Nhiều DN gia đình lớn tại Việt Nam phải “bán mình” vì không có ai kế thừa?

EY vừa công bố bảng xếp hạng 500 DN gia đình lớn nhất trên toàn cầu theo doanh thu được công bố công khai. Chỉ số được công bố hai năm một lần kể từ năm 2015. Mục đích của Chỉ số này là cung cấp các tiêu chuẩn và hiểu biết quan trọng về bối cảnh DN gia đình toàn cầu.

Ghi nhận, 500 DN gia đình lớn nhất tạo ra tổng doanh thu 8,8 nghìn tỷ USD (tăng 10% so với năm 2023) và sử dụng 25,1 triệu lao động (tăng 2,2% so với năm 2023) trên toàn thế giới. Nếu so sánh với GDP của các quốc gia, tổng doanh thu của họ tương đương với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.

Trong đó, 89 công ty có trụ sở tại châu Á góp mặt, với 17 DN đến từ các nước ASEAN. Hiện, chưa có DN Việt Nam nào trong bảng xếp hạng.