Ăn nhiều protein không phải là cách để giảm cân! Các bác sĩ tiết lộ sự thật đằng sau câu nói "càng uống nhiều càng béo" nằm ở đây

Trong vài năm trở lại đây, đồ uống giàu protein (high-protein drink) được nhiều người xem như "vũ khí bí mật" để giảm cân và tăng cơ. Không ít người sẵn sàng thay bữa sáng, bữa phụ bằng các loại sữa protein với hy vọng vừa no lâu vừa đốt mỡ hiệu quả.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu không hiểu đúng cách sử dụng, loại đồ uống này hoàn toàn có thể khiến cân nặng tăng nhanh thay vì giảm.

Chưa tập tạ đã uống protein: Coi chừng nạp thêm đường và calo

James, một nhân viên văn phòng từng nặng gần 100kg, quyết tâm giảm cân bằng cách chơi cầu lông, chạy bộ và uống thêm các loại đồ uống giàu protein được quảng cáo là hỗ trợ tăng cơ, giảm mỡ.

Thế nhưng sau một thời gian, điều anh nhận được không phải là cơ bắp săn chắc mà là lượng mỡ cơ thể tiếp tục tăng lên.

Theo bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Trần Bảo Trung, nhiều người đang hiểu sai về vai trò của các loại thức uống giàu protein.

Thực chất, phần lớn sản phẩm này được thiết kế dành cho người tập luyện sức mạnh, đặc biệt là tập tạ. Sau khi tập, cơ thể cần bổ sung đồng thời protein và carbohydrate để phục hồi, tái tạo sợi cơ và tổng hợp cơ bắp.

Nếu không có cường độ vận động tương ứng mà vẫn uống thường xuyên, lượng năng lượng dư thừa rất dễ chuyển thành mỡ tích lũy.

Không phải cứ ghi "high protein" là tốt cho người giảm cân

Theo quy định, một loại đồ uống được gọi là "giàu protein" khi năng lượng từ protein chiếm ít nhất 24% tổng năng lượng.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa sản phẩm đó ít đường hay ít calo.

Nhiều loại đồ uống protein trên thị trường vẫn chứa lượng đường khá cao để tăng hương vị. Nếu chỉ nhìn dòng chữ "high protein" ở mặt trước bao bì mà bỏ qua bảng thành phần dinh dưỡng phía sau, người tiêu dùng rất dễ rơi vào tình trạng "uống protein nhưng thực chất đang uống thêm đường".

Muốn chọn đúng, hãy nhìn vào 4 thông số này

Theo bác sĩ quản lý cân nặng Chu Kiến Tồn, trước khi mua bất kỳ sản phẩm protein nào, người tiêu dùng nên đọc kỹ bảng dinh dưỡng.

Có 4 chỉ số đặc biệt cần quan tâm:

Hàm lượng protein.

Lượng đường.

Tổng năng lượng (calo).

Hàm lượng chất béo.

Một sản phẩm phù hợp cho người giảm cân nên có tỷ lệ protein cao nhưng lượng đường, chất béo và calo ở mức hợp lý.

Nếu chỉ chăm chăm bổ sung thật nhiều protein mà vô tình nạp thêm hàng trăm calo mỗi ngày, mọi nỗ lực giảm cân có thể trở nên vô ích.

Protein không thể thay thế chế độ ăn và tập luyện

Theo các chuyên gia, giảm cân hiệu quả vẫn phải dựa trên nguyên tắc tạo ra sự thâm hụt năng lượng thông qua chế độ ăn khoa học kết hợp vận động.

Đồ uống protein chỉ là thực phẩm hỗ trợ trong một số trường hợp nhất định, không phải "thần dược" giúp đốt mỡ.

Đặc biệt, với người ít vận động hoặc không tập luyện sức mạnh, việc uống quá nhiều protein không giúp tăng cơ như nhiều quảng cáo vẫn nói.

Khi giảm cân thất bại, còn lựa chọn nào khác?

Đối với những người béo phì, đã thay đổi chế độ ăn, tập luyện hoặc sử dụng thuốc giảm cân nhưng không đạt hiệu quả, các phương pháp can thiệp nội soi cũng đang trở thành một lựa chọn.

Một trong những kỹ thuật mới là nội soi tạo hình thu nhỏ dạ dày (Endoscopic Sleeve Gastroplasty - ESG) .

Khác với phẫu thuật cắt dạ dày truyền thống, ESG sử dụng dụng cụ nội soi để khâu làm giảm khoảng 70-80% thể tích dạ dày mà không cần cắt bỏ bất kỳ phần nào của cơ quan này.

Nhờ đó, người bệnh ăn ít hơn, cảm thấy no lâu hơn nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc tiêu hóa và khả năng hấp thu các vi chất.

Các bác sĩ cho biết phương pháp này có ưu điểm là ít xâm lấn, hồi phục nhanh và nguy cơ trào ngược dạ dày - thực quản thấp hơn so với một số kỹ thuật phẫu thuật khác.

Giảm cân bền vững vẫn bắt đầu từ... chiếc đĩa thức ăn

Dù áp dụng phương pháp giảm cân nào, các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng yếu tố quyết định lâu dài vẫn là chế độ ăn uống và lối sống.

Ngay cả sau khi can thiệp thu nhỏ dạ dày, người bệnh vẫn phải kiểm soát khẩu phần, lựa chọn thực phẩm hợp lý và duy trì vận động thường xuyên để tránh tăng cân trở lại.

Protein là dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng đối tượng, đúng thời điểm và kết hợp với chế độ luyện tập phù hợp. Ngược lại, nếu sử dụng theo trào lưu mà không hiểu rõ bản chất, ly đồ uống "giàu protein" mỗi ngày rất có thể lại trở thành nguyên nhân khiến vòng eo ngày càng nới rộng.