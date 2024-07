Ăn mít tuyệt đối đừng bỏ phần này, không chỉ ngon mà còn cực bổ dưỡng

Hạt mít tốt cho sức khỏe xương

Hạt mít rất giàu magie - một khoáng chất quan trọng giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Magie kết hợp với canxi sẽ giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các bệnh về xương như loãng xương.

Một khoáng chất khác có trong hạt mít là phốt pho, cũng rất quan trọng cho sức khỏe xương. Phốt pho kết hợp với canxi tạo thành hydroxyapatite, thành phần chính của xương.

Ăn mít tuyệt đối đừng bỏ phần hạt vì cực tốt cho sức khỏe. Ảnh: Adobe Stock

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hạt mít là nguồn cung cấp kali dồi dào. Đây là khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Kali giúp cân bằng tác động của natri, từ đó giảm áp lực lên thành mạch máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đột quỵ.

Magie trong hạt mít cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp tim ổn định và hỗ trợ chức năng cơ tim. Magie đồng thời giúp thư giãn mạch máu, cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Ngoài ra, hạt mít chứa một lượng chất xơ đáng kể, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch khác. Hạt mít giàu chất chống oxy hóa như flavonoid và saponin, giúp bảo vệ tế bào tim khỏi tác hại của các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hạt mít tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Chất xơ dồi dào trong hạt mít không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch mà còn giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Tinh bột kháng hoạt động như prebiotic trong hạt mít khi đi vào cơ thể sẽ cung cấp thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột, giúp chúng phát triển và duy trì sự cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy hạt mít có đặc tính chống viêm, giúp làm dịu các triệu chứng viêm nhiễm đường ruột như viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên kết hợp việc ăn hạt mít với một chế độ ăn uống cân đối, giàu chất xơ và uống đủ nước.

Những lợi ích sức khỏe mà hạt mít đem lại có thể khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ảnh: Getty Images

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Hạt mít có chỉ số đường huyết thấp, nghĩa là chúng được tiêu hóa và hấp thụ chậm hơn, giúp ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn.

Hàm lượng chất xơ cao trong cũng giúp hạt mít giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, cải thiện độ nhạy insulin và kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Tuy vậy, bệnh nhân tiểu đường vẫn nên tiêu thụ hạt mít một cách điều độ, không nên ăn quá nhiều.

Tăng cường miễn dịch

Hạt mít giàu chất chống oxy hóa như flavonoid, saponin và phenolic. Các chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh đó, hạt mít cũng chứa một lượng vitamin C đáng kể giúp tăng cường sản xuất bạch cầu, tế bào quan trọng trong hệ miễn dịch để chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Một số nghiên cứu cho thấy hạt mít có đặc tính kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn có hại trong cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da

Hạt mít chứa ít calo hơn so với các loại ngũ cốc khác như gạo hay lúa mì, giúp bạn giảm lượng calo nạp vào mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Trong khí đó, các chất chống oxy hóa như flavonoid, saponin và vitamin C giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm và làm mờ nếp nhăn.

Tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, hạt mít sống có thể chứa chất độc nhẹ, vì vậy cần chế biến kỹ trước khi ăn (luộc, rang, nướng...). Ăn quá nhiều hạt mít có thể gây đầy bụng, khó tiêu do hàm lượng chất xơ cao. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung hạt mít vào chế độ ăn uống của mình.