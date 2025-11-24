An Giang tăng tốc cải cách hành chính trên nền tảng số

Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2025 của tỉnh An Giang do Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn khảo sát, làm việc tại phường Bình Đức - Ảnh: VGP/LS

Hợp nhất hệ thống, thông suốt dữ liệu, phục vụ người dân

Báo cáo công tác tháng 10 và 10 tháng năm 2025 của UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, CCHC gắn với hiện đại hóa là nhiệm vụ xuyên suốt, là "đòn bẩy" cho tăng trưởng. Toàn tỉnh thực hiện nghiêm Công điện số 101/CĐ-TTg ngày 29/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, vận hành thông suốt các hệ thống số dùng chung.

Đến nay, hệ thống Dịch vụ công cấp tỉnh, cấp xã, hệ thống thanh toán trực tuyến và hệ thống điều hành tác nghiệp dùng chung của tỉnh đều vận hành cơ bản thông suốt, đồng bộ, không gián đoạn thông tin, dữ liệu.

Một bước tiến quan trọng là 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đã công bố, công khai và cập nhật mã định danh điện tử của cơ quan, tổ chức trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Trục liên thông văn bản quốc gia theo đúng quy định.

Cùng với đó, tỉnh An Giang bố trí hạ tầng, kiểm tra tổng thể hệ thống, thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp; xây dựng quy chế vận hành gắn với trách nhiệm của cán bộ, công chức, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và kinh phí nâng cấp các hệ thống thông tin.

Hạ tầng phục vụ điều hành cũng được tăng tốc hoàn thiện. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã kết nối từ Văn phòng UBND tỉnh đến 102/102 điểm cầu UBND cấp xã mới và kết nối từ Văn phòng Tỉnh ủy đến 102/102 Đảng ủy cấp xã, bảo đảm mệnh lệnh điều hành hành chính được truyền đạt trực tiếp, nhanh chóng, giảm tối đa chi phí tổ chức họp.

Ở "lớp lõi" kỹ thuật, tỉnh đã cấp 18.020 chữ ký số chuyên dùng công vụ, trong đó có 17.262 chữ ký cá nhân (16.276 Token, 986 Sim PKI) và 758 chữ ký tổ chức; đồng thời thường xuyên gia hạn, khôi phục thiết bị, đảm bảo việc ký số trong xử lý hồ sơ không bị gián đoạn.

Đây là nền tảng để An Giang chuyển mạnh từ xử lý giấy sang xử lý điện tử, tăng tốc độ luân chuyển văn bản trong nội bộ cơ quan nhà nước.

Công khai hơn 2.000 TTHC, người dân dễ tra cứu, dễ thực hiện

Trên "mặt tiền" phục vụ công dân, doanh nghiệp, An Giang chú trọng công khai, chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, coi đây là "sổ tay điện tử" chung cho người dân tra cứu.

Tỉnh đã hoàn thành công bố trên CSDL TTHC quốc gia 2.168 TTHC của tỉnh (bao gồm cả ngành dọc, các TTHC thực hiện ở 02 cấp). Trong đó, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh là 1.855 TTHC, cấp xã là 416 TTHC.

Trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, hiện đang cung cấp 2.183 dịch vụ công. Trong đó có 1.137 dịch vụ công trực tuyến một phần và 890 dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 95,30%.

Đây là con số cho thấy nỗ lực rất lớn của các cơ quan chuyên môn trong việc tuân thủ quy trình, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí cho người dân.

Đáng chú ý, An Giang đã tích hợp 92,85% dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình của tỉnh (2.027 dịch vụ) lên Cổng dịch vụ công quốc gia; riêng các dịch vụ theo Quyết định 242/QĐ-UBND và Quyết định 238/QĐ-UBND đều đạt tỷ lệ 100%.

Điều này giúp người dân ở bất kỳ đâu chỉ với một tài khoản duy nhất trên Cổng dịch vụ công quốc gia cũng có thể tiếp cận, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ xử lý TTHC của tỉnh.

Đoàn công tác của UBND tỉnh do lãnh đạo Sở KH&CN làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại phường Long Xuyên - Ảnh: VGP/LS

Đẩy mạnh số hóa, tăng tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến

Để TTHC thực sự "lên mạng", An Giang song song đẩy mạnh số hóa hồ sơ, sử dụng kết quả dạng điện tử và tái sử dụng dữ liệu.

Theo số liệu ghi nhận trên Cổng dịch vụ công quốc gia đến ngày 19/10/2025, tỉ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của tỉnh đạt 78,25%; tỉ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử đạt 79,93%; tỉ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt 37,59%, tương ứng 143.171 hồ sơ được tái sử dụng dữ liệu.

Những con số này phản ánh việc mỗi một bộ hồ sơ được số hóa không chỉ dừng lại ở việc "scan lên hệ thống", mà còn được tái sử dụng cho các lần giao dịch sau, giảm việc phải kê khai, nộp lại giấy tờ vốn đã có trong kho dữ liệu.

Trong tháng, toàn tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho 124.385 hồ sơ; trong đó, hồ sơ trực tuyến chiếm 94.267 hồ sơ, tương đương 75,77%, tăng 2,57% so với tháng trước.

Đây là bước dịch chuyển rõ rệt của người dân, doanh nghiệp từ giao dịch trực tiếp sang trực tuyến, nhất là khi các hệ thống thanh toán, xác thực, theo dõi hồ sơ đã vận hành ổn định.

