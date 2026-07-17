Nữ thủ khoa đạt điểm cao nhất tỉnh vẫn bị nhiều trường top đầu từ chối, nguyên nhân chỉ vì 1 môn học

Năm 2020, Bạch Tương Lăng (Bai Xiangling) trở thành thủ khoa khối Xã hội của tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) với tổng điểm 430. Cô đạt 146 điểm Ngữ văn, 141 điểm Toán và 109 điểm Tiếng Anh, thành tích đủ để trở thành cái tên nổi bật nhất trong kỳ thi đại học năm đó. Ít ai ngờ rằng nữ sinh đến từ Trường THPT Hoài Âm (Giang Tô) lại không phải là "thần đồng" hay học sinh luôn đứng đầu từ nhỏ. Trong suốt những năm đầu cấp 3, thành tích của cô chỉ ở mức khá, chưa từng thực sự nổi bật.

Gia đình Bạch Tương Lăng cũng không khá giả, nhưng cha mẹ luôn theo đuổi phương pháp giáo dục cởi mở, không gây áp lực về điểm số mà chỉ mong con gái trưởng thành trong môi trường vui vẻ và lành mạnh. Dẫu vậy, bản thân Bạch Tương Lăng luôn nuôi ước mơ được vào Đại học Nam Kinh. Để thực hiện mục tiêu này, cô chủ động xây dựng kế hoạch học tập nghiêm túc và dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn luyện.

Năm 2020, Bạch Tương Lăng (Bai Xiangling) trở thành thủ khoa khối Xã hội của tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) với tổng điểm 430

Đúng vào năm cuối cấp của cô, dịch COVID-19 bùng phát khiến học sinh phải chuyển sang học trực tuyến tại nhà. Trong khi nhiều người gặp khó khăn vì môi trường học tập thay đổi, Bạch Tương Lăng vẫn duy trì tính kỷ luật cao, tận dụng khoảng thời gian này để cải thiện thành tích. Chính sự nỗ lực ấy đã giúp cô bứt phá ngoạn mục trong kỳ thi đại học.

Thế nhưng, điều khiến dư luận bất ngờ là sau khi trở thành thủ khoa toàn tỉnh, Bạch Tương Lăng lại không nhận được những cuộc gọi chúc mừng hay lời mời nhập học từ Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh hay thậm chí cả Đại học Nam Kinh - ngôi trường cô luôn mơ ước. Trái ngược hoàn toàn, người xếp thứ 2 toàn tỉnh lại liên tiếp nhận được lời mời từ nhiều trường đại học danh tiếng.

Nguyên nhân không nằm ở điểm thi mà đến từ cơ chế tuyển sinh đặc thù của tỉnh Giang Tô thời điểm đó. Ngoài điểm 3 môn chính, học sinh còn phải đáp ứng yêu cầu về xếp loại các môn tự chọn

Để đủ điều kiện xét tuyển vào Thanh Hoa, Bắc Đại và nhiều trường thuộc nhóm 985 (nhóm các trường đại học tinh hoa và danh giá của Trung Quốc), thí sinh phải đạt mức "2 môn đều loại A". Trong khi đó, Bạch Tương Lăng chỉ đạt loại A môn Chính trị và loại B môn Lịch sử, khiến cô không đáp ứng tiêu chí tuyển sinh dù sở hữu tổng điểm cao nhất tỉnh.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi trên khắp Trung Quốc thời điểm đó. Một bộ phận cho rằng việc một thủ khoa toàn tỉnh bị loại chỉ vì một môn tự chọn là điều bất hợp lý, trong khi nhiều ý kiến khác khẳng định quy định đã được ban hành thì mọi thí sinh đều phải tuân thủ. Đại học Bắc Kinh sau đó cũng lên tiếng xác nhận không có trường hợp đặc cách nào và việc tuyển sinh được thực hiện hoàn toàn theo quy chế hiện hành.

Thế nhưng, sau khi trở thành thủ khoa toàn tỉnh, Bạch Tương Lăng lại không nhận được những cuộc gọi chúc mừng hay lời mời nhập học từ những ngôi trường cô luôn mơ ước

Nữ thủ khoa chọn con đường khác và nhận học bổng hơn 3,8 tỷ đồng

Đứng trước việc liên tiếp bị nhiều trường top đầu từ chối, Bạch Tương Lăng không chìm trong thất vọng. Cô nhanh chóng điều chỉnh tâm lý và cho rằng bản thân vốn không kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao đến vậy, vì thế việc không thể vào Thanh Hoa hay Bắc Đại chỉ là một điều đáng tiếc chứ không phải dấu chấm hết.

Cha mẹ cô cũng động viên con gái chấp nhận thực tế bởi quy định tuyển sinh là như nhau với tất cả mọi người. Ngoài Thanh Hoa và Bắc Đại, Bạch Tương Lăng vẫn nhận được thư mời từ nhiều trường đại học danh tiếng khác như Đại học Sư phạm Bắc Kinh hay Đại học Nam Khai.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng của cô lại khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì theo học một trường đại học gần nhà, Bạch Tương Lăng lựa chọn Đại học Hong Kong (Trung Quốc) - HKU.

Khác với nhiều trường đại học ở Trung Quốc đại lục, Đại học Hong Kong áp dụng hình thức tuyển sinh độc lập. Ngoài điểm thi đại học, ứng viên còn phải vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh, các bài đánh giá năng lực và vòng phỏng vấn. Sau quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt, Bạch Tương Lăng chính thức nhận được thư báo trúng tuyển.

Thay vì theo học một trường đại học gần nhà, Bạch Tương Lăng lựa chọn Đại học Hong Kong (Trung Quốc) - HKU

Không chỉ vậy, Đại học Hong Kong còn trao cho nữ sinh này suất học bổng toàn phần trị giá hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng). Khoản học bổng này đủ để chi trả toàn bộ học phí cùng phần lớn chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian học tập tại Hong Kong (Trung Quốc), trở thành cơ hội đặc biệt ý nghĩa với gia đình không mấy khá giả của cô.

Tháng 8/2020, Bạch Tương Lăng hoàn tất kỳ thi và phỏng vấn đầu vào trước khi chính thức nhập học ngành Tài chính tại Đại học Hong Kong. Theo chia sẻ, sau khi hoàn thành chương trình đại học, cô sẽ tiếp tục sang Mỹ học lên cao hơn nhằm mở rộng kiến thức và phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.

Câu chuyện của nữ thủ khoa từng được gọi là "thủ khoa đáng tiếc nhất" cho thấy điểm số cao chưa chắc đã quyết định tất cả. Điều quan trọng hơn là cách mỗi người đối diện với những biến cố, biết thích nghi với hoàn cảnh và nắm bắt cơ hội mới để tiếp tục tiến về phía trước.