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Thông báo mới từ EVN, tất cả người dân cần nắm rõ

| | Sống

Thông báo mới từ EVN, tất cả người dân cần nắm rõ

Gần đây, xuất hiện nhiều đối tượng giả danh nhân viên của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) liên hệ khách hàng để thông báo lịch thay công tơ điện tử và yêu cầu nộp các khoản phí trái phép.

Theo EVNHCMC, các đối tượng thường thông báo khách hàng thuộc diện thay công tơ điện tử, sau đó yêu cầu nộp từ vài trăm nghìn đồng đến hàng triệu đồng với lý do "phí mua công tơ mới" hoặc "chi phí nhân công lắp đặt".

Một số trường hợp còn yêu cầu khách hàng chuyển khoản tiền đặt cọc vào tài khoản cá nhân để "xếp lịch kỹ thuật viên" đến thay công tơ. Nghiêm trọng hơn, có đối tượng tự ý tháo công tơ cũ, lắp đặt thiết bị không rõ nguồn gốc nhằm thu tiền mặt của người dân.

EVNHCMC khẳng định, việc thay thế định kỳ hoặc nâng cấp từ công tơ cơ sang công tơ điện tử đều được đơn vị thực hiện hoàn toàn miễn phí. Khách hàng tuyệt đối không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho việc thay công tơ và cần cảnh giác với mọi yêu cầu thu tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

(Ảnh minh họa)

Tổng công ty cũng khuyến cáo khách hàng chỉ tiếp nhận thông tin về lịch thay công tơ qua các kênh truyền thông chính thức của EVNHCMC và liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 54 54 54 khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu mạo danh, thu phí không rõ ràng.

Khi nhận được các thông tin đáng ngờ với danh nghĩa ngành Điện, khách hàng nên chủ động xác minh thông qua các kênh chính thức của EVNHCMC như Fanpage Facebook "Tổng công ty Điện lực TP.HCM", Fanpage Zalo "TCT Điện lực TP.HCM - EVNHCMC", ứng dụng EVNHCMC... hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)﻿

Kim Linh

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