TS Võ Trí Thành: Thuê nhà trở thành từ khóa “hot”, GenZ có xu hướng thuê nhà ở cao cấp

TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh.

Vừa qua, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng của căn hộ cho thuê Lease Home”. TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh chia sẻ tại hội thảo rằng, nhu cầu thuê nhà đang tăng trưởng rất mạnh trong những năm gần đây.

“Thuê nhà trở thành từ khóa “hot” đối với cả người đi thuê - bên cầu và phía nhà đầu tư - bên cung. Trong đó, nhu cầu thuê nhà được hình thành bởi 4 nhóm chính, bao gồm người nước ngoài; người Việt Nam có nhu cầu tìm nơi sống phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, làm việc, học hành; thế hệ trẻ - gen Z với lối sống thay đổi, đề cao sự linh hoạt và chất lượng cuộc sống và người có thu nhập thấp” , ông Thành cho biết.

Bên cạnh đó, TS. Võ Trí Thành cũng cho rằng, thế hệ trẻ - gen Z là nhóm có tác động lớn nhất tới xu hướng thuê nhà, nhất là nhà ở cao cấp. Bởi tầng lớp giàu có đã có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa.

Đồng quan điểm với TS. Võ Trí Thành, chia sẻ thêm về đặc trưng về nhóm khách thuê khăn hộ dưới góc độ doanh nghiệp, ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc SGO Homes cho biết, đối với lease home - phân khúc cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp, bao gồm những chuyên gia nước ngoài và những người có điều kiện kinh tế, trong đó có thế hệ gen Z. Các tiêu chí lựa chọn căn hộ để thuê với các đối tượng này lần lượt là vị trí, tiện ích, chất lượng sản phẩm và đơn vị quản lý vận hành.

Trước thông tin này, bà Đinh Thị Nga, Giám đốc vận hành khách sạn - T&T Hospitality cho biết, đơn vị có khoảng 13 dự án cho thuê cho biết hầu hết các dự án căn hộ dịch vụ đều ở các khu vực trọng điểm về du lịch, bởi trước dịch Covid-19, khái niệm căn hộ dịch vụ tại khu vực đô thị còn rất mới. Phải đến sau thời điểm Covid-19, căn hộ dịch vụ, căn hộ khách sạn mới “lên ngôi”, nhờ thực tế đặc điểm sản phẩm không chịu rủi ro tạm dừng, vẫn được vận hành ngay trong thời điểm dịch.

So với sản phẩm căn hộ khách sạn, các sản phẩm căn hộ dịch vụ tại các thành phố lớn đang được nhà đầu tư ưa chuộng hơn nhờ hiệu quả vận hành. Theo đó, tỷ lệ lấp đầy các căn hộ dịch vụ tại Hà Nội và TP.HCM đang ở mức cao hơn so với sản phẩm khách sạn. Cụ thể, tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn ở 2 đô thị đặc biệt nằm trong khoảng từ 68-70%, trong khi tỷ lệ lấp đầy căn hộ dịch vụ tại các dự án thuộc Hà Nội có tỷ lệ lấp đầy từ 80 - 89%. Không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú tại các sản phẩm được hoàn thiện với tiêu chuẩn từ 4-5 sao trở lên, có tiện ích, chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn. Sản phẩm căn hộ dịch vụ còn đáp ứng nhu cầu sinh sống của đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, như nhu cầu nấu ăn, có không gian sinh hoạt, giao lưu cùng cộng đồng.

Tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ khách sạn, căn hộ dịch vụ rất khan hiếm, và sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong 2 năm tới. Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu rất cao, giúp giá thuê tăng trưởng ít nhất 5%/năm/m2 và giá cho thuê tăng từ hai chữ số mỗi năm/căn hộ/chu kỳ thuê.

Mặt khác, TS. Võ Trí Thành cho biết, lựa chọn thuê nhà còn là hành động mang ý nghĩa xã hội, khi góp phần pha loãng nhu cầu căn hộ, góp phần kéo mặt bằng giá phù hợp hơn, tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có điều kiện tiếp cận với nhà ở.

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam cũng khẳng định, thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê, nhất là tại khu vực trung tâm các thành phố lớn, đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển mạnh mẽ nhờ tăng trưởng kinh tế, làn sóng FDI dồi dào và thay đổi trong lối sống, đề cao sự di chuyển linh hoạt về chỗ ở và chất lượng dịch vụ, tiện ích,...Những dự án chất lượng, pháp lý chuẩn chỉ, được hoàn thiện và vận hành bởi các đơn vị uy tín sẽ góp phần làm đa dạng và sinh động phân khúc căn hộ, nhất là trong khu vực trung tâm các thành phố lớn.