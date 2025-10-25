Ấn Độ chi 8,8 tỷ USD mua tàu chiến, tên lửa

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các đề xuất về chi tiêu mua sắm đã được Hội đồng mua sắm quốc phòng (DAC) thông qua vào hôm thứ Năm (23/10).

Lục quân Ấn Độ sẽ được trang bị hệ thống tên lửa Nag Mk-II (NAMIS), hệ thống tình báo điện tử di động mặt đất (GBMES) và xe cơ động cao HMV có cần cẩu xử lý vật liệu.

Việc đưa NAMIS vào biên chế sẽ nâng cao khả năng tấn công và vô hiệu hóa các phương tiện chiến đấu, công sự và boongke của đối phương, trong khi GBMES giúp cung cấp thông tin tình báo điện tử 24/24 về các nguồn phát sóng của đối phương. Các xe HMV sẽ cải thiện đáng kể năng lực hậu cần cho quân đội trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Đối với Hải quân Ấn Độ, DAC đã bật đèn xanh để mua sắm tàu đổ bộ (LPD), pháo hải quân 30mm (NSG), ngư lôi hạng nhẹ tiên tiến (ALWT), hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại quang điện.

Việc trang bị tàu đổ bộ LPD sẽ giúp Hải quân Ấn Độ tăng khả năng thực hiện các chiến dịch đổ bộ phối hợp cùng lục quân và không quân. Ngư lôi ALWT, do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phát triển trong nước, có khả năng tấn công tàu ngầm thông thường, tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm mini. Bên cạnh đó, pháo NSG 30mm sẽ tăng cường năng lực tác chiến của Hải quân và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ, đặc biệt trong các nhiệm vụ chống cướp biển và bảo vệ vùng biển cường độ tác chiến thấp.

Không quân Ấn Độ dự kiến sẽ được trang bị hệ thống tiêu diệt mục tiêu tầm xa phối hợp, nhằm nâng cao khả năng tác chiến chính xác.

Trong năm nay, Ấn Độ đã thông qua một loạt dự án liên quan đến việc hiện đại hóa quốc phòng. Trước đó, vào tháng 8, New Delhi đã phê duyệt các đơn hàng mua sắm quốc phòng trị giá khoảng 7,6 tỷ USD, bao gồm tên lửa BrahMos và máy bay không người lái vũ trang.

Hồi tháng 3, DAC đã phê duyệt sơ bộ việc mua sắm vũ khí và trang thiết bị trị giá hơn 6,26 tỷ USD. Các khoản mua sắm được đề xuất bao gồm động cơ nâng cấp cho xe tăng chiến đấu T-90 của lục quân, ngư lôi chống ngầm bổ sung cho hải quân, và hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không cho không quân.