợi (điểm chuẩn 17,97).

Theo kết quả phúc khảo của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, ngoài trường hợp trên, 2 thí sinh khác cũng được điều chỉnh tăng điểm do lên nhầm điểm ở lần chấm đầu. Trong đó, thí sinh T.N.D. được nâng điểm môn Toán từ 7 lên 7,75 điểm; thí sinh N.L.N. có môn Tiếng Anh từ 4,6 lên 5,2 điểm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, các thí sinh không có tên trong danh sách phúc khảo giữ nguyên kết quả như đã công bố. Ngành giáo dục tỉnh này yêu cầu các trường công khai danh sách thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo và tổ chức xét tuyển theo kết quả đã được điều chỉnh.

Nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị: Hiệu trưởng trường Lê Trực nói gì?

Theo Phạm Trường

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 đại học vùng vừa đạt doanh thu gần 800 tỷ đồng, sở hữu 51 Giáo sư, Phó Giáo sư, 251 Tiến sĩ, hướng tới mục tiêu vào top 500 trường hàng đầu châu Á

1 đại học vùng vừa đạt doanh thu gần 800 tỷ đồng, sở hữu 51 Giáo sư, Phó Giáo sư, 251 Tiến sĩ, hướng tới mục tiêu vào top 500 trường hàng đầu châu Á Nổi bật

Phụ huynh Hà Nội "hóng" liên tục thông tin tuyển sinh 1 trường THPT công lập mới: Chờ đợi nhưng cần "chừa đường lùi"

Phụ huynh Hà Nội "hóng" liên tục thông tin tuyển sinh 1 trường THPT công lập mới: Chờ đợi nhưng cần "chừa đường lùi" Nổi bật

Hot mom 30 tuổi phát hiện ung thư hạch sau 2 tháng chủ quan: "Tôi chưa bao giờ sợ chết đến thế sau khi làm mẹ"

Hot mom 30 tuổi phát hiện ung thư hạch sau 2 tháng chủ quan: "Tôi chưa bao giờ sợ chết đến thế sau khi làm mẹ"

09:16 , 17/07/2026
Khảo sát hơn 500.000 người, phát hiện 1 thói quen khi ăn uống khiến tuổi thọ lao dốc

Khảo sát hơn 500.000 người, phát hiện 1 thói quen khi ăn uống khiến tuổi thọ lao dốc

09:16 , 17/07/2026
Thông báo quan trọng tới tất cả người dùng email

Thông báo quan trọng tới tất cả người dùng email

09:15 , 17/07/2026
Lời khuyên cho gia đình bật điều hòa + bật quạt suốt đêm

Lời khuyên cho gia đình bật điều hòa + bật quạt suốt đêm

09:07 , 17/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên