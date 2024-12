Xuất hiện “sóng” đầu tư theo chân "ông lớn" Vingroup, Bim, Ecopark... đất nền Long An có diễn biến “lạ” cuối năm

Loạt "ông lớn" Vingroup, Bim, Ecopark... "đổ" về Long An

Có thể thấy, việc các doanh nghiệp địa ốc dồn lực ra quân “đón sóng” thị trường “ăn theo” các "ông lớn" đang góp phần tạo nên bức tranh rộn ràng của bất động sản Long An.

Mới đây, DKRA Realty đã tung ra thị trường cận Tết 100 nền đất sổ đỏ tại dự án Saigon Riverpark do nằm ngay Quốc lộ 50, thị trấn Cần Giuộc (Long An). Dự án này gây chú ý vì có vị trí cận kề với KĐT Vinhomes Phước Vĩnh Tây 1.100ha - đang lên kế hoạch chi trả đền bù cho người dân để triển khai ra thị trường. Nhờ gần siêu dự án, dự án đất nền này thu hút được sự quan tâm của người mua. Động thái nhà đầu tư vào đón đầu đã xuất hiện.

Với mức giá từ 1,96 tỉ đồng/nền, thanh toán trong 6 tháng, được ngân hàng Viettin hỗ trợ vay 35 năm lãi suất ưu đãi, dự án được dự báo sẽ “khuấy đảo” thị trường khu Tây Tp.HCM bởi đây cũng là nguồn cung hiếm hoi xuất hiện tại khu vực. Chưa kể, từ dự án kết nối thông suốt, nhanh chóng với Nhà Bè (Tp.HCM) qua hướng cầu Cần Giuộc mới và trung tâm Sài Gòn - Chợ Lớn theo hướng QL50. Tương lai các trục giao thương huyết mạch như Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Tp.HCM - Long Thành, cao tốc Tp.HCM - Trung Lương,… hoàn thành thi công thì việc kết nối từ dự án với Tp.HCM và các khu vực rất dễ dàng.

Thị trường đất nền Long An xuất hiện “sóng” đầu tư theo chân "ông lớn"

Trước đó không lâu, Tổng đại lý West Land cũng tung ra thị trường phân khu đất nền Saigon West Village, nằm liền kề đại đô thị sinh thái 220ha của Tập đoàn Ecopark và được thị trường đón nhận tích cực.

Từ đầu năm 2024 đến nay, những chuyển động mới từ một số siêu dự án hàng tỉ đô la của Vinhomes, Ecopark, Him Lam hay Phú Mỹ Hưng đang tạo nên động lực cho toàn thị trường bất động sản Long An. Nơi đây bắt đầu xuất hiện làn sóng đón đầu tư “theo chân” các ông lớn.

Cụ thể, khá nhiều doanh nghiệp như Cát Tường, DKRA Realty, SeaHolding, Prodezi, Thủ Thừa Invest… rục rịch tung sản phẩm ra thị trường. Đáng nói, lượng khách hàng quan tâm đến các dự án có dấu hiệu tăng, nhất là dự án lân cận các siêu dự án của các ông lớn như Vingroup, Bim.

Không chỉ doanh nghiệp mà nhà đầu tư cá nhân đang có dấu hiệu dồn sự quan tâm về thị trường Long An, với các dự án có tiềm năng gia tăng biên lợi nhuận trong tương lai. Lãi suất giảm mạnh khiến dòng tiền nhàn rỗi của nhà đầu tư bắt đầu trở lại bất động sản. Cùng với động thái của các ông lớn thì hạ tầng giao thông liên tục xúc tiến đầu tư đang tạo nên “thế cờ” vững cho khu vực này. Từ đó thúc đẩy bức tranh thị trường bất động sản Long An thêm tín hiệu “phấn khởi” những ngày cận Tết sau khoảng thời gian dài im ắng.

Bên cạnh đó, về hạ tầng, ngoài tuyến Vành đai 3 Tp.HCM đã được khởi công từ tháng 6/2023, cả Tp.HCM và Long An sẽ tiếp tục đầu tư hàng loạt dự án khác để giải quyết bài toán giao thông giữa hai địa phương. Trong đó có dự án Quốc lộ 50B có tổng đầu tư 18.600 tỉ đồng, kết nối trực tiếp Tp.HCM - Long An - Tiền Giang.

Hay mới đây Sở GTVT Tp.HCM đề xuất sớm triển khai mở đường mới phía Tây Bắc, dài khoảng 8km, rộng 40m. Dự án sẽ kéo dài đường liên ấp 6 - 2 - 5 từ đường Nguyễn Thị Tú và đường Vĩnh Lộc đến giáp ranh tỉnh Long An. Đồng thời đầu tư nút giao liên thông hoàn chỉnh với đường Vành đai 3 Tp.HCM. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 8.800 tỉ đồng theo hình thức PPP, giai đoạn 2024 - 2030.

