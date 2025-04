Vị trí của HIEUTHUHAI đang bị đe doạ

MCK - Obito thi nhau “rơi tự do”

Năm 2023 được coi là 1 năm bùng nổ, đánh dấu sự chuyển giao thế hệ rõ rệt của nhạc Việt. Lứa nghệ sĩ Gen Z phát triển như vũ bão, càn quét làng nhạc bằng cơn lốc album tự sáng tác. Những album của năm 2023 đến nay vẫn được fan nhạc replay liên tục như ái - tlinh, 99% - MCK, Đánh Đổi - Obito, Loi Choi - Wren Evans, Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó - HIEUTHUHAI.

Sau năm 2024 show thực tế chiếm sóng, làng nhạc sôi động hơn bởi những nhân tố mới hoặc nghệ sĩ cũ quay trở lại thì vẫn đang thiếu album chất lượng. Trong đó, fan của MCK, Obito và Wren Evans là những người “đói nhạc” nhất.

MCK đánh úp dân tình với video 2 phút được đăng trên các nền tảng, có tên Tháp Drill Tự Do

Mạng xã hội thời gian này ngập tràn bài đăng kêu gọi MCK - Obito tái xuất. Đáp lại, bộ đôi Đánh Đổi từ chối ra nhạc. Nhưng vừa từ chối không bao lâu, thì bỗng dưng MCK và Obito đều “đánh úp” nhạc mới. 1 giờ sáng 13/4, MCK đánh úp dân tình với video 2 phút được đăng trên các nền tảng, có tên Tháp Drill Tự Do. Bản nhạc được làm mới trên nền ca khúc Trung Quốc đang gây sốt TikTok thời gian này - Tháp Rơi Tự Do. MCK giữ nguyên phần vocal gốc, “đóng tune” và rap đúng… 30 giây trong bản nhạc này.

Dù chỉ là nhạc remake, MCK vẫn gây bão mạng xã hội. Fan nhạc rần rần trước sự trở lại của “thánh đóng tune” và 30 giây rap quá cuốn của MCK trên nền nhạc Trung hot TikTok. Bản nhạc của MCK chưa hạ nhiệt, thì Obito cũng tham gia đường đua.

Tháp Trap Tự Do - Obito

Tối 14/4, Obito up video Tháp Trap Tự Do - tiếp tục là 1 bản remix ca khúc Tháp Rơi Tự Do. Nam rapper lấy nghệ danh mới là Lý Lữ Phong. Vẫn lối viết rap love cực tình, giọng của Obito như “rót mật” vào tai người nghe. Lâu rồi mới được nghe Obito rap love, người hâm mộ phát sốt. Ca khúc Tháp Rơi Tự Do vốn đã rần rần TikTok, nay được 2 rapper lực nhất Gen Z remix đang trở thành giai điệu xu hướng.

Obito viết lời Việt cho Tháp Rơi Tự Do cực suy “Baby em quay đi rồi sao trời cứ thế biệt ly; Mắt ướt hoen đôi bờ mi chẳng nói thêm được câu gì; Cơn mưa rơi nhẹ tênh trên phố hoa, mang suy tư chạm vào nơi đôi ta; Đưa em vụt qua tháng năm đan tay mềm mặc cho anh còn đứng bơ vơ trông theo đường khuya vắng”. Những tâm tình của Obito lại khiến fan couple thêm phần luỵ chuyện tình đã cũ giữa nam rapper và VSTRA.

Cư dân mạng dành tặng cơn mưa lời khen cho hai cú “rơi tự do” mà quá chất lượng đến từ bộ đôi Đánh Đổi

Giống như MCK, bài remix của Obito không dài quá 2 phút mà vẫn khiến dân tình replay mệt nghỉ. Cư dân mạng dành tặng cơn mưa lời khen cho hai cú “rơi tự do” mà quá chất lượng đến từ bộ đôi Đánh Đổi.

Ra nhạc chơi chơi cũng có khả năng chiếm “ngôi vương” của HIEUTHUHAI

Top trending YouTube Việt Nam mảng âm nhạc hiện tại thực sự là cuộc chơi của các nghệ sĩ nam. Kể từ khi Bắc Bling của Hoà Minzy rời top trending, chỉ còn lại các rapper cùng tranh hạng, mà trong đó Nước Mắt Cá Sấu - HIEUTHUHAI là ca khúc có sức ảnh hưởng nhất. Song, top trending hiện tại đang có khả năng “thay máu” bởi sự xuất hiện bất ngờ của MCK và Obito. Remix nhạc hiện tượng, tên tuổi cực hot của MCK - Obito cùng flow quá cuốn là những yếu tố cộng hưởng giúp Tháp Drill Tự Do - Tháp Trap Tự Do dễ dàng tạo bão.

Tính đến 15h chiều ngày 15/4, bản remix của MCK đã thu về 1.5 triệu lượt xem và lên top 2 trending YouTube mảng âm nhạc

Video của MCK từng có thời gian bị ẩn khỏi nền tảng vì vấn đề bản quyền. Nhưng sau khi được hiển thị trở lại, Tháp Drill Tự Do lại tăng hạng 1 cách chóng mặt. Tính đến 15h chiều ngày 15/4, bản remix của MCK đã thu về 1.5 triệu lượt xem và lên top 2 trending YouTube mảng âm nhạc. Con số vẫn tăng trưởng chóng mặt, không mấy chốc, MCK được dự đoán sẽ soán ngôi top 1 HIEUTHUHAI đang nắm giữ.

Bài remix của Obito đạt gần 500 nghìn lượt xem sau 13 giờ đăng tải, bám sát ở top #8 trending (số liệu lúc 15 giờ chiều 15/4)

Trong khi đó, bản remix Tháp Trap Tự Do của Obito cũng đang nhận về sự quan tâm lớn. Video đạt gần 500 nghìn lượt xem sau 13 giờ đăng tải, bám sát ở top #7 trending (số liệu lúc 15 giờ chiều 15/4), cho thấy sức hút của Obito không đổi dù đã ở ẩn 2 năm. Obito và MCK dù không nhắc đến nhau, nhưng những động thái tương đồng từ việc hồi đáp tin nhắn người hâm mộ đòi nhạc, cho đến cùng remix 1 bài hát đang ẩn ý cho một “thứ gì đó mới”. Điều này làm rap fan vô cùng hào hứng.

MCK có khả năng "soán ngôi" top 1 trending của HIEUTHUHAI

Việc Obito - MCK chiếm lĩnh top trending chỉ với 2 video remix nhạc không dài quá 2 phút một thực tế - chỉ cần âm nhạc lôi cuốn, đủ sức hút là để để “ra số”. Video ngẫu nhiên của Obito và MCK thậm chí còn “out trình” các MV tiền tỷ của MONO, HURRYKNG,... đang cùng xuất hiện trên top trending hiện tại.



Bản collab Đánh Đổi của Obito và MCK đã đạt mốc 59 triệu lượt xem - con số khổng lồ cho 1 audio video nhạc rap diss trên nền tảng YouTube

Năm 2023, Obito và MCK cũng là 2 rapper ra album tập trung vào chất lượng âm nhạc, không tung MV cầu kỳ, chỉ với audio mà vẫn tạo bão streaming cùng album Đánh Đổi và 99%. Tính đến nay, bản collab Đánh Đổi của 2 rapper đã đạt mốc 59 triệu lượt xem - con số khổng lồ cho 1 audio video nhạc rap diss trên nền tảng YouTube.