Loại nước làm trắng da, là kem chống nắng tự nhiên, chống tia cực tím, giảm nhăn khiến loạt mỹ nhân châu Á mê mệt

Vào mùa hè, chống nắng là điều cần được hội chị em quan tâm hàng đầu. Bức xạ UV trong ánh nắng mặt trời không chỉ gây tổn thương da mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa, tạo nếp nhăn, đốm nâu và tăng nguy cơ ung thư da.

Ngoài việc sử dụng kem chống nắng, che chắn kỹ lưỡng thì việc bổ sung các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng cho da cũng rất cần thiết. Một làn da khỏe mạnh từ bên trong sẽ có khả năng tự bảo vệ trước những tác động tiêu cực từ môi trường.

Tìm hiểu mới thấy, nhiều mỹ nhân nổi tiếng ở châu Á đều có bí quyết chống nắng riêng. Không chỉ chú trọng vào mỹ phẩm, họ còn lựa chọn các loại nước ép và trà thảo mộc giàu hoạt chất tự nhiên có lợi cho làn da.

Dưới đây là ba loại đồ uống được yêu thích bởi các ngôi sao, đồng thời được nhiều chuyên gia đánh giá cao về khả năng làm sáng da và chống tia cực tím.

Các loại nước làm trắng da, là kem chống nắng tự nhiên, chống tia cực tím của mỹ nhân châu Á

1. “Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông” Lý Gia Hân: Nước ép táo

Ở tuổi ngoài 50, nhan sắc của Lý Gia Hân vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ. Bí quyết của cô không quá phức tạp: Trong thực đơn hàng ngày luôn có trái cây và đặc biệt là nước ép táo vào mỗi buổi sáng.

“Hoa hậu đẹp nhất Hồng Kông” Lý Gia Hân rất biết cách chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp của mình.

Nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cho thấy, táo chứa hàm lượng cao vitamin C, flavonoid và polyphenol. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh có khả năng trung hòa các gốc tự do do tia UV gây ra. Việc uống nước ép táo giúp cung cấp nước, cải thiện độ đàn hồi và làm dịu làn da bị khô hay tổn thương do nắng.

Ngoài ra, các chất trong táo như axit malic còn có tác dụng hỗ trợ tái tạo tế bào da mới, giảm sắc tố và tăng cường độ sáng cho da. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên lạm dụng nước ép táo vì lượng đường tự nhiên cao có thể ảnh hưởng đến cân nặng và răng miệng. Ăn táo nguyên quả vẫn được đánh giá là lựa chọn tối ưu.

2. “Chúc Anh Đài” Đổng Khiết: Uống trà xanh

Nữ diễn viên Đổng Khiết chia sẻ cô có thói quen uống trà xanh hàng ngày và tận dụng cả bã trà để làm mặt nạ mắt. Đây không chỉ là thói quen truyền thống mà còn được chứng minh hiệu quả qua nhiều nghiên cứu.

Nữ diễn viên Đổng Khiết chia sẻ cô có thói quen uống trà xanh hàng ngày.

Trà xanh giàu catechin, đặc biệt là EGCG (Epigallocatechin-3-gallate), một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím. Theo một bài báo đăng trên Tạp chí Hóa sinh Dinh dưỡng (The Journal of Nutritional Biochemistry), polyphenol trong trà xanh có thể ức chế tổn thương DNA, làm giảm viêm và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Ngoài việc uống, trà xanh còn có thể sử dụng như mặt nạ, toner tự nhiên, hoặc thậm chí là nguyên liệu trong các sản phẩm chăm sóc da. Tuy nhiên, với những người có vấn đề về dạ dày hoặc mất ngủ, nên hạn chế dùng trà xanh vào buổi tối.

3. Phạm Băng Băng: Uống nước chanh leo

Phạm Băng Băng thường xuyên chia sẻ hình ảnh ly nước chanh leo tự pha trên mạng xã hội. Loại quả này không chỉ giúp giải nhiệt mà còn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, hỗ trợ làm sáng và đều màu da.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Dược phẩm Brazil đã chỉ ra rằng: Chiết xuất hạt chanh leo có chứa các hợp chất phenolic, đặc biệt là quercetin và axit rosmarinic - những hoạt chất có khả năng chống lại tia UVB, bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương oxy hóa. Ngoài ra, lycopene trong chanh leo còn được đánh giá là chất chống oxy hóa mạnh, hiệu quả trong việc ngăn ngừa lão hóa da.

Hình minh họa.

Chanh leo cũng là lựa chọn phù hợp cho người cần kiểm soát cân nặng nhờ hàm lượng calo thấp và chỉ số đường huyết thấp. Tuy nhiên, người có bệnh lý dạ dày hoặc cơ địa dị ứng nên thận trọng khi sử dụng loại quả này.