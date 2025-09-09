Phụ huynh Hà Nội rần rần khoe bữa ăn bán trú 10 NGHÌN ĐỒNG của con khiến ai nấy “lác mắt”: Chỉ mong con mình cũng được như thế!

Mới đây, trên một diễn đàn dành cho phụ huynh, những bức ảnh chụp bữa ăn bán trú của học sinh tiểu học tại Hà Nội đã thu hút hàng nghìn lượt quan tâm. Điều khiến mọi người bất ngờ không chỉ là sự phong phú, đủ chất của các món ăn mà còn ở chi phí quá "hời": chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng mỗi suất.

Hình ảnh được phụ huynh chia sẻ cho thấy bữa ăn của con em mình vô cùng đầy đặn: có cơm, thịt, cá, tôm, rau xanh, thêm cả canh và trái cây tráng miệng. Một số trường còn thay đổi thực đơn theo tuần để học sinh không bị nhàm chán, đồng thời đảm bảo cân đối dinh dưỡng.

"Suất ăn con em đây. Mỗi ngày cô giáo đều gửi cho phụ huynh xem. Đi học ăn ngon hơn ở nhà".

Khoe với các mẹ cơm trưa!

Suất ăn trường công của bé nhà em đây!

Một số hình ảnh suất ăn được phụ huynh chia sẻ.

Tuy nhiên, cũng không ít phụ huynh Hà Nội đăng hình ảnh và cho rằng bữa ăn ở trường con mình chưa được phong phú như ở các nơi khác. Có người chia sẻ suất ăn của con chỉ có cơm với một món mặn, thêm chút canh, trông khá đơn giản so với những tấm hình "đẹp như mơ" được chia sẻ trên diễn đàn.

"Nhìn bữa ăn 10 nghìn của các trường khác thấy đầy đủ tôm cá, trái cây, mà trường con mình thì lèo tèo, so ra thấy chạnh lòng", một phụ huynh bày tỏ. Nhiều người mong các trường đều được giám sát kỹ hơn, bảo đảm đồng đều chất lượng bữa ăn để mọi học sinh đều được hưởng lợi thực sự từ chính sách hỗ trợ hàng nghìn tỷ đồng này.

Họ cũng nhấn mạnh, tiền hỗ trợ đã có, phụ huynh vẫn đóng thêm phần còn lại, vì vậy điều mong mỏi lớn nhất là con cái được ăn đúng và đủ dinh dưỡng. Với lứa tuổi học sinh, bữa ăn học đường không chỉ là "chống đói" mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển lâu dài.

Việc thiết kế thực đơn khoa học, hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ. Các bữa ăn tại trường không chỉ cần cung cấp đủ năng lượng mà còn phải bảo đảm cân bằng giữa các nhóm chất dinh dưỡng như chất bột đường, chất đạm và chất béo.

Trước đó, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025-2026. Theo đó, học sinh tiểu học đang học tại cơ sở giáo dục ở xã miền núi và xã thuộc bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng/em/ngày.

Một số hình ảnh suất ăn được phụ huynh chia sẻ.

Học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn còn lại được hỗ trợ là 20.000 đồng/em/ngày. Trường hợp phụ huynh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức ăn tối thiểu 30.000 đồng/em/ngày).

Thời gian hỗ trợ trong năm học 2025-2026, theo số ngày ăn thực tế, không quá 9 tháng. Theo tính toán của Sở Giáo dục và Đào tạo, khoảng 768.000 học sinh (công lập 707.720; tư thục 60.270 học sinh) được hỗ trợ. Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, dự kiến hơn 3.060 tỷ đồng.

Việc Hà Nội mạnh tay chi hàng nghìn tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho thấy sự quan tâm thiết thực đến đời sống học sinh và phụ huynh. Trong bối cảnh giá cả leo thang, việc con được ăn đủ chất, ngon miệng, mà phụ huynh lại giảm được gánh nặng tài chính, thực sự là một tin vui.

Có thể nói, chính sách này không chỉ làm "ấm lòng" các bậc cha mẹ ở Thủ đô, mà còn tạo ra kỳ vọng lan tỏa đến nhiều địa phương khác, để ngày càng nhiều học sinh được hưởng những bữa ăn học đường chất lượng với chi phí hợp lý.