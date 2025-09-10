"Ẩn số" MBH nắm 70% dự án tòa tháp đôi 17 tầng đặt trụ sở của Tập đoàn Sơn Hải

Vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM đã thông báo về việc mời thi tuyển thiết kế ý tưởng kiến trúc công trình Tòa tháp đôi Trụ sở Tập đoàn Sơn Hải và ELCOM Innovation Hub tại Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Địa điểm xây dựng tại lô đất dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây - Giai đoạn 1, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Quy mô công trình gồm: Xây dựng tòa tháp đôi, mỗi tòa cao 17 tầng nổi và 2 tầng hầm, diện tích xây dựng tối đa khoảng 3.000 m2. Mật độ xây dựng tối đa khoảng 40%. Đây là công trình dân dụng cấp I.

Vị trí Khu đô thị Tây Hồ Tây (ảnh: Thảo Quyên)

﻿Tòa tháp đôi Trụ sở Tập đoàn Sơn Hải và ELCOM Innovation Hub thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu tổ hợp Văn phòng, Dịch vụ, Trung tâm thương mại, Văn hóa tổng hợp Tây Hồ Tây của CTCP Đầu tư và Phát triển MBH và CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (mã CK: ELC).

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên của Elcom, tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ lợi ích của ELCOM và MBH tại thời điểm ngày 30/6/2025 lần lượt là 30% và 70%.

Elcom và MBH nhận chuyển nhượng Dự án theo Quyết định 5949/QĐ-UBND ngày 15/11/2024.﻿ Elcom cho biết, số tiền nhận chuyển nhượng tối đa là 215 tỷ đồng. Elcom và MBH, mỗi bên sẽ có trách nhiệm thanh toán 50% tổng số tiền nhận chuyển nhượng.

Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom , công ty có tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông được thành lập ngày 18/7/2003.

Địa chỉ trụ sở chính của công ty được đặt tại Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Elcom hoạt động trong các lĩnh vực Sản xuất phần mềm máy tính, chuyển giao công nghệ thông tin, lắp đặt các hệ thống, dây chuyền công nghệ cao; Tư vấn các hệ thống thông tin, hệ thống tự động hóa và các hệ thống điện tử viễn thông; Dịch vụ thông tin giải trí với phát thanh, truyền hình, báo chí; Dịch vụ cho thuê văn phòng, cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh, cho thuê tài sản;...﻿

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, Elcom ghi nhận doanh thu thuần hơn 330 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 19,5 tỷ đồng, tăng 70%.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của Elcom đang ở mức gần 2.149 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, tổng nợ phải trả gần 763 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty hơn 1.386 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 999,5 tỷ đồng.

Về công ty liên doanh với Elcom, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển MBH được thành lập ngày 7/3/2024, địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà Vimeco, đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sửu dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập gồm bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty góp vốn 20 tỷ đồng, tương đương sở hữu 20% vốn điều lệ; bà Phạm Mai Anh góp 30 tỷ đồng, tương đương sở hữu 30% vốn; bà Lưu Diệu Huyền góp 25 tỷ đồng, tương đương 25% vốn; ông Nguyễn Vũ Miên góp 25 tỷ đồng, tương đương sở hữu 25% vốn.

Được biết, bà Nguyễn Thị Kim Cúc cũng đang là người đại diện theo pháp luật của một số công ty gồm Văn phòng đại diện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Truong Vinh Travel tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Spomedic, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Truong Vinh Travel.

Cổ đông Lưu Diệu Huyền đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại Đại Cát.