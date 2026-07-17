Cùng Vietcap bắt nhịp ASEAN Cup 2026 với tổng giải thưởng hơn 185 triệu đồng

Có những thời điểm hàng triệu người Việt cùng dõi theo một màn hình, cùng chờ đợi một đường chuyền và cùng vỡ òa trước một bàn thắng. Mùa bóng đá Đông Nam Á 2026 là một trong những thời điểm như vậy, khi tinh thần tự hào, niềm tin và sự gắn kết được lan tỏa qua từng trận đấu của đội tuyển Việt Nam.

Lấy cảm hứng từ nhịp cảm xúc đặc biệt ấy, Vietcap tạo nên sân chơi "Chung một nhịp đập, thắng lớn cùng đội tuyển Việt Nam" dành cho cộng đồng nhà đầu tư. Trên nền tảng Vietcap, mỗi lượt hưởng ứng theo từng trận đấu không chỉ tiếp thêm một nhịp cổ vũ cho đội tuyển, mà còn đưa người tham gia đến gần hơn với các phần thưởng giá trị.

Không cần chờ đến chung cuộc, mỗi trận đấu đều có cơ hội nhận thưởng

Điểm hấp dẫn của chương trình nằm ở cách cơ hội nhận thưởng được mở xuyên suốt hành trình thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Khi lượt tham gia của một trận đấu được mở, khách hàng chỉ cần truy cập trang chương trình trên nền tảng giao dịch Vietcap và bấm vào huy hiệu "Ủng hộ Việt Nam". Sau khi đáp ứng các điều kiện theo thể lệ, khách hàng sẽ được ghi nhận để xét thưởng.

Ở mỗi trận, cơ hội nhận giải được mở rộng cho 68 khách hàng hợp lệ: những người tham gia cổ vũ nhanh nhất hoặc đạt giá trị giao dịch cao trong thời gian quy định. Cách thiết kế này tạo thêm nhiều điểm chạm trong suốt mùa giải, để cả nhà đầu tư thường xuyên theo dõi thị trường lẫn khách hàng nhanh tay hưởng ứng chương trình đều có cơ hội ghi dấu ở từng vòng đấu.

Giá trị voucher tăng dần theo từng vòng, đi kèm bộ quà tặng thiết thực gồm áo thể thao và nón Vietcap. Điều này giúp mỗi trận đấu trở thành một cột mốc đáng chờ đợi, với phần thưởng được trao ngay theo từng chặng của hành trình thay vì phải đợi đến khi mùa giải khép lại.

Bên cạnh giải thưởng theo từng trận, Vietcap còn trao các giải chung cuộc cho những khách hàng có dấu ấn nổi bật trong suốt chương trình.

Khi chương trình đạt từ 6.800 lượt tham gia, cơ cấu giải thưởng chung cuộc sẽ được nâng lên mức tối đa. Các khách hàng dẫn đầu về giá trị giao dịch có cơ hội nhận giải nhất trị giá 30 triệu đồng; và khách hàng tham gia nhiều trận đấu nhất có thể nhận 15 triệu đồng.

Cột mốc 6.800 lượt tham gia vì vậy không chỉ giúp gia tăng sức hấp dẫn của giải thưởng, mà còn đại diện cho 6.800 nhịp hưởng ứng cùng hướng về đội tuyển Việt Nam. Càng nhiều khách hàng chung tay cổ vũ, không khí trên sân chơi Vietcap càng sôi động và hành trình chinh phục các giải chung cuộc càng thêm hào hứng.

Mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam mở ra thêm một lượt tham gia và cơ hội nhận thưởng trên nền tảng giao dịch Vietcap.

Khi nhịp sân cỏ gặp nhịp thị trường

Bóng đá và đầu tư có những điểm gặp gỡ thú vị: cả hai đều cần sự chuẩn bị, khả năng quan sát, tính kỷ luật và quyết định đúng thời điểm.

Tuy nhiên, nếu cảm xúc tạo nên sức hấp dẫn của mỗi trận đấu, hành trình đầu tư bền vững lại đòi hỏi nhà đầu tư duy trì sự tỉnh táo, tiếp cận thông tin có chất lượng và lựa chọn công cụ phù hợp với mục tiêu của mình.

Vì vậy, chương trình không chỉ tạo thêm không khí sôi động trong mùa giải mà còn phản ánh định hướng của Vietcap trong việc đưa trải nghiệm đầu tư đến gần khách hàng hơn.

Chương trình lần này được Vietcap tích hợp vào chính nền tảng giao dịch, biến một trong những sự kiện thể thao được quan tâm nhất khu vực thành điểm chạm gần gũi với khách hàng. Trong khi theo dõi hành trình của đội tuyển Việt Nam, người dùng có thể hưởng ứng chương trình và tiếp tục quản lý hoạt động đầu tư trong cùng một hệ sinh thái số.

Trên nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực chứng khoán và dịch vụ tài chính, Vietcap cung cấp các giải pháp dành cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức, từ tư vấn đầu tư, môi giới chứng khoán đến quản lý gia sản và ngân hàng đầu tư.

Hệ sinh thái số của Vietcap được phát triển nhằm giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường nhanh chóng, thuận tiện và có thêm cơ sở cho quá trình ra quyết định.

Vietcap IQ là một phần trong hệ sinh thái này, được xây dựng trên nền tảng chuyên môn mà Vietcap tích lũy trong gần hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực phân tích tài chính. Nền tảng tích hợp dữ liệu thị trường, báo cáo doanh nghiệp và ngành, nhận định vĩ mô, công cụ phân tích kỹ thuật cùng các bộ lọc cổ phiếu.

Khi kết hợp với nền tảng giao dịch, hệ thống này hỗ trợ nhà đầu tư theo dõi biến động thị trường, nghiên cứu cơ hội và chủ động hơn trong quá trình xây dựng chiến lược đầu tư.

Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ, năng lực phân tích và trải nghiệm khách hàng là cách Vietcap đồng hành cùng nhà đầu tư trong nhiều trạng thái khác nhau của thị trường.

Cùng Vietcap tiếp sức cho hành trình của đội tuyển Việt Nam

Với tổng giá trị giải thưởng hơn 185 triệu đồng, cơ hội nhận quà ở mỗi trận và các giải chung cuộc hấp dẫn, "Chung một nhịp đập, thắng lớn cùng đội tuyển Việt Nam" kỳ vọng tạo nên một hành trình giàu cảm xúc cho cộng đồng nhà đầu tư trong mùa bóng đá Đông Nam Á 2026.

Mỗi lượt tham gia không chỉ mở ra cơ hội nhận thưởng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và sự đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam.

Lượt cổ vũ đầu tiên sẽ được mở vào ngày 17/7/2026 và sẽ liên tục được mở 7 ngày trước trận đấu theo lịch của đội tuyển Việt Nam. Khách hàng nên thường xuyên theo dõi các kênh chính thức và truy cập nền tảng Vietcap để kịp thời bấm huy hiệu "Ủng hộ đội tuyển Việt Nam" ngay khi mỗi lượt tham gia bắt đầu.

Thông tin chi tiết, điều kiện áp dụng và thể lệ đầy đủ được cập nhật tại: https://www.vietcap.com.vn/chien-dich/aff-2026

Tham gia chương trình tại: https://trading.vietcap.com.vn/home

Lưu ý: Chương trình do Vietcap tổ chức độc lập, không liên kết hoặc được bảo trợ bởi Ban tổ chức giải đấu. Hoạt động đầu tư chứng khoán luôn đi kèm rủi ro; nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.