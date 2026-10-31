Ăn gì tóc mọc tua tủa?

Nếu muốn sở hữu mái tóc khỏe đẹp hơn, cách tốt nhất là đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ năng lượng, đồng thời đáp ứng nhu cầu về các vi chất và đa chất dinh dưỡng. "Mục tiêu quan trọng nhất là duy trì chế độ ăn uống đầy đủ và ổn định", Tiến sĩ Mitchell (chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ) nói.

Bà cũng khuyên mọi người tránh các chế độ ăn kiêng cấp tốc hoặc quá khắt khe, bởi giảm cân nhanh, ăn không đủ calo hoặc thiếu protein có thể kích hoạt tình trạng rụng tóc quá mức.

Dưới đây là những thực phẩm giàu dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của mái tóc.

1. Hải sản có vỏ và cá béo

Lợi ích đối với mái tóc: Các loại hải sản có vỏ như hàu, nghêu là nguồn cung cấp kẽm và sắt dồi dào. Trong khi đó, những loại cá béo như cá hồi, cá mòi lại giàu protein và axit béo omega-3.

Gợi ý: Cá hồi đóng hộp và cá mòi đóng hộp là lựa chọn tiết kiệm, có thể bảo quản lâu. Bạn có thể thêm chúng vào món salad, mì hoặc các món ăn từ ngũ cốc.

Nếu cảm thấy việc chế biến cá hoặc hải sản khá phức tạp, hãy bắt đầu với những công thức nấu ăn đơn giản dành cho người mới vào bếp.

2. Các loại hạt và hạt nảy mầm

Lợi ích đối với mái tóc: Hạt bí ngô và hạt điều là những nguồn cung cấp kẽm tốt. Trong khi đó, quả óc chó, hạt chia và hạt lanh xay lại chứa nhiều axit béo omega-3.

Gợi ý: Bạn có thể bổ sung các loại hạt vào thực đơn hằng ngày bằng cách lựa chọn ngũ cốc ăn sáng có thành phần từ hạt hoặc sử dụng các thanh ăn nhẹ làm từ hạt.

3. Thịt gà

Lợi ích đối với mái tóc: Thịt gà là nguồn cung cấp protein nạc tuyệt vời. Nếu thích phần thịt đùi sẫm màu, bạn còn có thể bổ sung thêm một lượng sắt và kẽm cho cơ thể.

Gợi ý: Có thể kết hợp thịt gà với bánh tortilla làm từ bột hạnh nhân để tăng thêm lượng protein và sắt trong bữa ăn.

Một lựa chọn khác là nấu thịt gà cùng rau củ và các loại đậu bằng nồi nấu chậm. Phần thịt đùi gà đặc biệt phù hợp với cách chế biến này vì giữ được độ mềm tốt hơn so với phần ức gà vốn dễ bị khô khi nấu lâu.

4. Thịt đỏ nạc

Lợi ích đối với mái tóc: Thịt đỏ nạc cung cấp sắt ở dạng mà cơ thể dễ hấp thu hơn so với sắt có trong thực phẩm thực vật.

Một số phần thịt bò nạc có thể lựa chọn gồm thăn ngoại, thăn nội, thịt bò hông và các phần thịt nạc ở đùi.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng ngay cả thịt đỏ nạc vẫn chứa chất béo bão hòa. Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ khuyến nghị nên giới hạn lượng thịt đỏ tiêu thụ ở mức không quá 3 khẩu phần mỗi tuần.

Gợi ý: Để thịt nạc không bị khô khi chế biến, bạn có thể sử dụng nhiệt kế thực phẩm để kiểm soát nhiệt độ, áp chảo nhanh trên lửa lớn và thái thịt ngang thớ để giữ được độ mềm.

5. Trứng

Lợi ích đối với mái tóc: Trứng giống như một loại vitamin tổng hợp tự nhiên. Đây là nguồn cung cấp protein tiện lợi, đồng thời chứa một lượng nhỏ sắt, kẽm, vitamin D, biotin và nhiều vitamin nhóm B khác.

