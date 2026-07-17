Sữa hạt Veyo Smarty đồng hành nuôi dưỡng những tài năng nhí toả sáng

Đồng hành cùng Siêu tài năng nhí mùa 5, Sữa hạt Veyo Smarty mong muốn tiếp thêm dưỡng chất lành, tiếp sức trí não để các em tự tin khám phá, sáng tạo và mạnh dạn chinh phục những điều mới.

Khi tài năng được nuôi dưỡng đúng cách

Năng khiếu có thể là món quà tự nhiên, nhưng để tài năng phát triển bền vững, trẻ cần nhiều hơn thế. Sự động viên của gia đình, môi trường khuyến khích trải nghiệm và nền tảng dinh dưỡng phù hợp chính là những yếu tố giúp các em từng bước phát huy khả năng của bản thân.

Ngày nay, nhiều phụ huynh mong muốn cho con tiếp cận nghệ thuật, thể thao hay các hoạt động phát triển năng khiếu từ sớm. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc tạo cơ hội để trẻ học hỏi và sáng tạo, việc chăm sóc dinh dưỡng cũng góp phần giúp trẻ duy trì thể lực, khả năng tập trung và tư duy để theo đuổi đam mê trong suốt quá trình trưởng thành.

Mỗi lần dám bước lên sân khấu, vượt qua sự rụt rè hay kiên trì sau một lần chưa thành công đều là những cột mốc quan trọng giúp trẻ thêm tự tin trên hành trình khám phá năng lực bản thân.

Sự động viên và đồng hành từ gia đình giúp trẻ có thêm động lực theo đuổi điều mình yêu thích

Phía sau vài phút tỏa sáng là cả một hành trình dài nỗ lực

Khán giả thường chỉ nhìn thấy vài phút biểu diễn trên sân khấu, nhưng phía sau đó là rất nhiều ngày tháng nỗ lực của các bạn nhỏ. Có em tranh thủ từng buổi chiều sau giờ học để tập nhảy, học đàn hoặc rèn luyện ngoại ngữ. Có em từng e dè trước đám đông rồi dần học cách làm chủ sân khấu. Cũng có những tài năng bắt đầu từ một niềm yêu thích giản dị, được gia đình tiếp sức đồng hành để trở thành đam mê nghiêm túc. Siêu tài năng nhí mùa 5 mang đến nhiều câu chuyện truyền cảm hứng như thế.

Chỉ mới 5 tuổi, Hoa Bảo An (bé Gạo) đã gây ấn tượng với những động tác popping đầy tự tin và năng lượng. Ít ai biết rằng phía sau tiết mục ấy là rất nhiều buổi tập cùng người bố là một dancer chuyên nghiệp. Hai bố con không ít lần tranh luận vì đều mong muốn mang đến phần trình diễn tốt nhất.

Với Nguyễn Kim Song Thư, võ cổ truyền là hành trình thay đổi bản thân. Từ một cô bé từng khá nhút nhát, em dần trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn qua từng buổi tập và luôn ấp ủ mong muốn học võ để có thể bảo vệ ba mẹ.

Để đổi lại vài phút toả sáng trên sân khấu, ít ai biết các em đã phải nỗ lực và vượt qua trở ngại thế nào

Trong khi đó, Trần Tiến Anh bén duyên với ảo thuật từ một video trên YouTube. Sự tò mò ban đầu đã thôi thúc em tự tìm hiểu các màn trình diễn, học theo từng kỹ thuật rồi được gia đình tạo điều kiện theo học bài bản để theo đuổi đam mê.

Những câu chuyện truyền cảm hứng ấy góp phần tạo nên giá trị đặc biệt của Siêu tài năng nhí mùa 5. Chương trình không đơn thuần là sân chơi để các em biểu diễn, mà còn là nơi ghi nhận hành trình các em bền bỉ rèn luyện, vượt qua giới hạn của bản thân và trưởng thành sau mỗi trải nghiệm.

Từ dưỡng chất lành, sữa hạt Veyo Smarty tiếp sức trí não cho thế hệ tài năng tương lai

Với mong muốn đồng hành cùng trẻ em Việt Nam trên hành trình khám phá và phát huy tiềm năng Sữa hạt Veyo Smarty của Vinasoy trở thành Nhà tài trợ chính của Siêu tài năng nhí mùa 5.

Thông qua chương trình, nhãn hàng truyền tải thông điệp "Chinh phục vị ngon – Tiếp sức trí não", được khẳng định qua thành tích xuất sắc chiến thắng giải Plant-Based Taste Awards 2025 – giải thưởng quốc tế uy tín về "vị ngon" trong ngành thực phẩm thực vật. Đồng thời, nhãn hàng tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong việc xây dựng nền tảng dinh dưỡng lành mạnh cho trẻ mỗi ngày.

Được nghiên cứu và sáng tạo từ nguồn dưỡng chất lành của hạt yến mạch và óc chó cao cấp, Sữa hạt Veyo Smarty mang đến lựa chọn dinh dưỡng thơm ngon chứa Omega-3 từ óc chó và DHA từ tảo biển, tiếp sức trí não cho mọi hoạt động học tập, vui chơi hằng ngày, trở thành người bạn gần gũi trong hành trình trẻ khám phá thế giới và theo đuổi những đam mê riêng.

Đại diện Sữa hạt Veyo Smarty cho biết, với mong muốn tiếp cận và đồng hành sâu rộng cùng thế hệ tương lai, Sữa hạt Veyo Smarty đặt mục tiêu hiện diện trong khẩu phần dinh dưỡng lành mạnh mỗi ngày, trở thành người bạn đồng hành tiếp sức trí não giúp trẻ luôn sẵn sàng tự tin tỏa sáng.

Sữa hạt Veyo Smarty được sáng tạo từ nguồn dưỡng chất lành từ các loại hạt cao cấp, đồng hành cùng trẻ trên hành trình học tập và khám phá

Mỗi em nhỏ đều có một hành trình phát triển riêng. Khi được gia đình đồng hành, được tạo cơ hội trải nghiệm và được nuôi dưỡng bằng nền tảng dinh dưỡng phù hợp, trẻ sẽ có thêm điều kiện để tự tin khám phá khả năng, theo đuổi đam mê và tỏa sáng theo cách của chính mình.

Sữa hạt Veyo Smarty - Chinh phục vị ngon, tiếp sức trí não

Là sữa nhưng được làm từ hạt yến mạch và óc chó cao cấp, Sữa hạt VEYO SMARTY hướng đến việc đồng hành cùng phụ huynh trong hành trình chăm sóc thế hệ tương lai. Sản phẩm cũng đã xuất sắc đạt giải Quán quân Plant-Based Taste Awards 2025 – giải thưởng quốc tế uy tín về "vị ngon" trong ngành thực phẩm thực vật. Với vai trò Nhà tài trợ chính của Siêu tài năng nhí mùa 5, nhãn hàng VEYO SMARTY mong muốn lan tỏa thông điệp "Chinh phục vị ngon – Tiếp sức trí não", góp phần tiếp sức để trẻ tự tin khám phá và chinh phục những ước mơ của bản thân.

Tìm hiểu thêm về Veyo Smarty tại: https://vinasoy.com/nhan-hieu/sua-hat-veyo

Nhà sản xuất: Nhà Máy Sữa Đậu Nành Việt Nam Vinasoy - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi

Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi