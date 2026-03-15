An ninh mạng Việt Nam cải thiện tích cực

15-03-2026 - 14:30 PM | Kinh tế số

Theo báo cáo từ Kaspersky Security Network (KSN), trong năm 2025 có khoảng 23,1% người dùng internet tại Việt Nam từng đối mặt với các mối đe dọa trực tuyến

Với tỉ lệ này, Việt Nam xếp hạng 78 trên toàn cầu về mức độ tiếp xúc với rủi ro an ninh mạng, tăng 2 bậc so với vị trí 80 trong năm 2024.

Trong khu vực Đông Nam Á, mức độ tiếp xúc với các mối đe dọa trực tuyến có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia. Philippines ghi nhận tỉ lệ cao nhất với 32,9% người dùng bị ảnh hưởng, xếp thứ 6 toàn cầu. Tiếp theo là Malaysia với 26,7%, đứng thứ 42. "Tuy nhiên, Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt trong việc củng cố hệ sinh thái an ninh mạng, nhờ các chiến lược quốc gia được định hướng rõ ràng cùng sự phối hợp công - tư chặt chẽ. Mức độ tiếp xúc với các mối đe dọa trực tuyến đang có xu hướng giảm trong thời gian qua cho thấy nỗ lực chung đang đi đúng hướng" - ông Simon Tung, Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á, cho biết.

Theo L.Tỉnh

Người Lao động

an ninh mạng
an ninh mạng