Gợi ý: Đừng bỏ lòng đỏ trứng, bởi gần như toàn bộ vitamin D và sắt trong quả trứng đều tập trung ở phần này.

Bạn có thể luộc sẵn một mẻ trứng vào đầu tuần để dùng làm món ăn nhẹ hoặc chuẩn bị bữa sáng nhanh chóng.

6. Sữa chua Hy Lạp không đường

Lợi ích đối với mái tóc: Sữa chua Hy Lạp chứa nhiều protein hơn sữa chua thông thường, giúp bạn dễ dàng bổ sung thêm dưỡng chất vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ.

Gợi ý: Nên chọn sữa chua nguyên chất không đường, sau đó thêm các loại quả mọng, hạt hoặc quả hạch để hạn chế lượng đường bổ sung.

Nếu muốn có một bữa sáng tiện lợi, dễ mang theo, bạn có thể xay sữa chua Hy Lạp không đường cùng rau bina, trái cây, hạt lanh hoặc hạt chia. Đây là cách kết hợp nhiều dưỡng chất có lợi cho mái tóc trong cùng một món ăn.

7. Các loại đậu và đậu lăng

Lợi ích đối với mái tóc: Đây là những thực phẩm có nguồn gốc thực vật giàu protein, sắt và kẽm.

Gợi ý: Sắt trong thực vật thường khó hấp thu hơn sắt có nguồn gốc động vật. Vì vậy, nên kết hợp các loại đậu và đậu lăng với thực phẩm giàu vitamin C.

"Các thực phẩm giàu vitamin C như trái cây họ cam quýt, quả mọng và ớt chuông cũng giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật tốt hơn", chuyên gia dinh dưỡng Braun cho biết.

Khi chế biến đậu khô hoặc đậu lăng, hãy rửa sạch và loại bỏ những phần tạp chất trước khi nấu.

Nếu không có nhiều thời gian, bạn có thể lựa chọn các loại đậu đã được nấu chín, đóng gói sẵn và có thể làm nóng bằng lò vi sóng. Tuy nhiên, cần chú ý đến hàm lượng natri trong sản phẩm.

8. Các loại rau lá xanh đậm

Lợi ích đối với mái tóc: Rau bina, cải xoăn và những loại rau lá xanh đậm khác cung cấp folate và sắt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là sắt có nguồn gốc thực vật, nên cơ thể không hấp thu dễ dàng như sắt từ thực phẩm động vật.

Gợi ý: Rau cải xoăn và rau bina có thể trở thành nguyên liệu nền cho một bữa trưa giàu dinh dưỡng. Hãy kết hợp chúng với thịt gà, hạnh nhân thái lát và một chút nước sốt chanh để tăng hương vị.

Dấu hiệu rụng tóc không nên chủ quan bỏ qua

Một số dấu hiệu cần được kiểm tra sớm hơn, bởi có những nguyên nhân gây rụng tóc có thể dẫn đến tình trạng mất tóc vĩnh viễn nếu không được điều trị kịp thời.

Những dấu hiệu cần chú ý gồm:

- Tóc đột ngột rụng thành từng mảng.

- Da đầu đau.

- Da đầu đỏ.

- Da đầu bong tróc, xuất hiện vảy.

- Da đầu có sẹo.

Ngoài những thay đổi ở tóc và da đầu, chuyên gia Braun cho biết các triệu chứng như mệt mỏi, thay đổi cân nặng không rõ nguyên nhân hoặc các vấn đề tiêu hóa kéo dài cũng là những điều đáng lưu tâm và nên trao đổi với bác sĩ.

Tùy vào tiền sử sức khỏe của mỗi người, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu và kiểm tra chức năng tuyến giáp để tìm nguyên nhân.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Yahoo)