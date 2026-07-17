Sở GD&ĐT Hà Nội ra chỉ đạo "nóng" về bữa ăn bán trú ở các trường học

Mới đây, Sở GD&ĐT ra công văn yêu cầu UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường tổ chức bữa ăn bán trú trong dịp hè năm 2026, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh. Trong đó, có 5 nội dung chính như sau:

Rà soát điều kiện tổ chức và trách nhiệm của người đứng đầu

Chỉ tổ chức bữa ăn bán trú khi có nhu cầu thực tế và bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, nguồn nước, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Hiệu trưởng, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện; xác định rõ quy mô, thời gian, mô hình cung cấp bữa ăn và trách nhiệm từng cá nhân, bộ phận; không giao khoán toàn bộ trách nhiệm cho đơn vị cung cấp hoặc nấu ăn. Cơ sở không tổ chức bán trú trong hè phải tổng vệ sinh, bảo quản trang thiết bị và kiểm tra lại điều kiện trước khi hoạt động.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội yêu cầu các trường chỉ tổ chức bán trú khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kiểm soát nguồn thực phẩm và quy trình bữa ăn

Rà soát hồ sơ, năng lực, điều kiện thực tế của cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn sẵn, nước uống, sữa; chỉ tiếp nhận sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn, chứng từ và khả năng truy xuất. Không tự ý thay đổi nhà cung cấp, nguồn nguyên liệu, địa điểm chế biến, phương tiện vận chuyển khi chưa kiểm tra điều kiện an toàn. Thực hiện nghiêm giao nhận thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép sổ sách và hồ sơ truy xuất nguồn gốc.

Bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết nắng nóng

Xây dựng thực đơn phù hợp lứa tuổi, thời tiết; lựa chọn thực phẩm tươi, dễ bảo quản, hạn chế món nguội, món tái và thực phẩm có nguy cơ cao. Kiểm soát thời gian, nhiệt độ trong vận chuyển, bảo quản, chế biến, chia suất; không để thức ăn kéo dài ở nhiệt độ môi trường, không sử dụng lại thức ăn thừa. Duy trì bếp một chiều; dùng riêng dụng cụ cho thực phẩm sống, chín; vệ sinh, khử khuẩn khu chế biến, phòng ăn, phương tiện vận chuyển; phòng, chống côn trùng, động vật gây hại; bảo đảm nước uống hợp vệ sinh. Nhân sự chế biến, phục vụ, giao nhận phải bảo đảm sức khỏe, kiến thức an toàn thực phẩm và vệ sinh cá nhân.

Giám sát, chăm sóc học sinh và xử lý sự cố

Công khai thực đơn, đơn vị cung cấp, nguồn gốc thực phẩm; tạo điều kiện để cha mẹ học sinh tham gia giám sát phù hợp. Rà soát học sinh dị ứng thực phẩm, có bệnh lý hoặc chế độ ăn đặc thù để bố trí suất ăn thay thế, tránh nhầm lẫn; hướng dẫn học sinh rửa tay trước khi ăn, sử dụng nước uống an toàn, không dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, phải dừng sử dụng thực phẩm nghi ngờ; sơ cứu, chuyển người bệnh đến cơ sở y tế; giữ nguyên hiện trường, bảo quản mẫu thức ăn, nguyên liệu, hồ sơ và báo cáo kịp thời UBND phường, xã, cơ quan y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo để phối hợp xử lý, chỉ đạo.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức tự kiểm tra; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế và tạm dừng sử dụng thực phẩm hoặc hoạt động của bộ phận không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm. UBND các phường, xã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra cơ sở giáo dục tổ chức bán trú trong hè, cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn và hoạt động kinh doanh thực phẩm xung quanh cổng trường; xử lý vi phạm theo thẩm quyền.