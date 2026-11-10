An Thịnh Phúc Niên-Dấu ấn Thương hiệu quốc gia trong hành trình kiến tạo tương lai đủ đầy

An Thịnh Phúc Niên là một trong những sản phẩm mới theo định hướng đó, đồng thời góp thêm dấu ấn cho dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của Bảo Việt Nhân thọ được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 – minh chứng cho năng lực đổi mới của một thương hiệu Việt trong hành trình phục vụ người Việt.

Bảo vệ hiện tại, chuẩn bị cho tương lai

Ở tuổi 40, anh Trần Anh Sơn, Hà Nội đang có nhiều kế hoạch tài chính cần chuẩn bị: chăm lo cho cha mẹ lớn tuổi, chuẩn bị cho gia đình nhỏ và từng bước tích lũy cho tuổi nghỉ hưu. Anh Sơn lựa chọn tham gia An Thịnh Phúc Niên như một cách chủ động chuẩn bị cho tương lai. "Tôi muốn bắt đầu chuẩn bị từ sớm, để những kế hoạch của gia đình có thêm một nền tảng vững vàng", anh Sơn chia sẻ. Với những người đang gánh vác trách nhiệm của nhiều thế hệ, nhu cầu bảo vệ tài chính trước rủi ro và tích lũy dài hạn càng trở nên cấp thiết.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, Bảo Việt Nhân thọ giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết chung An Thịnh Phúc Niên. Lấy cảm hứng từ quy luật bốn mùa, sản phẩm được xây dựng với định hướng đồng hành cùng khách hàng qua từng giai đoạn của cuộc sống, từ bảo vệ hiện tại đến tích lũy và vun đắp nền tảng tài chính cho tương lai.

Sản phẩm cho phép khách hàng lựa chọn thời hạn bảo hiểm 20 năm, 25 năm, 30 năm hoặc đến năm 90 tuổi. Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn tham gia các sản phẩm bán kèm để bổ sung quyền lợi bảo vệ, phù hợp với nhu cầu và từng giai đoạn cuộc sống.Theo điều kiện sản phẩm, quyền lợi bảo vệ trước rủi ro tử vong lên đến 25 tỷ đồng, cùng hỗ trợ chi phí hậu sự lên đến 30 triệu đồng. Qua đó, An Thịnh Phúc Niên hướng tới việc tạo thêm điểm tựa tài chính cho gia đình trước những biến cố, đồng thời bảo vệ những kế hoạch dài hạn được vun đắp theo thời gian.

Bên cạnh quyền lợi bảo vệ, An Thịnh Phúc Niên chú trọng nhu cầu tích lũy cho các mục tiêu trung và dài hạn. Sản phẩm có cơ chế lãi suất cam kết tối thiểu theo điều kiện hợp đồng, cùng các quyền lợi thưởng gia tăng. Khi hợp đồng đáo hạn, khách hàng được nhận 100% giá trị tài khoản theo quy định sản phẩm.Các cơ chế này hướng tới hỗ trợ khách hàng chuẩn bị nguồn lực cho những kế hoạch tương lai, từ tuổi nghỉ hưu đến các nhu cầu tài chính phát sinh trong cuộc sống.

Khẳng định dấu ấn thương hiệu Việt

Năm 2026, dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung của Bảo Việt Nhân thọ được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, trong đó có sản phẩm An Thịnh Phúc Niên.

Sự ghi nhận này là dấu mốc cho những nỗ lực phát triển sản phẩm gắn với nhu cầu thực tế của người dân, đồng thời khẳng định năng lực đổi mới của một thương hiệu bảo hiểm Việt trong môi trường cạnh tranh với nhiều thương hiệu quốc tế.

Nền tảng cạnh tranh của Bảo Việt Nhân thọ còn thể hiện qua các chỉ số thị trường. Theo số liệu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam được công bố trên trang Thương hiệu quốc gia Báo Nhân Dân, năm 2025, doanh nghiệp chiếm 22,5% thị phần doanh thu phí bảo hiểm và 20,3% thị phần doanh thu khai thác mới của ngành bảo hiểm nhân thọ. Tổng doanh thu đạt 45.260 tỷ đồng, tăng 3,9% so với năm 2024.

Trong ngành bảo hiểm nhân thọ, năng lực cạnh tranh không chỉ được thể hiện qua quy mô hoạt động mà còn ở chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng và việc thực hiện các cam kết bảo hiểm. Vì vậy, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ và minh bạch thông tin là những yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì niềm tin của khách hàng.

Với hành trình 30 năm phát triển, Bảo Việt Nhân thọ có nền tảng để tiếp tục phát huy lợi thế của một thương hiệu Việt am hiểu thị trường trong nước, đồng thời không ngừng nâng cao năng lực để cạnh tranh trong môi trường có sự hiện diện của nhiều thương hiệu bảo hiểm quốc tế. Danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 là sự ghi nhận đối với sản phẩm, đồng thời cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

An Thịnh Phúc Niên góp thêm một dấu ấn trong hành trình ấy – hành trình xây dựng những giải pháp xuất phát từ nhu cầu của người Việt, đồng hành cùng người Việt trên những chặng đường dài và hướng tới một tương lai đủ đầy. Đó cũng là cách Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục khẳng định tinh thần "Thương hiệu Việt – vì người Việt".