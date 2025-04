Lộ clip Trấn Thành khóc nức nở ở nhà riêng

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ bùng nổ với một đoạn clip do Hari Won đăng tải. Trong đoạn clip này, Trấn Thành đang ở nhà riêng và khóc nức nở. Đáng nói hơn khi đây là một clip quay lén và ở dưới phần bình luận, Hari Won cũng "xin" cư dân mạng đừng tag Trấn Thành. Sau khi Trấn Thành phát hiện ra clip và để lại bình luận, Hari cũng cập nhật thêm tình hình: "Giờ vợ chồng tui lục đục, rạn nứt tình cảm rồi!!!".

Đoạn clip Trấn Thành khóc ở nhà riêng do Hari đăng tải

Thực tế, lý do Trấn Thành khóc chỉ là vì anh đang xem một bộ phim Hàn. Dù Hari không quay màn hình TV nhưng khi nghe thoại khán giả dễ dàng đoán ra phim mà Trấn Thành xem chính là Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt. Vốn dĩ Trấn Thành nổi tiếng là người sống tình cảm và dễ xúc động, việc khóc khi xem Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt cũng là điều dễ hiểu khi bộ phim này có vô số phân cảnh "chữa lành thành rách" trái tim khán giả. Đáng nói hơn là cách Trấn Thành lau nước mắt nhưng vẫn liên tục ăn đồ ăn vặt khiến khán giả buồn cười hơn là cảm động.

Hiện tại, clip này được chia sẻ khắp các nền tảng MXH. Bên cạnh những bình luận thích thú với khoảnh khắc hài hước này, không ít người lại để lại những bình luận tiêu cực không đáng có với Trấn Thành, cho rằng anh "lại khóc".

Bình luận của khán giả: - Khóc vẫn không quên ăn. - Tui xem tui còn khóc, mọi người đừng toxic ổng. - Ảnh khóc mà ảnh nhai không trật nhịp nào hen. - Cỡ này chắc khóc gấp 3 lần người thường. - Ai xem cũng khóc nhưng tới lượt Trấn Thành thì bị chê, MXH hay thật.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc vừa ra mắt thời gian gần đây. Phim thành công vang dội trên toàn cầu, dĩ nhiên là cực kỳ hot ở Việt Nam. Tác phẩm này xoay quanh cuộc đời trải dài từ năm 10 tuổi đến khi xế chiều của cặp đôi Ae Sun - Gwan Sik, một cuộc đời đầy những chuân chuyên nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Xuyên suốt 16 tập phim là rất nhiều những cảnh tượng đau lòng, mất mát, diễn xuất của dàn cast cùng vô cùng chân thật, khiến khán giả càng không thể cầm được nước mắt khi xem.

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt có rất nhiều cảnh đau lòng

Một điểm thú vị nữa là thời gian Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt lên sóng, Trấn Thành cũng từng là chủ đề hot ở Việt Nam khi khán giả so sánh anh với nam phụ của phim - Kim Seon Ho. Lý do là bởi trong phim, Kim Seon Ho có một giai đoạn xuất hiện với mái tóc dài, cặp kính cận và để râu, rất giống hình ảnh của Trấn Thành trong tác phẩm Cua Lại Vợ Bầu. Trấn Thành cũng biết thông tin này và từng đăng tải hình ảnh của Kim Seon Ho lên mạng xã hội.

Trấn Thành và Kim Seon Ho "như hai giọt nước"

Nguồn ảnh: Tổng hợp