Về tiến độ xử lý, trong số 99.909 hồ sơ đã giải quyết, có 97.225 hồ sơ được xử lý trước và đúng hạn, chiếm 97,314%, tăng 3,05% so với kỳ trước; số hồ sơ quá hạn là 2.684. Hiện còn 22.725 hồ sơ đang được giải quyết, trong đó 18.887 hồ sơ trong hạn, 3.838 hồ sơ đã quá hạn (chiếm 20,32%); đồng thời có 1.331 hồ sơ đã dừng xử lý hoặc bị hủy.

Những số liệu này vừa cho thấy nỗ lực của hệ thống hành chính trong đảm bảo tiến độ, vừa chỉ ra "điểm nóng" phải xử lý là nhóm hồ sơ trễ hạn – nơi gắn trực tiếp với cảm nhận của người dân về chất lượng CCHC.

Lắng nghe người dân qua 'kênh tiếp' nhận phản ánh, kiến nghị

Cải cách hành chính không chỉ là "làm nhanh hơn, gọn hơn" mà còn là lắng nghe và giải quyết kịp thời băn khoăn, bức xúc của người dân, doanh nghiệp.

Trong công tác tiếp công dân, Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu đã tiếp thường xuyên 1.127 người, 10 lượt đoàn đông người với 140 người dân. Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức tiếp công dân định kỳ đúng quy định, đã tiếp 95 lượt với 161 người.

Về xử lý đơn thư, toàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 845 đơn; trong đó đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền là 19 đơn (16 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo).

Số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền phải giải quyết trong tháng là 187 đơn (181 khiếu nại, 06 tố cáo). Đến nay, các cơ quan đã giải quyết 38/187 đơn (37 khiếu nại, 01 tố cáo), đang tiếp tục giải quyết 149 đơn.

Đối với đơn kiến nghị, phản ánh – kênh thể hiện những góp ý, đề xuất của người dân đối với hoạt động quản lý nhà nước – tổng số đơn phải giải quyết là 418, trong đó đã giải quyết 152 đơn, đạt 36,36%.

Song song, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ủy UBND tỉnh triển khai theo dõi, báo cáo định kỳ đến Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh và Trung ương; kịp thời quán triệt Kết luận của Tổng Bí thư về công tác này tại các phiên họp tháng 10/2025.

Những con số trên cho thấy bộ máy chính quyền đã và đang vận hành các kênh tương tác hai chiều – từ tiếp dân trực tiếp, xử lý đơn thư đến "gạn lọc" các phản ánh, kiến nghị – như một thước đo quan trọng của CCHC. Tuy nhiên, tỉ lệ giải quyết kiến nghị, phản ánh và một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng cũng là cảnh báo để các cơ quan chức năng phải tăng tốc trong thời gian tới.

Công an xã Cần Đăng ra quân hướng dẫn đăng ký cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi - Ảnh: VGP/LS

Thuận lợi, thách thức và nhiệm vụ trọng tâm

Đánh giá chung 10 tháng năm 2025, UBND tỉnh An Giang nhận định, việc ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành đã giúp cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, giao rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ chốt đạt kết quả tích cực: tổng sản lượng lúa tăng 1,1%; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 6,64%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,04%; tổng lượt khách du lịch tăng 21,7%; tổng doanh thu du lịch tăng 78,2%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10,65%; kim ngạch nhập khẩu tăng 5,22%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,12%; số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng 47% so với cùng kỳ.

Công tác an sinh xã hội, việc làm, cải thiện đời sống nhân dân; CCHC, phòng chống tham nhũng, chuyển đổi số, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối ngoại… đều được đẩy mạnh, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, An Giang cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn: Dịch tả heo châu Phi tuy đã được khống chế nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan; bệnh Dại chó diễn biến phức tạp; số doanh nghiệp giải thể tăng 43,12% so với cùng kỳ. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị sau sắp xếp còn lúng túng do phải chờ hướng dẫn rà soát, đánh giá chất lượng đô thị.

Ở lĩnh vực đầu tư công có ảnh hưởng trực tiếp tới hạ tầng phục vụ CCHC và chuyển đổi số, công tác giải phóng mặt bằng dù được tập trung tháo gỡ nhưng vẫn khó khăn; việc sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp khiến một số xã thiếu cán bộ chuyên môn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, làm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 49,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia mới đạt 25,4%, thấp hơn bình quân cả nước.

Tỉ lệ người dân tham gia BHYT tại một số xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao có xu hướng giảm; vẫn còn vướng mắc trong quy định đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu ở tuyến chuyên sâu.

UBND cấp xã còn thiếu nhân lực có trình độ về công nghệ thông tin, an toàn thông tin để triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số; tỉ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn thấp; một vài đơn vị chưa thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để khắc phục hạn chế, trong hai tháng cuối năm 2025 và bước sang năm 2026, tỉnh đặt ra hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm. An Giang tập trung triển khai Chương trình hành động số 06-CT/TU ngày 22/8/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 123-KL/TW của Trung ương; các Nghị quyết số 154/NQ-CP, 226/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên.

Tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; bảo đảm an ninh năng lượng, giáo dục, y tế.

Cùng với đó là ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, kinh tế chia sẻ; phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU.

Trong bức tranh chung ấy, cải cách hành chính và chuyển đổi số được xem là "xương sống" để mọi chủ trương, chính sách đến nhanh hơn, chính xác hơn với người dân, doanh nghiệp. Từ những kết quả đã đạt, cùng việc chỉ rõ các "nút thắt" về thể chế, nhân lực, hạ tầng, An Giang đang cho thấy quyết tâm đẩy mạnh cải cách, hướng tới một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và thực sự vì người dân, vì doanh nghiệp.



