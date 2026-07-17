Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ tiếng Việt nào có 1000 dấu huyền? - 99,99% người trả lời sai!

| | Sống

Chỉ đổi đúng một dấu thanh, con số 1000 khô khan lại biến thành một khái niệm sâu sắc bậc nhất trong đời sống tinh thần người Việt.

Tiếng Việt vốn nổi tiếng là ngôn ngữ giàu thanh điệu và lắt léo bậc nhất thế giới, đến mức chỉ cần thêm bớt một dấu câu thôi cũng đủ khiến cả một từ đổi nghĩa hoàn toàn. Không những vậy, sự giao thoa sâu sắc với hệ thống Hán Việt còn khiến tiếng Việt trở thành "kho báu" cho những câu đố chơi chữ vừa hại não vừa thú vị.

Một trong số đó chính là câu hỏi đang khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa những ngày gần đây: "Từ nào trong tiếng Việt có tới 1000 dấu huyền?"

Nghe qua thì tưởng vô lý, bởi chẳng có từ tiếng Việt nào lại "gánh" nổi 1000 dấu huyền trên một chữ cả. Nhiều người loay hoay đếm dấu, lật lại cả bảng chữ cái, có người còn nghi ngờ đề bài viết nhầm. Nhưng càng suy luận theo lối thông thường, càng dễ rơi vào bế tắc - và đó chính xác là "bẫy" của câu đố này.

Đáp án là gì?

Nếu bí quá chưa ra thì xin tiết lộ luôn với bạn, đáp án chính là chữ "Thiền".

Bí mật nằm ở việc tách từ theo Hán Việt. Trong Hán tự, "Thiên" (không dấu) mang nghĩa là một nghìn - tức 1000. Khi ghép "Thiên" với dấu huyền, ta có ngay chữ "Thiền" - vừa đúng về mặt âm, vừa khớp 100% với yêu cầu đề bài: 1000 (Thiên) + dấu huyền = Thiền.

Điều thú vị là "Thiền" không chỉ là đáp án hay cho một câu đố chơi chữ, mà còn là một khái niệm gắn liền với đời sống tinh thần của người Việt như thiền định, thiền sư, an nhiên tự tại... - những giá trị mà rất nhiều người đang tìm kiếm giữa nhịp sống hối hả ngày nay.

Không đơn thuần là trò giải trí, những câu đố chơi chữ như thế này còn là cách rèn tư duy phản biện rất tự nhiên. Để tìm ra đáp án, não bộ buộc phải phá vỡ lối suy nghĩ quen thuộc (đếm ký tự theo nghĩa đen) để tìm ra một hướng liên tưởng hoàn toàn mới (chiết tự Hán Việt). Chính quá trình "vỡ òa" khi tìm ra đáp án mới là thứ khiến người chơi nhớ mãi và cũng là lý do những câu đố tưởng đơn giản này luôn có sức lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Bạn có đoán ra đáp án ngay từ đầu không, hay cũng phải "đầu hàng" như 99,99% người chơi khác?

Có một chữ tiếng Việt không mang nghĩa cụ thể nhưng có thể “cứu” cả cuộc trò chuyện

Theo Thiên An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 đại học vùng vừa đạt doanh thu gần 800 tỷ đồng, sở hữu 51 Giáo sư, Phó Giáo sư, 251 Tiến sĩ, hướng tới mục tiêu vào top 500 trường hàng đầu châu Á

1 đại học vùng vừa đạt doanh thu gần 800 tỷ đồng, sở hữu 51 Giáo sư, Phó Giáo sư, 251 Tiến sĩ, hướng tới mục tiêu vào top 500 trường hàng đầu châu Á Nổi bật

Phụ huynh Hà Nội "hóng" liên tục thông tin tuyển sinh 1 trường THPT công lập mới: Chờ đợi nhưng cần "chừa đường lùi"

Phụ huynh Hà Nội "hóng" liên tục thông tin tuyển sinh 1 trường THPT công lập mới: Chờ đợi nhưng cần "chừa đường lùi" Nổi bật

Vì sao lại là "học vẹt" mà không phải "học sáo", "học yểng"?

Vì sao lại là "học vẹt" mà không phải "học sáo", "học yểng"?

08:13 , 17/07/2026
Sữa hạt Veyo Smarty đồng hành nuôi dưỡng những tài năng nhí toả sáng

Sữa hạt Veyo Smarty đồng hành nuôi dưỡng những tài năng nhí toả sáng

08:00 , 17/07/2026
Cùng Vietcap bắt nhịp ASEAN Cup 2026 với tổng giải thưởng hơn 185 triệu đồng

Cùng Vietcap bắt nhịp ASEAN Cup 2026 với tổng giải thưởng hơn 185 triệu đồng

08:00 , 17/07/2026
6 loại cây nên trồng ngay trong mùa hè: Hoa nở đẹp, hương thơm lan khắp sân vườn

6 loại cây nên trồng ngay trong mùa hè: Hoa nở đẹp, hương thơm lan khắp sân vườn

07:40 , 17/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên