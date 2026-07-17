Khảo sát hơn 500.000 người, phát hiện 1 thói quen khi ăn uống khiến tuổi thọ lao dốc

Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn chịu tác động từ những lựa chọn trong bữa ăn hằng ngày. Theo nghiên cứu đăng trên European Heart Journal, việc ăn quá mặn có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm cao hơn. Kết quả được rút ra sau khi phân tích dữ liệu của 501.379 người trong cơ sở dữ liệu Ngân hàng sinh học Vương Quốc Anh. Kết quả cho thấy đây là một thói quen khi ăn uống mà nhiều người nên cân nhắc thay đổi.

Thường xuyên ăn mặn có thể làm giảm tuổi thọ

Nghiên cứu trên hơn 500.000 người đã chỉ ra thường xuyên ăn mặn có thể cắt giảm tuổi thọ (Ảnh minh họa).

Để đánh giá tác động của thói quen này, các nhà nghiên cứu đã phân tích bảng khảo sát về tần suất thêm muối vào thức ăn sau khi món ăn đã được chế biến của hơn 500.000 người trưởng thành, đồng thời kết hợp với các dữ liệu sức khỏe để theo dõi nguy cơ tử vong trước tuổi 75.

Kết quả cho thấy, những người luôn hoặc thường xuyên thêm muối vào thức ăn có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 28% so với nhóm hiếm khi hoặc không bao giờ làm như vậy.

Không chỉ thế, nghiên cứu còn ước tính thói quen này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ trung bình. Ở tuổi 50, nam giới thường xuyên thêm muối vào món ăn có tuổi thọ thấp hơn khoảng 1,5 năm, trong khi con số này ở nữ giới là khoảng 2,28 năm.

Theo Lu Qi, tác giả cấp cao của nghiên cứu, thuộc Trường Y tế Công cộng và Y học Nhiệt đới, Đại học Tulane (Mỹ), phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng về tác động bất lợi của việc tiêu thụ quá nhiều natri đối với sức khỏe.

“Kết quả của chúng tôi ủng hộ khuyến cáo rằng giảm lượng muối bổ sung vào bữa ăn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe và góp phần cải thiện tuổi thọ”, ông cho biết.

Đáng chú ý, nghiên cứu tập trung vào lượng muối được thêm vào sau khi món ăn đã hoàn thành, chứ không phải lượng muối vốn đã có sẵn trong thực phẩm. Theo bác sĩ tim mạch Rigved V. Tadwalkar, Viện Tim mạch Thái Bình Dương (Mỹ), đây là điểm khác biệt quan trọng vì nó cho thấy ngay cả việc nêm thêm muối vào món ăn cũng có thể làm tăng lượng natri nạp vào cơ thể vượt quá mức cần thiết.

Vì sao ăn quá mặn có thể gây hại cho sức khỏe?

Kali trong chế độ ăn có thể giúp hạn chế phần nào ảnh hưởng của natri đối với cơ thể (Ảnh minh họa).

Theo chuyên gia dinh dưỡng Amanda Lane (Mỹ), nghiên cứu một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự cân bằng giữa natri và kali trong chế độ ăn.

Bà cho biết nhiều người hiện nay tiêu thụ quá nhiều natri nhưng lại không bổ sung đủ kali. Tình trạng mất cân bằng này kéo dài có thể làm tăng huyết áp, từ đó gây tổn thương tim, não, mắt và thận.

Bác sĩ Tadwalkar cũng cho rằng kali trong chế độ ăn có thể giúp hạn chế phần nào ảnh hưởng của natri đối với cơ thể. Vì vậy, việc bổ sung các thực phẩm giàu kali như rau xanh, trái cây, chuối, khoai tây, bí ngòi, bí đỏ, bông cải xanh, các loại đậu hay cá có thể góp phần hạn chế những ảnh hưởng bất lợi của chế độ ăn nhiều muối đối với sức khỏe tim mạch.

Ngoài nghiên cứu trên European Heart Journal, một số công trình khác cũng ghi nhận việc tiêu thụ nhiều muối có liên quan đến các vấn đề sức khỏe khác. Chẳng hạn, một nghiên cứu đăng trên Mayo Clinic Proceedings cho thấy người thường xuyên thêm muối vào thức ăn có nguy cơ mắc đái tháo đường tuýp 2 cao hơn tới 39%.

Ăn bao nhiêu muối mỗi ngày là đủ?

Theo chuyên gia Lane, nhiều hướng dẫn dinh dưỡng hiện nay, trong đó có Hướng dẫn Chế độ ăn uống dành cho người Mỹ, đều khuyến nghị người trưởng thành nên giới hạn lượng natri ở mức 2.300 mg mỗi ngày, tương đương khoảng 1 thìa cà phê muối ăn.

Người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ tối đa 1 thìa cà phê muối ăn mỗi ngày (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị mức lý tưởng là khoảng 1.500 mg natri mỗi ngày đối với đa số người trưởng thành, đặc biệt là những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo bác sĩ Tadwalkar, phần lớn natri trong khẩu phần không đến từ lọ muối trên bàn ăn mà đến từ các thực phẩm chế biến sẵn. Bánh mì, pizza, thịt gia cầm chế biến, nước sốt salad, đồ hộp hay thực phẩm đông lạnh đều có thể chứa lượng natri cao hơn nhiều người nghĩ. Ngay cả một số thực phẩm được quảng cáo là "tốt cho sức khỏe" cũng có thể chứa nhiều muối để tăng hương vị.

Để giảm lượng natri nạp vào cơ thể, các chuyên gia khuyến nghị:

Nên ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến.

Đọc kỹ nhãn dinh dưỡng trước khi mua.

Sử dụng các loại thảo mộc, gia vị hoặc nguyên liệu tạo vị chua như chanh, giấm táo, giấm gạo thay cho việc nêm thêm muối.

Các chuyên gia cũng lưu ý natri vẫn là khoáng chất thiết yếu đối với cơ thể, đóng vai trò điều hòa huyết áp, thể tích máu cũng như hỗ trợ hoạt động của cơ và thần kinh. Vì vậy, mục tiêu không phải là loại bỏ hoàn toàn muối mà là tiêu thụ ở mức hợp lý, tránh dư thừa trong thời gian dài.