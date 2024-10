Người mẹ sốc nặng khi chứng kiến bữa ăn bán trú có giá cả 1 triệu nhưng lèo tèo vài món của con

Mới đây, tờ Sohu đưa tin, một bà mẹ ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã vô cùng bức xúc về bữa ăn bán trú có "giá 294 nhân dân tệ" (hơn 1 triệu đồng) của cậu con trai đang học lớp 8. Ngay khi bài đăng được lan truyền, dân tình rất bất ngờ. Mức sinh hoạt ở Thượng Hải khá cao thật, nhưng một bữa trưa lại có giá lên tới 294 nhân dân tệ với lèo tèo vài món liệu có phóng đại không?

Ngay sau đó, người mẹ này đã giải thích kỹ lưỡng hơn. Hóa ra, cái gọi là "bữa trưa 294 nhân dân tệ" không phải là giá của một bữa ăn, mà là chi phí ăn trưa cho cả một tháng. Dựa trên số ngày thực tế đi học, giá mỗi bữa trưa rơi vào khoảng 14 nhân dân tệ (gần 50.000 đồng).

Một suất ăn của con phụ huynh này.

Một bữa trưa 14 nhân dân tệ, đối với nhiều người dân Trung Quốc, ngay cả khi đem so sánh với mức giá trung bình của bữa trưa ở các trường trung học cơ sở, thì quả thực là hơi cao, nhưng cũng không đến nỗi vượt quá ngưỡng cho phép. Vậy, tại sao vị phụ huynh này vẫn cảm thấy không ưng ý như vậy?

Hóa ra, điều khiến vị phụ huynh này không hài lòng không phải là nằm ở giá cả, mà là do khẩu phần ăn quá ít khiến con vị này không thể ăn no. Theo phản hồi từ những học sinh khác cùng lớp, bữa trưa do trường này cung cấp, đều khá ít.

Vì thế, khi nhà trường phát thông báo thu tiền ăn bán trú, người phụ huynh này đã tức giận đến mức không kiểm soát nổi. Việc các em học sinh cấp hai không được cung cấp một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thực sự là một vấn đề nghiêm trọng, bởi đây là giai đoạn vàng cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu không ăn no được, huống chi là dinh dưỡng cân đối. Sức khỏe của các em không thể được đảm bảo, và điều này làm cho các bậc phụ huynh đau lòng và lo lắng.

Tầm quan trọng của một bữa ăn đầy đủ dinh hưỡng với học sinh

Một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng có vai trò quan trọng đặc biệt đối với các học sinh, bởi đây là giai đoạn mà cơ thể và tâm trí đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ. Dinh dưỡng hợp lý không chỉ đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho các hoạt động học tập và vận động hàng ngày, mà còn có ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tổng thể của trẻ.

Cơ thể trẻ em cần được cung cấp đủ các dưỡng chất thiết yếu như protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Protein có trong thịt, cá, đậu và các sản phẩm từ sữa giúp xây dựng và sửa chữa các tế bào, còn vitamin và khoáng chất có nhiều trong trái cây và rau củ quả hỗ trợ hệ miễn dịch và phát triển trí tuệ. Chất xơ có trong ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và trái cây không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, mà còn duy trì cảm giác no lâu, hỗ trợ học sinh tập trung tốt hơn vào việc học.

Nếu thiếu hụt dinh dưỡng, học sinh sẽ dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, khó tập trung, từ đó ảnh hưởng đến kết quả học tập và tâm lý. Trẻ em không nhận đủ dưỡng chất cần thiết cũng sẽ có nguy cơ cao phát triển các vấn đề sức khỏe như suy dinh dưỡng, béo phì, thiếu máu và các rối loạn tăng trưởng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất học tập mà còn gây ra hậu quả lâu dài đối với sức khỏe của trẻ.

Một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng có vai trò quan trọng đặc biệt đối với các học sinh. (Ảnh minh họa)

Hơn nữa, thói quen ăn uống lành mạnh phải được hình thành từ sớm. Trường học và gia đình cần phải hợp tác chặt chẽ để tạo môi trường và đưa ra những chính sách ưu tiên sức khỏe học đường, như cung cấp bữa trưa cân đối và ngon miệng, giáo dục các em về cách lựa chọn thực phẩm hợp lý và khuyến khích lối sống tích cực.

Một bữa ăn lành mạnh cũng góp phần vào việc nuôi dưỡng tâm hồn, kích thích sự tò mò và sẵn sàng học hỏi. Khi trẻ em được ăn uống đúng cách, chúng sẽ cảm thấy hạnh phúc, tự tin và năng động hơn. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho một thế hệ tương lai khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng đối mặt và giải quyết những thách thức của cuộc sống.

Cuối cùng, việc đầu tư cho bữa ăn dinh dưỡng ở trường là đầu tư cho tương lai của đất nước. Một quốc gia có thế hệ trẻ được nuôi dưỡng đầy đủ sẽ có nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức mạnh và trí tuệ để đóng góp vào sự phát triển bền vững. Do đó, không chỉ các bậc phụ huynh mà cả xã hội cần phải nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc ăn uống đúng cách và đảm bảo mọi học sinh đều có được những bữa ăn cân đối và đầy đủ dưỡng chất mỗi ngày.