Ngoài ra, Sở GTVT đề xuất UBND Tp.HCM chi hơn 6.000 tỉ đồng để mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa và Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn, Tp.HCM) kết nối với Long An. Với kế hoạch đầu tư hàng ngàn tỉ đồng những tuyến đường sắp được đầu tư trong vài năm tới kì vọng sẽ “mở toang” cửa ngõ Tp.HCM với Long An, tạo bước đệm vững cho thị trường bất động sản.

"Sóng" từ hạ tầng, bất động sản Long An đón tín hiệu mới

Thực tế, từ quý 3/2023, thị trường nhà đất Long An đã ghi nhận một số tín hiệu tích cực về sức cầu song chỉ khi có thêm “sóng” từ hạ tầng và động thái của các "ông lớn", tín hiệu này mới được bộc lộ. Các nhà đầu tư nhạy bén âm thầm “đi trước một bước” đón đầu các thông tin hạ tầng, quy hoạch. Tuy vậy, ở giai đoạn còn thách thức về thanh khoản, phần lớn nhà đầu tư chỉ tìm kiếm các sản phẩm ở khu vực thực sự có tiềm năng trong tương lai. Trong khi ở một số khu vực sức cầu còn khá chậm nhịp. Giao dịch sản phẩm thứ cấp đang thấp hơn giá thị trường đầu năm 2022 từ 10% - 20% nhưng vẫn khó bán.

Trước đó, giai đoạn cuối năm 2022 đến giữa năm 2023, thị trường bất động sản Long An gặp nhiều khó khăn, thách thức. Giao dịch ảm đạm ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Thậm chí nguồn hàng của các chủ đầu tư lớn trước đó bán khá tốt thì đến đầu năm 2023 đều “khựng” lại. Tỉ lệ hấp thụ rất ít. Gần đây, các thông tin hạ tầng, dự án lớn đổ bộ mới thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư cá nhân. Các tín hiệu về giao dịch nhà đất Long An đầu năm 2024 đến nay có dấu hiệu “đảo chiều” so với cùng kì năm ngoái.

Theo các môi giới khu vực, nhu cầu của nhà đầu tư vẫn tập trung chủ yếu ở phân khúc đất nền. Nếu năm ngoái hầu như đầu năm rất ít khách hỏi mua nhà đất thì từ đầu năm nay đến nay tình hình giao dịch khá hơn.

Dữ liệu mới nhất từ Batdongsan.com.vn chỉ ra, trong các tháng đầu năm 2024, khách hàng đã bắt đầu quay trở lại thị trường bất động sản Long An. Lượng tin đăng và lượt tìm kiếm bất động sản có chiều hướng đi lên. Nhu cầu tìm kiếm có sự tăng trưởng tích cực ở loại hình nhà riêng lẻ và đất nền. Cụ thể, lượng tin rao bán đất tăng 28% so với cuối năm 2023; nhu cầu tìm mua bất động sản cũng tăng 8%. Trong đó, loại hình đất nền sổ riêng, nằm trong các dự án quy hoạch bài bản, gần các khu công nghiệp hay gần dự án quy mô lớn tại Long An có nhu cầu tìm mua tăng mạnh trong 3 tháng qua.

Cũng theo đơn vị này, giá nhà đất Long An vẫn giữ nhịp ổn định, giá mềm và phần đông nhà đầu tư mua đầu tư dài hạn, ít lướt sóng. Tại Long An, căn hộ dao động từ 20 - 24 triệu đồng/m2. Đất nền từ 16 - 55 triệu đồng/m2. Giá nhà liền thổ Long An chỉ từ 4,5 - 8 tỷ đồng/căn. Biệt thự có giá trung bình từ 8 - 12 tỷ đồng/căn, biệt thự hạng sang, view sông dao động từ 18 - 40 tỷ đồng/căn. Đây cũng là khu vực giá bất động sản ít có tình trạng tăng ảo, biên độ tăng giá dựa trên sự tăng trưởng về nhu cầu mua và thay đổi hạ tầng, kinh tế địa phương.

Dự báo sức cầu chung của thị trường bất động sản Long An có thể khởi sắc vào nửa đầu năm 2025 bởi những sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý, dự án hoàn thiện hạ tầng và chiến lược phát triển bởi các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính sẽ nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Dẫu vậy, theo các chuyên gia thị trường này vẫn sẽ diễn ra quá trình thanh lọc. Nhà đầu tư cẩn trọng với các dự án chưa đủ pháp lý, đồng thời hạn chế tình trạng lạm dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư.