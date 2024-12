An Gia (AGG) ra mắt dự án The Gió Riverside trong quý 1/2025

Là dự án trọng điểm của An Gia, The Gió Riverside có diện tích khoảng 2,9 ha, liền kề trục xa lộ Hà Nội. Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng từ năm 2022, sau khi hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và quyết định giao đất.

Theo quy hoạch, dự án The Gió Riverside có 2 khối công trình chung cư cao 40 tầng nổi, 3 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 297.000 m2, mật độ xây dựng chung cư 30,73%. Dự án cũng có công trình trường học với diện tích sàn xây dựng hơn 14.484 m2, mật độ xây dựng 9,43%. Công trình gồm 5 tầng nổi, 1 tầng hầm, đáp ứng các tiêu chuẩn về xây dựng công trình giáo dục trong khu dân cư.

Ngoài ra, The Gió Riverside cũng được trang bị các công trình phụ trợ, hạ tầng, tiện ích như khuôn viên cây xanh tập trung, đường giao thông, sân bãi nội bộ… đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

Lễ khởi công dự án The Gió Riverside. Ảnh: An Gia

"Dù chưa chính thức ra mắt thị trường, dự án The Gió Riverside vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư, các gia đình trẻ. Toàn dự án có khoảng 3.000 sản phẩm gồm căn hộ và shophouse. Trong đó, các căn hộ có diện tích khá đa dạng, phù hợp với các nhu cầu khác nhau của từng nhóm đối tượng khách hàng", đại diện An Gia nói.

Tọa lạc tại vị trí ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, dự án The Gió Riverside đáp ứng tốt khả năng kết nối nhờ liền kề trục Xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn, Vành Đai 3, ga Bến xe Miền đông tuyến Metro số 1, Aeon Mall…

Xung quanh dự án tập hợp nhiều công trình tiện ích ngoại khu như Trung tâm hành chính Đồng Nai, Làng Đại học Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bến xe Miền Đông mới, KCN Biên Hòa, KCN Amata, Ga Dĩ An - Bình Dương, Siêu thị Co.op Mart Biên Hòa…

Chủ đầu tư nhận định dự án The Gió Riverside khi ra mắt sẽ cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị, phục vụ nhu cầu ở thực tại TP.HCM và khu vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai.

Dự án The Gió Riverside liền kề tuyến Metro số 1. Ảnh minh họa

Dự án tập trung vào phân khúc trung cấp nhưng chất lượng và tiện ích tiệm cận cao cấp. Đây là phân khúc có tỷ trọng người mua nhiều nhất trên thị trường bất động sản với mức giá dễ sở hữu nhất và có chất lượng đảm bảo nhất. Do đó, dù kinh tế đi lên hay xuống thì nhu cầu an cư luôn rất cao, đặc biệt trong thời kỳ "dân số vàng" như hiện nay với lượng khách hàng tiềm năng rất lớn và kéo dài 20-30 năm nữa.

"Vì thế, chúng tôi tin rằng dự án The Gió Riverside sẽ tiếp tục cung cấp cho thị trường nguồn cung giá trị, phục vụ nhu cầu ở thực tại vị trí giàu tiềm năng", đại diện An Gia nhấn mạnh.

Được biết, để chuẩn bị cho việc ra mắt dự án The Gió Riverside trong quý 1/2025, hiện chủ đầu tư An Gia đang tiến hành gặp gỡ, kết nối các đối tác, các đại lý phân phối nhằm mở rộng các kênh phân phối của dự án, phục vụ kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2025-2026. Đây cũng là "cách làm mới" của An Gia trong việc triển khai và phân phối sản phẩm so với các dự án trước đó để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, sẵn sàng cho chiến lược tăng trưởng đột phá, bài bản, đón đầu chu kỳ mới của thị trường bất động sản thời gian tới.

"Công ty xác định các đối tác, đại lý phân phối không chỉ là người bạn đồng hành quan trọng mà còn là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của dự án The Gió Riverside. Đồng thời, khẳng định cam kết về các chính sách hợp tác minh bạch và hấp dẫn, nhằm mang đến cho các đối tác những quyền lợi tối ưu nhất", đại diện An Gia nhận định.

Thông tin hợp tác dự án The Gió Riverside, vui lòng liên hệ hotline: 0908 75 88 84