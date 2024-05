An Phú Invest “nối dài” thành công với dự án The Fibonan

Chủ đầu tư uy tín và tiềm lực

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển An Phú (An Phú Invest) được biết đến là doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản với những tiêu chí gắn liền với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, kiến tạo cuộc sống cân bằng cho cư dân đô thị. Cụ thể, doanh nghiệp tập trung ứng dụng các mô hình năng lượng tái tạo và mô hình kinh tế xanh vào các công trình nhằm giảm thiểu khí thải, bảo vệ thiên nhiên, vì sức khỏe của con người.

Đồng thời, đội ngũ quản lý sáng lập An Phú Invest là những người có cùng khát vọng, chung chí hướng, dày dặn kinh nghiệm khi từng tham gia vào các dự án quy mô như khu đô thị Vân Canh (Hà Nội), khu đô thị Sài Đồng (Hà Nội), khu đô thị Đồi Truyền Hình (Quảng Ninh), khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh (Hưng Yên), khu nghỉ dưỡng Amiana (Nha Trang), chung cư Sunrise Garden, khu đô thị sinh thái Tuần Châu (Hà Nội), Tòa nhà văn phòng hạng sang Somerset (Hòa Bình)... Những công trình này đều được đánh giá cao về chất lượng xây dựng, thiết kế hiện đại, tiện ích đẳng cấp, đem lại không gian sống thịnh vượng, hạnh phúc cho hàng trăm nghìn người.

Sở hữu quỹ đất 20.992m2, An Phú Invest đặt mục tiêu phát triển những sản phẩm bất động sản cao cấp, đáp ứng nhu cầu của cư dân hiện đại mà vẫn đảm bảo sự gắn kết với thiên nhiên, môi trường. Theo đó, mới đây, An Phú Invest tiếp tục khẳng định vị thế khi đầu tư và xây dựng Tòa tháp căn hộ cao cấp The Fibonan tọa lạc ngay thành phố triệu cây xanh, kề cạnh Ecopark. Dự án thể hiện tâm huyết lớn, tầm nhìn xa và khát khao kiến tạo chất sống cân bằng, hoàn hảo cho cư dân đô thị.

Với năng lực triển khai, tiềm lực tài chính vững mạnh cùng nhãn quan chiến lược đón đầu xu thế của chủ đầu tư An Phú Invest, The Fibonan hiện là dự án căn hộ cao cấp được săn đón hàng đầu tại khu Đông Hà Nội.

The Fibonan: Căn hộ từ bàn tay tài hoa của An Phú Invest

Được xây dựng trên khu đất 4,370 m2, The Fibonan được coi là tòa tháp hoa panorama cao 32 tầng với tầm nhìn 360 độ xung quanh hiếm hoi và thoáng đãng. Không chỉ nắm giữ lợi thế tuyệt vời về vị trí - cách phố cổ chỉ 20 phút di chuyển, The Fibonan còn hội tụ đầy đủ các tiêu chí để kiến tạo chuẩn sống xanh - sống trẻ - sống đẳng cấp cho giới tinh hoa thủ đô. Đồng thời, dự án được thiết kế kiến trúc tinh tế theo phong cách hiện đại, lấy cảm hứng từ nguyên lý tỷ lệ vàng trong thiên nhiên, kiến tạo một không gian sống mơ ước, trong lành, gần gũi với cây xanh.

The Fibonan - Công trình tâm huyết của Chủ đầu tư An Phú Invest tại bờ Đông Thủ đô

Dự án nằm tại tâm điểm khu Đông Hà Nội, bên cạnh dòng sông Bắc Hưng Hải, giữa lòng hệ sinh thái tiện ích vùng hoàn hảo, hệ thống y tế - giáo dục hàng đầu khu vực. Theo đó, hệ thống giáo dục chất lượng cao xung quanh dự án chỉ vài bước chân với những cái tên tiêu biểu như trường mầm non Creative Kindercare, Trường Đại học y khoa Tokyo, trường đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)...; hệ thống bệnh viện, công viên cây xanh rộng khắp, sân golf, Vinpearl Land Safari cùng hàng loạt các điểm vui chơi giải trí, trung tâm thương mại liền kề dự án. Không chỉ vậy, cư dân The Fibonan còn được tận hưởng hơn 40 tiện ích thương mại nội khu cao cấp như bể bơi bốn mùa, rạp chiếu phim ngoài trời, đài thiên văn, khu vui chơi trẻ em, không gian coworking,...

Tiến độ xây dựng nhanh chóng từ 7 - 10 ngày/ sàn của The Fibonan

Ngoài lợi thế vị trí và tiện ích, The Fibonan (Công trình Tòa nhà hỗ hợp 32 tầng thuộc dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh thị xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) còn được giới chuyên gia đánh giá cao về chất lượng xây dựng. Theo đó, với kinh nghiệm dày dặn và tôn chỉ hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng…các biện pháp thi công tối ưu được chủ đầu tư An Phú Invest chú trọng và áp dụng triệt để tại The Fibonan. Nhờ đó mà dự án không chỉ được đẩy nhanh tiến độ mà còn đảm bảo độ chính xác cao về mặt kỹ thuật xây dựng.

Cụ thể, dự án được sử dụng công nghệ Gangform - một trong những công nghệ xây dựng hiện đại và cao cấp bậc nhất hiện nay cho hệ thống ván khuôn mặt ngoài, hệ thống khuôn cột vách, dầm sàn, tường bao căn hộ được thi công với công nghệ ván khuôn nhôm,... Các giải pháp thi công tiên tiến, hiện đại giúp dự án được hoàn thiện chất lượng cao một cách toàn diện, độ chính xác cao và tiến độ thi công nhanh chóng.

Hỉnh ảnh thực tế công trường đang thi công tại The Fibonan tháng 04/2024

Ngoài ra, The Fibonan cũng ghi điểm bởi pháp lý vô cùng minh bạch và chuẩn chỉnh. Hiện tại, dự án đã có thông báo dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai do Sở xây dựng tỉnh Hưng Yên cấp; Và đầy đủ các giấy tờ về đất, giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu phần móng, bảo lãnh của ngân hàng cho người mua nhà, hợp đồng mẫu được cơ quan chức năng phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Ở giai đoạn mở bán đầu tiên, khách mua căn hộ The Fibonan được hưởng chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn: chỉ từ 2,9 tỷ sở hữu ngay căn hộ cao cấp 2 phòng ngủ, chiết khấu lên tới 9%, ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng và quà tặng đặc biệt tới 45 triệu. Hiện công trình The Fibonan đã được thi công đến tầng 10, đúng như tiến độ đề ra và dự kiến bàn giao trong quý 4/2025.

