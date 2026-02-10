An Phu Corp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Ngày 05/02/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 91/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần An Phú (An Phu Corp). Địa chỉ trụ sở chính: Số 3-5-7 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 (nay là Phường Sài Gòn), TP.HCM.



Cụ thể, An Phu Corp bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Theo đó, công ty không thực hiện công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023 và năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023 và năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 6 tháng năm 2023 và 6 tháng năm 2024; Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2022, 2023, 2024; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 và năm 2025.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu sau: Báo cáo tài chính Quý I, II, III, IV năm 2023; Báo cáo tài chính Quý I, II, III, IV năm 2024; Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo tài chính riêng năm 2022, 2023 và 2024 được kiểm toán.

Công ty cổ phần An Phú thành lập năm 2004, tiền thân là Công ty cổ phần Dịch vụ Sản xuất An Phú. Từ năm 2006, doanh nghiệp có tên là Công ty cổ phần An Phú (An Phu Corp).

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Tại thời điểm cuối năm 2024, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.217,3 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT là ông Dương Bá Nam, hai thành viên HĐQT là Đặng Thanh Hải và Trần Bá Vinh. Ông Nguyễn Phước Bảo Anh - Quyền Tổng giám đốc nhưng đã miễn nhiệm ngày 30/6/2024.